«Считал Месси ныряющим мудаком, думал: «Роббо, вломи ему, #####! Но мне нравится магия Лео». Экс-тренер «Ливерпуля» Ахтерберг об аргентинце

Джон Ахтерберг назвал Лионеля Месси «ныряющим мудаком».

Бывший тренер вратарей « » сравнил аргентинского нападающего с и вспомнил матчи против «Барселоны» Месси в -2018/19.

« мне нравится больше, потому что он может творить чудеса, но Роналду, конечно, невероятный бомбардир, так что это всего лишь личное мнение.

Я бы выбрал Месси – потому что мне нравится такая сумасшедшая магия. Но когда мы играли с ним, я считал его ныряющим мудаком.

Это правда, и я думаю, что иногда он проявляет излишнее высокомерие, это мне не нравится. Мне нравятся его футбольные навыки, но когда мы играли с ним, он нырял. Заработал штрафной, а затем забил.

Мне понравилось, когда Роббо (Робертсон – Sports) дал ему подзатыльник во время матча. Я подумал: «Вломи ему, ##### (блин)!» – сказал Ахтерберг, ныне работающий в « », в подкасте The Football Historian.

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