Первый тренер Соболева о его уходе из «Спартака»: «Не нравится, что расстаются так некрасиво. Везде выставляют, что Саша такой плохой. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Первый тренер Александра Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с форвардом.

На днях Соболев был отстранен от тренировок с красно-белыми.

«Значит, на него не рассчитывают. Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво. Дай бог, чтобы все это успокоилось. Уже месяц идут разговоры. Никак не могу понять, неужели нельзя спокойно расстаться? Если хотите продать его, то продайте. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы, которые он забивал, и расстаньтесь по-человечески. 

Не Саша решает этот вопрос, а руководство клубов и агент. А везде выставляют, что Саша такой плохой. Да, он заинтересован в переходе, там [в «Зените»] лучше условия. У него в последние два года испортились отношения с руководством. Не думаю, что во всем он виноват. Просто хочется, чтобы поскорее все это решилось. 

Его то на лавку посадят, то не дают играть, то на завтрак не пришел. Естественно, что он давно хочет оттуда уйти, тем более в такой клуб, как «Зенит», — сказал Александр Горбунов.

«Спартак» отстранил Соболева! Все-таки уходит в «Зенит»? 

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

121 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Продавать его никто не хотел, просто ему озвучили зарплату, которую он мог бы получать в зените и он поплыл.
+139
-16
+123
Все кругом ########, один я Дартаньян
+66
-4
+62
отступные прописаны, чего ещё надо,? заступники дел не знают, но начинают воду мутить,
+53
-5
+48
То есть он предлагает отпустить Соболева к принципиальным соперникам со словами: "Спасибо за все, Саша, теперь ты будешь играть за них. Денег мы конечно же за тебя не возьмем, зачем они нам. Ничего страшного в том, что ты переходишь к принципиальным соперникам" Не тренер, а клоун какой-то.
+51
-6
+45
«Назовите реальную цену, и скажи спасибо за голы».
А если Зенит предлагает 8 млн., а Спартак эта цена не устраивает и у футболиста еще 2 года контракт, то виноват все-равно Спартак, который не хочет отпускать игрока за сумму, которая его не устраивает.
+25
-4
+21
Ответ Владимир Дмитриев
отступные прописаны, чего ещё надо,? заступники дел не знают, но начинают воду мутить,
Хорошо что парни со спортсру знают все о контрактах футболистов
+27
-8
+19
Так это еще Спартак виноват и чехлит бедненького Сашу. Ясно, понятно.
+18
-3
+15
Саша хороший
Сеше не дают игрушки играть и спать допоздна, а Саше нужно отдыхать от игр, восстанавливаться. Некогда режим соблюдать
Может, Саше строить карьеру в киберспорте тогда?
Там другой график тренировок, завтраков и игр
+15
-1
+14
" То не дают играть, то на лавку посадят, то на завтрак не пришел" - и ведь во всем "Спартак" виноват, куда ни плюнь! Без объяснения причин лучшего игрока и лидера сажают на лавку и не выпускают, то на завтрак не разбудят, а потом еще смеют претензии предъявлять! Я не понимаю как он четыре года продержался в таких скотских условиях..а ведь когда приходил как пел, как пел..не могу поверить что это произошло, "Спартак" один из грандов, туды-сюды..а теперь поманили - и он уже играть и тренироваться не может, все мысли о "Зените". И такого "профессионала", товарищ Горбунов, ты лично взрастил.
+16
-3
+13
Ответ natetinain
Комментарий скрыт
Так он требует к Соболеву особого отношения после того, как он решил перейти в Зенит. Хода переговоров он не знает, почему он думает, что цену Зениту не называли?
+11
-2
+9
Господин первый тренер Соболева, в том, что происходит есть ваша прямая вина. Это вы не заложили в своего воспитанника чувство профессионализма, ответственности за свои действия. Обязанность футболиста отдаваться полностью игре в любой обстановке. А, когда решается его судьба, он должен отдаваться вдвойне. Вы этого не вложили в Соболева и не надо искать виноватых на стороне.
+12
-3
+9
Иуда он и есть иуда…Не хочу его видеть в команде.Пусть валит в провинциальный красивый город и там на лавке сидит.
+18
-11
+7
Вот оказывается кто воспитал этого мерзавца
+9
-2
+7
Ответ vaniaEee
Хорошо что парни со спортсру знают все о контрактах футболистов
а что не знают, легко додумают !
+7
-3
+4
Читая очередную новость про переход Соболева в Зенит вспоминается старинный анекдот.
Идёт мужик грустный, встречает соседа.
- здорово, че грустный такой?
- не знаешь?! Петрович погиб
- как?!
- да пьяный закурил и заснул
- че, сгорел да?
- да нет, успели мчс вызвать, они лестницу достали и он спускаться начал
- и упал и разбился?
- да не, они тент постелили внизу. Но он спружинил и обратно в хату
- и что, все же сгорел?!
- да не, пожарные огонь почти потушили, он опять выпрыгнул
- и что, в тент не попал?!
- да не, попал, долетел обратно и опять вниз
- да как погиб то в итоге?!
- да пристрелили нафиг, достал он всех.
+6
-2
+4
Ответ Эндрю81
