«Считал Месси ныряющим мудаком, думал: «Роббо, вломи ему, #####! Но мне нравится магия Лео». Экс-тренер «Ливерпуля» Ахтерберг об аргентинце

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Джон Ахтерберг назвал Лионеля Месси «ныряющим мудаком».

Бывший тренер вратарей «Ливерпуля» сравнил аргентинского нападающего с Криштиану Роналду и вспомнил матчи против «Барселоны» Месси в Лиге чемпионов-2018/19.

«Месси мне нравится больше, потому что он может творить чудеса, но Роналду, конечно, невероятный бомбардир, так что это всего лишь личное мнение. 

Я бы выбрал Месси – потому что мне нравится такая сумасшедшая магия. Но когда мы играли с ним, я считал его ныряющим мудаком. 

Это правда, и я думаю, что иногда он проявляет излишнее высокомерие, это мне не нравится. Мне нравятся его футбольные навыки, но когда мы играли с ним, он нырял. Заработал штрафной, а затем забил.

Мне понравилось, когда Роббо (Робертсон – Sports) дал ему подзатыльник во время матча. Я подумал: «Вломи ему, ##### (блин)!» – сказал Ахтерберг, ныне работающий в «Аль-Иттифаке», в подкасте The Football Historian.

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69 комментариев
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Месси за нырками замечен не был, разве только по-молодости, и то единичные случаи. Наоборот всегда до последнего боролся, даже когда в одном эпизоде по несколько раз на нем фолили
+146
-20
+126
Ответ Арагорн сын Араторна
Месси за нырками замечен не был, разве только по-молодости, и то единичные случаи. Наоборот всегда до последнего боролся, даже когда в одном эпизоде по несколько раз на нем фолили
Стоит только вспомнить последний матч с Колумбией
+62
-12
+50
Месси как раз заводится от грубых фолов, его могут срубить подкатом, на что он вскочит и побежит дальше творить магию - таких примеров можно насчитать десятки, когда Криш (раз его упомянули) всю карьеру рисует фолы в штрафной и бьется в истерике.
+63
-14
+49
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Удаляй, перепутал карьеру Роналду с Месси:)
+44
-9
+35
Ответ Капибарбер
https://youtu.be/1_FjR_mVG_Y?si=M4M8VI8CBe840wrN Где здесь нырок? Ливерпулец сволил, останавливая Месси спиной
Ну для них это нырок а то что Роналду падает от ветро то это нормально))
+41
-6
+35
Ответ Green grass
Комментарий скрыт
Никогда Месси не был ныряльщиком о чем вы говорите?) Смешные вы вообще его игр не смотрели чтоли? Он всегда борется до победного а если упал то упал потому что его повалили
+32
-3
+29
Ответ Green grass
Комментарий скрыт
Прям всегда? Он же не спелая арабская клубника
+20
-4
+16
Смотрел много матчей Месси. У него скорей фирменная привычка вскакивать после попытки срубить и проходить дальше. Падения есть у всех, у Лео этот процент совсем не скандальный. Иначе об этом упоминали бы.
+17
-1
+16
https://youtu.be/1_FjR_mVG_Y?si=M4M8VI8CBe840wrN

Где здесь нырок?
Ливерпулец сволил, останавливая Месси спиной
+25
-10
+15
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Это симуляция? Я вижу здесь как Месси в голову прилетает бутылка

Вот симуляция:
https://youtube.com/shorts/OoWpmaKxDXA?si=ZF5aH5WP_fR9Yy-L
+19
-5
+14
Смешно смотреть как фаны аль-насровца предъявлют Месси за то, что он симулирует, чтобы бить штрафные 🤡
+25
-12
+13
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
И что же мы тут увидели ?))))) ору бутылку с водой которая прилетела и падающий Неймар?)))) а Месси причём
+14
-2
+12
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
не плачь пожалуйста 🥺
+15
-4
+11
Ответ Green grass
Комментарий скрыт
Покажи если ты так уперта это пишешь или слабовато только словами
+12
-2
+10
Ответ Jese Rodrigues
Комментарий скрыт
Где ты там нашел 17 мин нарезку еще и за определенный промежуток?🤣 Скинь, если не впадлу, мне прям интересно стало. Что-то мне сдается, что ты сказочный
+9
-1
+8
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
При всём уважении...
А где нырок?
+7
0
+7
Ответ Castor Troy
Что-то гнилое в Месси есть, хотя он и старается показать себя белым и пушистым
Фаната клубники сразу видно
+10
-3
+7
Вот за слово после ныряющего , меня забанили на три унылых дня давеча. Где справедливость?? А супер дельфина мистер Ахтунг ты можешь наблюдать воочию в Camel лиге
+9
-3
+6
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
Ааааа
Ды ты перепутал.
Ты наверное вот эту ссылку с нырком хотел прикрепить)))

https://youtu.be/wNipugK_RgQ?si=5xSYpz_lzrgwEN6z
+6
0
+6
Ответ Заборостроитель
А что по вашему, от этого можно так замертво упасть?
Ну нет конечно, ты прав.
Но как данную ситуацию можно сравнивать вот с этим творением!!!
Наслаждайся)
https://youtu.be/V-WLrKbE1xU?si=kwx0RqUIn4WrWvqC
+6
0
+6
внимательно наблюдал за лео всю карьеру и могу сказать что нырки былт только в последней трети и только в самых важных матчах. он умеет это делать но не любит.
+8
-2
+6
А-ха-ха-ха.. Порадовал.. И даже не оскорбил.. Ныряющий Месси..Это нечто.. 🤭😀
+4
0
+4
Ответ Unwar25
Месси как раз заводится от грубых фолов, его могут срубить подкатом, на что он вскочит и побежит дальше творить магию - таких примеров можно насчитать десятки, когда Криш (раз его упомянули) всю карьеру рисует фолы в штрафной и бьется в истерике.
Да это самый позорный футболист его еще считают сильным атлетом но при малейшем касании он падает и начинает ныть и требовать пенальти!!
+19
-16
+3
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
Если гелевый нашел только это в качестве "нырка", то Месси по ходу вообще никогда не симмулировал😁
+2
0
+2
Ответ Green grass
Комментарий скрыт
Тут не про Роналду, а про Месси
+2
0
+2
Гыы.. Понимает, что Месси лучший! 😄
+6
-4
+2
Ответ Даниил Гутин
Так он сказал, что Месси ему нравится больше чем Роналду
Так он и насчет нырков не прав у Месси один или два нырка за карьеру а против Ливерпуля тем более не видел
+6
-5
+1
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Так он сказал, что Месси ему нравится больше чем Роналду
+3
-2
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
А у кого больше всех в мире голов из-за пределов штрафной?
+1
0
+1
Ответ Green grass
Согласен. Я много раз здесь отмечал, что Месси целенаправленно бежит с мячом на соперника и ныряет, зарабатывая для себя штрафные.
Покажи где он ныряет или ты не знаешь что такое нырки??Месси можно остановить только пнув ему по ногам больше не как самый больше фолов было сделано на Месси!!
+8
-7
+1
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