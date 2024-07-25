«Зенит» не продал Вендела в «Галатасарай» за 20 млн евро с бонусами. Это было финальное предложение («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел Спорт-Экспресс Футбол

«Галатасарай» был готов заплатить 20 миллионов евро за Вендела.

23 июля турецкий клуб сделал финальное предложение «Зениту» по покупке бразильского полузащитника в размере 20 миллионов евро с бонусами.

Сумма не устроила российскую команду. После этого «Галатасарай» вышел из переговоров, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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124 комментария
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Ответ IceBear27
Ключевого игрока если и продавать - то за большие деньги. Уж точно сумма должна превышать ту, за которую игрок был приобретен
Да хотя бы реальная стоимость должна фигурировать - не менее 27-28 млн. Менее чем за 35 в Европе нет игрока уровня Вендела. Продавать его за половину рыночной стоимости только потому, что он играет в России - бред
+102
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+71
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Да хотя бы реальная стоимость должна фигурировать - не менее 27-28 млн. Менее чем за 35 в Европе нет игрока уровня Вендела. Продавать его за половину рыночной стоимости только потому, что он играет в России - бред
«Такого уровня нет» - такого это какого? С каких пор это сильный игрок по европейским меркам, а не по российским?
Он стал намного сильнее самого себя в Спортинге? Нет. Стоил тогда он 35 млн? И близко нет.
Так что 20 млн - не половина его рыночной стоимости.

Я понимаю, что вам нравится игрок. Он действительно сильный по меркам лишь нашего чемпионата. Но будьте адекватны, это давно не показатель.
+113
-45
+68
Ключевого игрока если и продавать - то за большие деньги. Уж точно сумма должна превышать ту, за которую игрок был приобретен
+66
-22
+44
Ответ ALMANAC
Комментарий скрыт
Ты зачем своё фото в сообщении приложил?)
+33
-7
+26
Я полагаю, что хитрые Турки решили 5 лямов сразу, а остальное разбить на несколько платежей. А каковы гарантии, что это платежи будут проведены в текущих реалиях?
+23
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+21
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Да хотя бы реальная стоимость должна фигурировать - не менее 27-28 млн. Менее чем за 35 в Европе нет игрока уровня Вендела. Продавать его за половину рыночной стоимости только потому, что он играет в России - бред
Вендел, несомненное, сильный игрок, и в РПЛ здорово выделяется. Но каким образом можно оценить уровень футболиста, не играющего в еврокубках? По каким критериям вы оцениваете, что в Европе "нет игрока такого уровня дешевле 35 млн"? Если бы Вендел отдал пару голевых против серьёзного противника в матче ЛЧ - другой разговор. Но оценивать футболиста по играм против "Урала" и "Оренбурга", сравнивая с аналогами в топ-5 европейских лиг - несерьёзно.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Да хотя бы реальная стоимость должна фигурировать - не менее 27-28 млн. Менее чем за 35 в Европе нет игрока уровня Вендела. Продавать его за половину рыночной стоимости только потому, что он играет в России - бред
Это с какого перепугу.
У Вендела 0 матчей за взрослую Бразилию, пусть сначала вытеснит из сборной Андреаса Перейру, который полкарьеры позорился в середняках и даже во Фламенго не стал основным, а потом перешёл в Фулхэм за 10 млн.

Там Сити купил Ковачича в 29 лет за 29 млн., победителя всего и вся, а тут какой-то зенитовский бразилец, который не может вытеснить из сборной середняка из Фулхэма.
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Ответ ALMANAC
Комментарий скрыт
Погоди, бизнесмен. Если Зенит начнёт искать замену Венделу, то равносильный игрок будет стоить ой как больше 20 миллионов. И зачем Зениту создавать себе же геморрой?
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Ответ rarog
Главное чтоб теперь он не включил обиженку.
Не, Вендел не включит. Клаудиньо вполне может, а Вендел - другого склада человек.
Ему нравится играть в футбол и кайфовать. Будет ли это в Зените, Галатасарае или условном Интернационале - вообще без разницы для него.

