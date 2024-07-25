«Зенит» не продал Вендела в «Галатасарай» за 20 млн евро с бонусами. Это было финальное предложение («СЭ»)

«Галатасарай» был готов заплатить 20 миллионов евро за Вендела.

23 июля турецкий клуб сделал финальное предложение « » по покупке бразильского полузащитника в размере 20 миллионов евро с бонусами.

Сумма не устроила российскую команду. После этого « » вышел из переговоров, сообщает «Спорт-Экспресс».

выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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