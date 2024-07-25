Галлас о кричалке игроков Аргентины: «Расизм недопустим. Дело не только в французах – это оскорбило бы Ямаля, Уильямса и всех чернокожих игроков»

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Вильям Галлас высказался о скандальной кричалке игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси». Клуб начал дисциплинарное расследование.

– Федерация футбола Франции решила подать жалобу в ФИФА после того, как члены сборной Аргентины после победы на Кубке Америки начали скандировать расистские кричалки в адрес французских футболистов. Какова была ваша реакция на это и насколько вас разочаровало то, что именно Энцо Фернандес опубликовал это видео?

– Честно говоря, когда я увидел видео, которое опубликовал Энцо Фернандес, оно меня задело.

Я играл за сборную Франции, и хотя я некоторое время назад завершил карьеру, я принял это очень близко к сердцу. Это было похоже на то, что они пели обо мне и всех других чернокожих игроках, которые представляют свои страны.

Я не могу представить реакцию игроков «Челси», когда они увидели это видео. Я был очень зол на это и разместил в своих социальных сетях сообщение о том, что это неприемлемо.

Аргентинские футболисты пели о французских футболистах, но, на мой взгляд, дело касается не только французских футболистов. Это оскорбительно для всех чернокожих игроков, которые представляют свои страны и играют в футбол. Это оскорбило бы Нико Уильямса. Это оскорбило бы Ламина Ямаля. Это оскорбило бы чернокожих игроков и представителей смешанных рас, которые играют за сборную Англии.

Расизм недопустим в футболе. Я испытываю серьезную неприязнь к тому, что сделали аргентинские футболисты, и ФИФА и УЕФА должны что-то с этим сделать, – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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18 комментариев
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Как может оскорбить тебя твое происхождение или ты его стыдишься?
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А почему Францию и Испанию должны волновать недовольства каких-то пришлых африканцев? Не нравится что-то в Европе - это их проблемы. Чемодан, аэропорт, Ваканда. Пусть у себя дома права качают.
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Ппц, Галас дно. Правду сказали, в чем проблема? Шел бы бы за Камерун выступать. Но ведь нет.
Спойте в ответ Аргентине «Папа из Италии, мама из Германии, дети - Аргентинцы».
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"Это было оскорбление не только его высочества, но и всей Бакардии"
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Акцентировать внимание на цвете коже это как бы тоже расизм
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Фаны иногда поражают своим интелектом .То что на олимпиаде к нтм прилетел им это также понравилось?Или они не понимали,что им прилетит по полной...
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Галлас сейчас оскорбляет сам всех камерунцев, нигерийцев, ангольцев. То есть упоминание того, что чьи-то предки из Африки - это оскорбление? Получается, что для Галласа и им подобным быть жителем Африки оскорбление? Вот кто самый настоящий расист.
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Если спеть что дед Месси итальянец, вряд ли он оскорбится по этому поводу.
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Аргентинцы наоборот хотели набить цену французским африканцам и одновременно опустить титульных французов, которые за 100 лет подарили миру не более 10 по настоящему классных футболистов.
P s. Если кто не знает их обладатели ЗМ лучшего футболиста Европы Копа-Копашевский поляк, Платини итальянец, и только Папен каким-то непостижимым чудом действительно француз.
P.s.2. Сейчас сборная Франции до 19 лет играет против хлопцев в полуфинале ЧЕ. Так вот у них на поле только мигранты и на скамейке запасных только один титульный француз. Это лишь очередной раз говорит о том, что титульный французы банально недостаточно хороши для этой игры. Представляю если бы на поле вышли в старте одни титульные французы, украинские хлопцы просто разорвали бы по футбольным скиллам их в клочья.
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чем больше выделять людей по каким-ьо признакам в отдельные группы, которые могут быть оскорблены, тем больше желающих оскорбить именно группу людей по этому признаку
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А почему факт рождения в африканской стране или от выходцев из африканской страны кого-то вообще оскорбляет? Почему должно оскорблять место рождения? Это то, на что ты не можешь повлиять и считать себя из-за этого обиженным - оскорбление самого себя
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Аргентинцы смеялись над белокожими французами, но обиделись ребята потемнее )
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Ответ AprasidzE
Если спеть что дед Месси итальянец, вряд ли он оскорбится по этому поводу.
Месси на тренировки с чайной ложкой во рту ходил, потому что на Гвардиолу обиделся, а ты про деда говоришь
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Ответ Moscwow
Месси на тренировки с чайной ложкой во рту ходил, потому что на Гвардиолу обиделся, а ты про деда говоришь
Пеп тоже не джентльмен. Умеет обидеть.
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