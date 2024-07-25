«Зенит» не продал Вендела в «Галатасарай» за 20 млн евро с бонусами. Это было финальное предложение («СЭ»)
«Галатасарай» был готов заплатить 20 миллионов евро за Вендела.
23 июля турецкий клуб сделал финальное предложение «Зениту» по покупке бразильского полузащитника в размере 20 миллионов евро с бонусами.
Сумма не устроила российскую команду. После этого «Галатасарай» вышел из переговоров, сообщает «Спорт-Экспресс».
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.
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Он стал намного сильнее самого себя в Спортинге? Нет. Стоил тогда он 35 млн? И близко нет.
Так что 20 млн - не половина его рыночной стоимости.
Я понимаю, что вам нравится игрок. Он действительно сильный по меркам лишь нашего чемпионата. Но будьте адекватны, это давно не показатель.
У Вендела 0 матчей за взрослую Бразилию, пусть сначала вытеснит из сборной Андреаса Перейру, который полкарьеры позорился в середняках и даже во Фламенго не стал основным, а потом перешёл в Фулхэм за 10 млн.
Там Сити купил Ковачича в 29 лет за 29 млн., победителя всего и вся, а тут какой-то зенитовский бразилец, который не может вытеснить из сборной середняка из Фулхэма.
Ему нравится играть в футбол и кайфовать. Будет ли это в Зените, Галатасарае или условном Интернационале - вообще без разницы для него.
Ну, мне так кажется.
Тот же Мартин Терье из Байера 20 стоит, де Кетеларе за 22 купили, так что сомнительно
Какая восхитительная аналитика, а главное какая реальная. Ведь подбор игроков у Семака в первый год чемпионства и в 6й вообще одинаковый был.
2. Если вы не знаете Португалию, можно просто посмотреть начало карьеры Вендела в Зените и нынешнее состояние. Никакой разницы в уровне.
даже если это рональдиньо :(
продайте саудитам, они дадут больше чем турки
И даже эту сумму сложно представить от турков.