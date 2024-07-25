Первый тренер Соболева о его уходе из «Спартака»: «Не нравится, что расстаются так некрасиво. Везде выставляют, что Саша такой плохой. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы»
Первый тренер Александра Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с форвардом.
На днях Соболев был отстранен от тренировок с красно-белыми.
«Значит, на него не рассчитывают. Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво. Дай бог, чтобы все это успокоилось. Уже месяц идут разговоры. Никак не могу понять, неужели нельзя спокойно расстаться? Если хотите продать его, то продайте. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы, которые он забивал, и расстаньтесь по-человечески.
Не Саша решает этот вопрос, а руководство клубов и агент. А везде выставляют, что Саша такой плохой. Да, он заинтересован в переходе, там [в «Зените»] лучше условия. У него в последние два года испортились отношения с руководством. Не думаю, что во всем он виноват. Просто хочется, чтобы поскорее все это решилось.
Его то на лавку посадят, то не дают играть, то на завтрак не пришел. Естественно, что он давно хочет оттуда уйти, тем более в такой клуб, как «Зенит», — сказал Александр Горбунов.
«Спартак» отстранил Соболева! Все-таки уходит в «Зенит»?
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А если Зенит предлагает 8 млн., а Спартак эта цена не устраивает и у футболиста еще 2 года контракт, то виноват все-равно Спартак, который не хочет отпускать игрока за сумму, которая его не устраивает.
Сеше не дают игрушки играть и спать допоздна, а Саше нужно отдыхать от игр, восстанавливаться. Некогда режим соблюдать
Может, Саше строить карьеру в киберспорте тогда?
Там другой график тренировок, завтраков и игр
Идёт мужик грустный, встречает соседа.
- здорово, че грустный такой?
- не знаешь?! Петрович погиб
- как?!
- да пьяный закурил и заснул
- че, сгорел да?
- да нет, успели мчс вызвать, они лестницу достали и он спускаться начал
- и упал и разбился?
- да не, они тент постелили внизу. Но он спружинил и обратно в хату
- и что, все же сгорел?!
- да не, пожарные огонь почти потушили, он опять выпрыгнул
- и что, в тент не попал?!
- да не, попал, долетел обратно и опять вниз
- да как погиб то в итоге?!
- да пристрелили нафиг, достал он всех.
https://youtu.be/wORvD1IPLDM?si=jJwneJYYu8U1nu_Q
Всё понятно, что при таком отношении к игре Соболев не нужен Спартаку, только портит атмосферу в команде...
Всё остальное бла-бла-бла.
Ещё один важный фактор.
По всем признакам Зенит вступил в контакт с Соболевым и стал предлагать большие деньги ещё зимой.
Это нарушение регламента.
Отправьте его дубль на два года, потом он пойдёт к своим корешам в медиалигу.
Вы слышали такой комментарий от руководства команды?