«Считал Месси ныряющим мудаком, думал: «Роббо, вломи ему, #####! Но мне нравится магия Лео». Экс-тренер «Ливерпуля» Ахтерберг об аргентинце
Джон Ахтерберг назвал Лионеля Месси «ныряющим мудаком».
Бывший тренер вратарей «Ливерпуля» сравнил аргентинского нападающего с Криштиану Роналду и вспомнил матчи против «Барселоны» Месси в Лиге чемпионов-2018/19.
«Месси мне нравится больше, потому что он может творить чудеса, но Роналду, конечно, невероятный бомбардир, так что это всего лишь личное мнение.
Я бы выбрал Месси – потому что мне нравится такая сумасшедшая магия. Но когда мы играли с ним, я считал его ныряющим мудаком.
Это правда, и я думаю, что иногда он проявляет излишнее высокомерие, это мне не нравится. Мне нравятся его футбольные навыки, но когда мы играли с ним, он нырял. Заработал штрафной, а затем забил.
Мне понравилось, когда Роббо (Робертсон – Sports) дал ему подзатыльник во время матча. Я подумал: «Вломи ему, ##### (блин)!» – сказал Ахтерберг, ныне работающий в «Аль-Иттифаке», в подкасте The Football Historian.
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Где здесь нырок?
Ливерпулец сволил, останавливая Месси спиной
Вот симуляция:
https://youtube.com/shorts/OoWpmaKxDXA?si=ZF5aH5WP_fR9Yy-L
А где нырок?
Ды ты перепутал.
Ты наверное вот эту ссылку с нырком хотел прикрепить)))
https://youtu.be/wNipugK_RgQ?si=5xSYpz_lzrgwEN6z
Но как данную ситуацию можно сравнивать вот с этим творением!!!
Наслаждайся)
https://youtu.be/V-WLrKbE1xU?si=kwx0RqUIn4WrWvqC