В целом, если смотреть глобально при дисбалансе состава всегда будут два процесса: рост слабых к сильным и деградации сильных до слабых. Какой из векторов будет преобладать зависит от руководства. Здесь же явная ситуация, когда на одного сильного пытаются повесить все свои косяки и выдают это еще и за его проблемы. Вот вы пишите, что Умяров и Денисов лучше не могут - то есть, они выдают все, на что способны. Так почему вы отказываете Соболеву в этом? Ну не способен он выдавать свой максимум в условиях половины состава из умяровых, с постоянно меняющимся тренером и когда его друга(и в каком-то смысле опору по борьбе с денисовыми и мешками в воротах) выкинули пинком под зад. Это, как у инвалида выбить костыли и после того попрекать, что он не бежит и вообще стал хуже и неуверенней двигаться.
Его друг это Джикия? Так его не выкинули, а достойно проводили потому что явно не соответствовал уровню. Соболев тоже сейчас не соответствует и самое главное, что не хочет соответствовать, в том числе и из-за предложения Зенита. Как результат отстранение.
+6
-2
+4
Ответ Эндрю81
Комментарий скрыт
К сожалению, Умяров и Денисов играть лучше просто не могут, это их уровень. А вот Соболев точно может, но год играет крайне нестабильно, может не может себя заставить, может форма физическая плохая. Так что претензии к нему обоснованы.
+4
-1
+3
Пожалуйста, не ставьте тег Зенит в новостях про Соболева. Спасибо.
+4
-1
+3
У Соболя в том году в начале сезона напели особенно горе эксперты что он и крутой раздающий, такая корона и он теперь вместо голов решил финтить, чего не умеет да и техники нет. Но понтов и гонора столько.... я бы на месте руководства, всё равно деньги постоянно транжирят, отправил бы его на пол года вообще в дубль, пусть подумает.
+5
-2
+3
Вы все не знаете, что на самом деле происходит- а Вася Инвалид вчера выпустил внеочередной ролик и все пояснил- уход Соболева это часть заговора по уничтожению Спартака, который плетет Газпром)
https://youtu.be/wORvD1IPLDM?si=jJwneJYYu8U1nu_Q
+3
0
+3
Зенит, сделай умно, откажись от Соболева
+5
-3
+2
Ответ Владимир Дмитриев
отступные прописаны, чего ещё надо,? заступники дел не знают, но начинают воду мутить,
Механизм с отступными работает только в случае, если руководство клуба не хочет продавать игрока, а так при наличии воли могут продать за любую сумму.
Всё понятно, что при таком отношении к игре Соболев не нужен Спартаку, только портит атмосферу в команде...
+2
0
+2
Ответ IgorBudda
Саша хороший Сеше не дают игрушки играть и спать допоздна, а Саше нужно отдыхать от игр, восстанавливаться. Некогда режим соблюдать Может, Саше строить карьеру в киберспорте тогда? Там другой график тренировок, завтраков и игр
в киберспорте график тренировок не меньше чем в футболе спешу тебе сообщить и соблюдение режимов и все остальное тоже присутствует) не надо думать что в киберспорте народ бухает до утра а потом идет левой ногой каточки катать и миллионы выигрывать))
+3
-1
+2
Будет забавно, если Зенит откажется от дальнейших переговоров и прикупит другого напа! Что тогда делать Спартаку с таким обиженным на всех Соболевым?! )) Цирк, ей-богу! Казалось бы - хотите продать - ну продайте уже! За реальную цену, а не за "в 2 раза дороже рынка"!
+2
0
+2
Ответ natetinain
Комментарий скрыт
Отступные прописаны в контракте.
Всё остальное бла-бла-бла.
Ещё один важный фактор.
По всем признакам Зенит вступил в контакт с Соболевым и стал предлагать большие деньги ещё зимой.
Это нарушение регламента.
+3
-1
+2
Челу 27 лет, последний большой контракт учитывая, как он играет.
Отправьте его дубль на два года, потом он пойдёт к своим корешам в медиалигу.
+2
0
+2
Ответ Николай Новиков
Тебе ж ясно сказали: "назовите РЕАЛЬНУЮ цену". Если по мнению руководства Спартака Сблев стоит 30-ку, то почему он не играет 100% времени? А если вам игрок не нужен - продайте его...
тебе тоже ясно сказали, отступные прописаны! или по твоему, реальная цена, это игрока отдать и сверху доплатить?
+4
-2
+2
Надо уйти бы красиво..... А он?
+4
-2
+2
Ответ Andrey Karakashev
А почему никто не задается вопросом - как так вообще получилось, что некий клуб начинает вести переговоры с игроком о переходе за два года до окончания действия контракта, предварительно не договорившись о сумме трансфера с его текущим клубом? Разве это не нарушение регламента ?
Так никто ничего не ведет. Это сторона владелец хочет продать, закидывая темки через агонтов. Иначе уже давно сделали бы выступление где бы прямо сказали: мы не заинтересованы в продаже. Ее не будет. Она может быть осуществлена лишь по контрактным обязательствами - цене прописанного там выкупа. И никак иначе. Точка.
Вы слышали такой комментарий от руководства команды?
+4
-2
+2
Саша подписал контракт с отступными в 20 лямов, считал получается, что это его реальная стоимость. Надо контракт свой отрабатывать прежде всего, все остальное лирика.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий