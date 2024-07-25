Вендел интересен саудовским клубам. «Зенит» не продал хавбека за 20+5 млн евро в «Галатасарай» и может продлить с ним контракт (Goal)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Вендел Футбол

Вендел привлек внимание клубов из Саудовской Аравии.

По информации Goal, саудовские клубы запрашивали информацию у «Зенита» по бразильцу, и российский клуб предпочитает вести переговоры именно с ними.

Ранее «Зенит» отклонил предложение «Галатасарая» в размере 20+5 миллионов евро. Петербургский клуб сообщил туркам, что продаст Вендела только за фиксированные 25 миллионов евро – это не устроило потенциального покупателя. 

«Зенит» также не исключает возможности предложить бразильцу продление контракта в ближайшие дни.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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28 комментариев
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Такой Вендел нужен самим. Или же за 30+ миллионов саудитам)
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Вендел-Глушенков. Эта связка разорвëт любую оборону. Лучше Венделу накинуть ещë 1 млн. и оставить на сезон. Хочу надеяться что Медведев с Семаком так и сделают.
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Ответ супермяч
Комментарий скрыт
Вам, любезный, пора бы вернуться к своим прямым занятиям - медициной и пошатнувшимся здоровьем, а писать комментарии на зенитовской ветке этому может помешать. Нервишки беречь надо, от них все проблемы.
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Для саудитов ценник должен быть в размере 35+
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Ответ супермяч
Комментарий скрыт
Бог с ним, с Мальмё. Зато всякие Спартаки-Динамы разнесут.
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40 лимончиков и все дольны :)
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Вендел нужен самим.
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Ответ супермяч
Комментарий скрыт
Не, ну конечно Мольде и Вардар - это гораздо лучше! Не вспомнишь, какая команды 4(четыре!) раза подряд занимала почетные 4 места в группе ЛЧ?
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Ответ IceBear27
Такой Вендел нужен самим. Или же за 30+ миллионов саудитам)
30+? Что так мало? Для саудитов это вообще не деньги
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Ответ супермяч
Комментарий скрыт
А че там с Мальме, не напомнишь?
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Эти не будут как бразильцы и турки-пара лямов сейчас, а потом бонусами спасибо в течение нескольких лет. Тут можно и заработать
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Если Вендел согласится, то можно по стопам Малкома и ценник будет от 40 лямов +... Или продлить контракт с ним и пусть отыграет сезон и отметит юбилей клуба.
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Интересно а если продадут Вендела и Клаудиньо есть уверенность что их кто то может заменить? Типа Ахметов или Ерохин? Ну ну посмотрим.
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Ответ Otto Kretschmer
Вендел нужен самим.
Приветствую,Otto!Хотелось бы новоиспеченную связку с Глушенковым подольше наблюдать.
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Ответ супермяч
Команда, финансируемая на уровне лидеров топ-5 лиг, не выиграла у рыбаков
Зенит - Мальме 5:0
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Обменять на Невеша, Митровича, Ибаньеса или Лоди, или даже Милинковича-Савича. Вдруг кто-то из них не смог адаптироваться к пустыне и хотел бы в питерскую прохладу
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Ответ супермяч
Комментарий скрыт
До первого мальме Вендел на пенсию выйдет. А сейчас им и здесь есть, над кем покуражиться.
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Ответ Дмитрий9779
Приветствую,Otto!Хотелось бы новоиспеченную связку с Глушенковым подольше наблюдать.
да, оборону рвут красиво и беспощадно.
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Ответ Кубаноид питерский
Продать Вендела за 25 и купить Илича за 25 - ну такое себе. Другое дело, есди Вендел реально просит отпустить, тут ничего не сделаешь
Разница менталитетов в пользу Илича. Если Веня реально недисциплинирован, а серб трудяга, то обмен выгоден, даже если Илич играет попроще.
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Ответ igls54
30+? Что так мало? Для саудитов это вообще не деньги
Но они ж цену вещам знают, за большие деньги можно и футболиста лучше найти. +это топ-клубы много потратили, а другие покупают весьма дешевых игроков по маленьким ценам. Не у всех там безгранично денег. Неуместный стереотип по сути.
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Денежная вилка в предложении "Галатасарая" впечатляет, начали с халявных 13 млн., потом 15 млн. и закончили более-менее реальной суммой.
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Продать Вендела за 25 и купить Илича за 25 - ну такое себе.
Другое дело, есди Вендел реально просит отпустить, тут ничего не сделаешь
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За 25 для СА это даже дёшево. Пусть ещё накинут сверху 10
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