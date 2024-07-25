Галлас о кричалке игроков Аргентины: «Расизм недопустим. Дело не только в французах – это оскорбило бы Ямаля, Уильямса и всех чернокожих игроков»

Вильям Галлас высказался о скандальной кричалке игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» , но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по « ». Клуб начал дисциплинарное расследование.

– Федерация футбола Франции решила подать жалобу в ФИФА после того, как члены сборной Аргентины после победы на Кубке Америки начали скандировать расистские кричалки в адрес французских футболистов. Какова была ваша реакция на это и насколько вас разочаровало то, что именно Энцо Фернандес опубликовал это видео?

– Честно говоря, когда я увидел видео, которое опубликовал Энцо Фернандес, оно меня задело.

Я играл за сборную Франции, и хотя я некоторое время назад завершил карьеру, я принял это очень близко к сердцу. Это было похоже на то, что они пели обо мне и всех других чернокожих игроках, которые представляют свои страны.

Я не могу представить реакцию игроков «Челси», когда они увидели это видео. Я был очень зол на это и разместил в своих социальных сетях сообщение о том, что это неприемлемо.

Аргентинские футболисты пели о французских футболистах, но, на мой взгляд, дело касается не только французских футболистов. Это оскорбительно для всех чернокожих игроков, которые представляют свои страны и играют в футбол. Это оскорбило бы . Это оскорбило бы . Это оскорбило бы чернокожих игроков и представителей смешанных рас, которые играют за сборную Англии.

Расизм недопустим в футболе. Я испытываю серьезную неприязнь к тому, что сделали аргентинские футболисты, и ФИФА и УЕФА должны что-то с этим сделать, – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции.

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