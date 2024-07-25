Барко за 14 млн евро – второй среди самых дорогих трансферов «Спартака». Больше платили только за Тила

Эсекиэль Барко – второй в рейтинге самых дорогих трансферов «Спартака».

Московский клуб объявил о переходе 25-летнего аргентинского футболиста.

Сообщалось, что за трансфер красно-белые заплатят 14 миллионов евро. Таким образом, эта покупка стала второй в списке самых крупных в истории клуба.

Рейтинг самых дорогих трансферов «Спартака» выглядит следующим образом:

1. – 18 миллионов евро;

2. – 14 миллионов;

3. – 13 миллионов;

4. Фернандо – 12,5 миллиона;

5-6-7. , , – 12 миллионов;

8. – 11,5 миллиона;

9-10. , – 10 миллионов.

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