Ну, мне так кажется.
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Замены просто нет адекватной такому распасовщику. Плюс и Глушенков может стать тогда малорезультативным. Лучше не рисковать.
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Лучше подождать щедрого предложения от арабов. И Венделу будет хорошо и Зениту.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Да хотя бы реальная стоимость должна фигурировать - не менее 27-28 млн. Менее чем за 35 в Европе нет игрока уровня Вендела. Продавать его за половину рыночной стоимости только потому, что он играет в России - бред
>Менее чем за 35 в Европе нет игрока уровня Вендела

Тот же Мартин Терье из Байера 20 стоит, де Кетеларе за 22 купили, так что сомнительно
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+5
Ответ Сергей Пахомов
Не, Вендел не включит. Клаудиньо вполне может, а Вендел - другого склада человек. Ему нравится играть в футбол и кайфовать. Будет ли это в Зените, Галатасарае или условном Интернационале - вообще без разницы для него. Ну, мне так кажется.
Ну, может конечно ему понравилось с Глушенковым стату набивать) Поглядим чо с Рубином получится
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Ответ Petter Hegre
Никто Зениту не предлагал 20 миллионов за Вендела. Это вброс от самого Зенита! Читайте турецкие новости! Они предлагали 13 миллионов!
А " турецкие новости" это эталон честных новостей? Почему " вброс" от Зенита,а не от них?
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Ответ ilmir84
он в натуре в сельдерея превратится. ибо без бразилоидов он как физрук. строить команды он не умеет, воспитывать и делать из молодежи отличных игроков явно, просто тыкает в состав и выпускает 11 игроков как новичок в игре Football Manager
>строить команды он не умеет
Какая восхитительная аналитика, а главное какая реальная. Ведь подбор игроков у Семака в первый год чемпионства и в 6й вообще одинаковый был.
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Трансфер не состоялся, ну и хорошо! На своей позиции Вендел хорош, великолепный ассист!👏
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Ответ schwein
Комментарий скрыт
1. Считаю, что знаю Португалию относительно неплохо, тем более когда речь о местных топ клубах.
2. Если вы не знаете Португалию, можно просто посмотреть начало карьеры Вендела в Зените и нынешнее состояние. Никакой разницы в уровне.
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Ну вендел хочет свалить, но не так дёшево же...
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Ответ Сергей Пахомов
Я полагаю, что хитрые Турки решили 5 лямов сразу, а остальное разбить на несколько платежей. А каковы гарантии, что это платежи будут проведены в текущих реалиях?
Скорее просто хотели прописать сумму в турецких лирах)
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Главное чтоб теперь он не включил обиженку.
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Напоминает невольничий рынок: продали негра - не продали негра...
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Да хотя бы реальная стоимость должна фигурировать - не менее 27-28 млн. Менее чем за 35 в Европе нет игрока уровня Вендела. Продавать его за половину рыночной стоимости только потому, что он играет в России - бред
А через пару лет упустить вообще даром не бред???
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Ответ onsigne
Это с какого перепугу. У Вендела 0 матчей за взрослую Бразилию, пусть сначала вытеснит из сборной Андреаса Перейру, который полкарьеры позорился в середняках и даже во Фламенго не стал основным, а потом перешёл в Фулхэм за 10 млн. Там Сити купил Ковачича в 29 лет за 29 млн., победителя всего и вся, а тут какой-то зенитовский бразилец, который не может вытеснить из сборной середняка из Фулхэма.
возможно в сборной о нем даже и не знают, таких по полям всего мира сотни бразилов бегают
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Ответ IceBear27
Ключевого игрока если и продавать - то за большие деньги. Уж точно сумма должна превышать ту, за которую игрок был приобретен
Нев реалиях нынешней, РПЛ. Не до Жиру быть бы диру. Тут надо отбиваться, хотя в ноль и не выпендриваться.
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столичные торговцы усердно пытаются продать Вендела, видимо им больше продать нечего.
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В европейском клубе, в той же Португалии Вендела сейчас продавали бы 50 + лямов. А тут норовят по халявной цене и разбить как минимум на 3 транша.
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Ответ Otto Kretschmer
столичные торговцы усердно пытаются продать Вендела, видимо им больше продать нечего.
Почему нечего? Вон, Соболева который день " продают".
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бразилец, если хочет уйти, играет плохо.
даже если это рональдиньо :(
продайте саудитам, они дадут больше чем турки
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Сумма за такого качественного игрока точно маленькая.
И даже эту сумму сложно представить от турков.
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Ответ Владислав88
А зачем равносильный игрок при нынешнем уровне РПЛ и отсутствии еврокубков?
То, что лично для вас титулы РПЛ не имеют никакой значимости, а важны полуграмонты за четвертьфиналы ЛЧ, то это не значит что это так для всех и ваша точка зрения правильная.
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