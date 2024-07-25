Вендел интересен саудовским клубам. «Зенит» не продал хавбека за 20+5 млн евро в «Галатасарай» и может продлить с ним контракт (Goal)

Вендел привлек внимание клубов из Саудовской Аравии.

По информации Goal, саудовские клубы запрашивали информацию у « » по бразильцу, и российский клуб предпочитает вести переговоры именно с ними.

Ранее «Зенит» отклонил предложение « » в размере 20+5 миллионов евро. Петербургский клуб сообщил туркам, что продаст только за фиксированные 25 миллионов евро – это не устроило потенциального покупателя.

«Зенит» также не исключает возможности предложить бразильцу продление контракта в ближайшие дни.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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