Барко за 14 млн евро – второй среди самых дорогих трансферов «Спартака». Больше платили только за Тила

Теги Спартак Эйден Макгиди премьер-лига Россия Николас Пареха Эммануэль Эменике Фернандо Квинси Промес Педро Роша Гус Тил Эсекиэль Барко Алекс Крал Манфред Угальде Футбол

Эсекиэль Барко – второй в рейтинге самых дорогих трансферов «Спартака».

Московский клуб объявил о переходе 25-летнего аргентинского футболиста.

Сообщалось, что за трансфер красно-белые заплатят 14 миллионов евро. Таким образом, эта покупка стала второй в списке самых крупных в истории клуба.

Рейтинг самых дорогих трансферов «Спартака» выглядит следующим образом:

1. Гус Тил – 18 миллионов евро;

2. Эсекиэль Барко – 14 миллионов;

3. Манфред Угальде – 13 миллионов;

4. Фернандо – 12,5 миллиона;

5-6-7. Эйден Макгиди, Алекс Крал, Педро Роша – 12 миллионов;

8. Квинси Промес – 11,5 миллиона;

9-10. Эммануэль Эменике, Николас Пареха – 10 миллионов.

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53 комментария
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Ответ Дядя ТУРА
Удачи парню. Надеюсь справится с давлением и будет спокойно играть
Зачем же вы его так быстро провожаете, дайте хоть шанс 😹
+26
-2
+24
Интересно,что две покупки из топ -3 сделаны в нынешние времена санкций и изоляции российского футбола.
+24
-3
+21
Удачи парню. Надеюсь справится с давлением и будет спокойно играть
+17
-7
+10
Ну снизу и сверху его окружают бисты, конечно
+8
-2
+6
Ответ Иван Турко
Интересно,что две покупки из топ -3 сделаны в нынешние времена санкций и изоляции российского футбола.
Ничего удивительного, рынок для клубов РПЛ сильно сузился, и потенциальные продавцы начали выкручивать руки - мол, никуда не денутся, всё равно купят.
+6
0
+6
Блин,столько денег в состав вложено,а отдача:лишь раз золотко.Вот бы в банк их засунуть как счас модно под 18 процентов скоко б радости было б ! Жаль,не у нас))
+3
0
+3
Опять бвбушки Петербурга виноваты?
+7
-5
+2
Гус Манфредович Педросов - как собирательный образ Спартака, чивоуштам

бгг
+9
-7
+2
Ответ Ильдар Исмагилов
Кавенаги где?!
Да уж, помнится покупка Кавенаги за 12 лямов, была в то время просто баснословна.
А теперь вспоминается басня словно )
Ничему руководство Лукойла не учит жизнь. А все потому что деньги не свои, а бюджетные тратят.
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Ответ Камо Мелкумян
Фернандо был хорош , но когда уже играл не очень , тогда от него и избавились , а Пареха да хорош был , можно сказать если не брать Видича , то лучший иностранный ЦЗ
вот так рождаются легенды. на самом деле пареха был весьма так себе. его один в один только ленивый не обыгрывал.
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Да у вас бюджет меньше Оренбурга))
Как сообщает «РБК-Спорт», руководство «Спартака» намерено довести бюджет клуба в сезоне-2023/2024 до 12 млрд рублей. Примечательно, что перед красно-белыми не ставятся какие-то финансовые рамки в вопросах приобретения новых футболистов.
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Ответ Роман
просто можешь свои слухи запихать в халка. Сезон пройдёт тогда и поглядим, а сейчас 8 млрд.
Ссылку что 8 млрд?
Был слух, что 22 году что уменьшат до 8... и все.
https://ya.ru/search/?text=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0+2023&lr=193

https://www.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html?ysclid=lz18cwgaix810149550
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Не в коня корм.
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Обнищал Лукойл. Хотя странно - бензин для народа все дорожает…
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Ответ Иван Турко
Интересно,что две покупки из топ -3 сделаны в нынешние времена санкций и изоляции российского футбола.
Инфляция еще и наценка за санкции... В общем, трансфер Тила в досанкционное время - это за гранью разума
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Тил то кстати очень неплох опять в Нидерландах, 34 гола за 3 года
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Ответ Ильдар Исмагилов
Кавенаги где?!
его за 8 брали
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Кавенаги где?!
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У Лукойла денег - как у дурака махорки...
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А где легендарный Кавенаги в этом списке?
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Комментарий удален модератором
Ответ kids
там все ни о чем кроме Эменике и Фернардо
ну и Промеса
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Ответ kids
там все ни о чем кроме Эменике и Фернардо
А как же Промес
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Ответ Камо Мелкумян
Педро Роща вообще игрок не о чем
там все ни о чем кроме Эменике и Фернардо
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Ответ Леонид Вилькин
Блин,столько денег в состав вложено,а отдача:лишь раз золотко.Вот бы в банк их засунуть как счас модно под 18 процентов скоко б радости было б ! Жаль,не у нас))
И то, случайно тыкнув пальцем в небо, выиграли чемпионство
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Был Тиль да уплыл
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Ответ Камо Мелкумян
Смотрю на рейтинг и из 10 только Промес заиграл и в первый сезон Фернандо ну и там чуть чуть Пареха
Фернандо отработал от и до и его продали удачно. Пареха тоже был крут и продали его.
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Может, Угальде приободриться?) В добрый путь !
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Боязно. Из топ 10 и половина себя не оправдали.
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Проблема Спартака не в том, что бюджет 14 к 8. А в том, что эти 8 используют на хрен пойми что. Если людям, которые за 10+ берут Педрошу, дать 30+, они также смогут купить говно.
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