Вендел интересен саудовским клубам. «Зенит» не продал хавбека за 20+5 млн евро в «Галатасарай» и может продлить с ним контракт (Goal)
Вендел привлек внимание клубов из Саудовской Аравии.
По информации Goal, саудовские клубы запрашивали информацию у «Зенита» по бразильцу, и российский клуб предпочитает вести переговоры именно с ними.
Ранее «Зенит» отклонил предложение «Галатасарая» в размере 20+5 миллионов евро. Петербургский клуб сообщил туркам, что продаст Вендела только за фиксированные 25 миллионов евро – это не устроило потенциального покупателя.
«Зенит» также не исключает возможности предложить бразильцу продление контракта в ближайшие дни.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.
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Другое дело, есди Вендел реально просит отпустить, тут ничего не сделаешь