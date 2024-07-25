Галлас о кричалке игроков Аргентины: «Расизм недопустим. Дело не только в французах – это оскорбило бы Ямаля, Уильямса и всех чернокожих игроков»
Вильям Галлас высказался о скандальной кричалке игроков сборной Аргентины.
Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси». Клуб начал дисциплинарное расследование.
– Федерация футбола Франции решила подать жалобу в ФИФА после того, как члены сборной Аргентины после победы на Кубке Америки начали скандировать расистские кричалки в адрес французских футболистов. Какова была ваша реакция на это и насколько вас разочаровало то, что именно Энцо Фернандес опубликовал это видео?
– Честно говоря, когда я увидел видео, которое опубликовал Энцо Фернандес, оно меня задело.
Я играл за сборную Франции, и хотя я некоторое время назад завершил карьеру, я принял это очень близко к сердцу. Это было похоже на то, что они пели обо мне и всех других чернокожих игроках, которые представляют свои страны.
Я не могу представить реакцию игроков «Челси», когда они увидели это видео. Я был очень зол на это и разместил в своих социальных сетях сообщение о том, что это неприемлемо.
Аргентинские футболисты пели о французских футболистах, но, на мой взгляд, дело касается не только французских футболистов. Это оскорбительно для всех чернокожих игроков, которые представляют свои страны и играют в футбол. Это оскорбило бы Нико Уильямса. Это оскорбило бы Ламина Ямаля. Это оскорбило бы чернокожих игроков и представителей смешанных рас, которые играют за сборную Англии.
Расизм недопустим в футболе. Я испытываю серьезную неприязнь к тому, что сделали аргентинские футболисты, и ФИФА и УЕФА должны что-то с этим сделать, – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции.
«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯
«Расизм в дикой форме». В «Челси» полыхает из-за аргентинской кричалки
Сборная Аргентины кажется мерзкой и глупой. К Месси тоже есть вопросы
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Спойте в ответ Аргентине «Папа из Италии, мама из Германии, дети - Аргентинцы».
©
P s. Если кто не знает их обладатели ЗМ лучшего футболиста Европы Копа-Копашевский поляк, Платини итальянец, и только Папен каким-то непостижимым чудом действительно француз.
P.s.2. Сейчас сборная Франции до 19 лет играет против хлопцев в полуфинале ЧЕ. Так вот у них на поле только мигранты и на скамейке запасных только один титульный француз. Это лишь очередной раз говорит о том, что титульный французы банально недостаточно хороши для этой игры. Представляю если бы на поле вышли в старте одни титульные французы, украинские хлопцы просто разорвали бы по футбольным скиллам их в клочья.