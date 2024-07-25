«Нет никакого отстранения Соболева – идет процесс сделки в «Зенит». Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». Шикунов о форварде

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Шикунов Александр Соболев Футбол

Александр Шикунов высказался о ситуации с Александром Соболевым.

«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке» – просто идет процесс сделки в «Зенит». Соболев поблагодарил партнеров по команде и тренера и ждет трансфера. Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». 

В команде будет лучше эмоционально, когда Соболева не будет. Александр – это человек, поэтому такие эмоции передаются по команде. Правильное решение – быстрее завершить сделку, после чего все угомонятся», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

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118 комментариев
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Ответ NIK7478
Только один вопрос: почему тянут с трансфером (особенно "Спартак"), если в принципе все стороны согласны на переход?! "Спартак" хочет больше денег и берет Зенит измором?! )) Ну, так "Зенит" может запросто купить другого напа, а "Спартаку" придется мучиться с немотивированным Соболевым,разлагающим атмосферу в команде! )
Прям таки мучиться? Можно убрать в дубль и забыть а мучиться будет Дельфин. И это было бы очень даже хорошо...
+62
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+57
Только один вопрос: почему тянут с трансфером (особенно "Спартак"), если в принципе все стороны согласны на переход?! "Спартак" хочет больше денег и берет Зенит измором?! )) Ну, так "Зенит" может запросто купить другого напа, а "Спартаку" придется мучиться с немотивированным Соболевым,разлагающим атмосферу в команде! )
+64
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+51
Т.е. по мнению этого персонажа нормально, что Соболев откровенно саботирует игру, ожидая трансфер? Вместо того, чтобы подойти к делу профессионально и хорошей игрой заработать себе дополнительные очки, он просто убил свою репутацию и, возможно, карьеру. В Спартаке его откровенно называют бомжом и относятся к нему отрицательно. Ну, и кто возьмёт такое ничтожество? А, тот, кто пишет, что это нормальная ситуация, явно не большого ума.
+36
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+31
Мне вот интересно. В нормальных командах и у нормальных игроков даже в процессе переговоров тренировочный процесс идет, игрок играет и приносит пользу текущей команде на поле.
И только в Спартаке уже месяц продают дельфина, разругались все в хлам, а официального предложения так и не получили.
Господи, пожалуйста, пусть это все будет тщательно продуманной акцией Зенита и дельфин так и останется в Спартаке.
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Все "Бывшие" спортидиры и прочие функционеры продолжают быть в курсе лучше действующих, и такими "конфидентами публичными" продолжают ощущать себя) "Александр -это человек" )
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
То есть,из принципа " обломать", но за 30- ку," принцип" промолчит?
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Ответ Николай Повалюхин
Это не Соболев токсичный, это Зенит токсичный со своими дикими деньгами. Люди падки на деньги, они теряют голову и идут туда как зомби) Сколько футболистов разных команд уже потеряли лицо и продали свои души сине-бело-голубому тельцу. И дальше так будет, пока не сменится вся структура в обществе.
У спартака денег всего на 20% меньше, чем у Зенита. Просто Зенит покупает Бариосов, Сантосов и Венделов за 10-15-20 млн.
А спартак за те же деньги Тилей, Кралов, Педрош и Угальде.
Затем Зенит их перепродает дороже чем купил, а спартак отпускает почти бесплатно.
Да еще и тотальная коррупция в спартаке и агентские выплаты.
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Ответ Юрий Гаврилов
Абсолютно не нужный Зениту игрок. Цель трансфера – сигнал другим клубам, что задавим банком, скупая лидеров у предполагаемых конкурентов. История трансфера Марио Фернандеса такая же. А цель у Зенита одна – догнать по чемпионствам Спартак. Только потомки будут понимать, что что-то нелепое было в чемпионатах с 10-кратными подряд чемпионом. Зенит нейтральный болельщик будет ненавидеть десятилетиями. За обескровливание лидеров и убийство интриги.
Этому больше борща не наливать)))
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правильное решение не отпускать никуда, обломать нужно обе стороны, игрока и новый клуб...ибо на чужой каравай рот не разевай...
Было бы великолепно!
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Кто будет следующий,Соболев-2,Соболев-3 итд.Спартак не должен зарится на эти деньги,Пусть сидит до конца контракта или играет.Клубы выполняют свои обязательства по контракту и игроки должны выполнять.Эта угроза для всех клубов,А то так каждый начнёт психовать и требовать свои условия.Контракт это как конституция,которую надо соблюдать,за несоблюдение наказывают.
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+8
Ответ Юрий Гаврилов
Абсолютно не нужный Зениту игрок. Цель трансфера – сигнал другим клубам, что задавим банком, скупая лидеров у предполагаемых конкурентов. История трансфера Марио Фернандеса такая же. А цель у Зенита одна – догнать по чемпионствам Спартак. Только потомки будут понимать, что что-то нелепое было в чемпионатах с 10-кратными подряд чемпионом. Зенит нейтральный болельщик будет ненавидеть десятилетиями. За обескровливание лидеров и убийство интриги.
Хватит пороть чушь.
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".. нет никакого Соболева,но " процесс " идёт!"
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Ответ Kit Belleu
Кто будет следующий,Соболев-2,Соболев-3 итд.Спартак не должен зарится на эти деньги,Пусть сидит до конца контракта или играет.Клубы выполняют свои обязательства по контракту и игроки должны выполнять.Эта угроза для всех клубов,А то так каждый начнёт психовать и требовать свои условия.Контракт это как конституция,которую надо соблюдать,за несоблюдение наказывают.
Я против перехода его в Зенит! Вообще не понимаю Соболя, у него мозг есть?
Он что думает мы его с распростертыми объятьями примем? Плюс "горячая встреча" ждет его на всех стадионах страны, особенно в Москве. Сидел бы тихо не отсвечивал, делал свою работу. А он повел себя как малолетний ребенок: мама хочу эту игрушку...
Дитя лимита... Убери лимит и такие как Соболев больше чем 500-600 тыс. получать не будут. Да и гонор поумерят. Не хочешь, не выкладываешься привезем африканца)))
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Ответ Юрий Гаврилов
Смешно невские оправдываются в скупке всего того, что даже не блестит, а поблёскивает. Лицо пытаются сохранить. Не получается.
Иди лучше чаи с судьями гонять... остывает)))
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Ответ </c/>
правильное решение не отпускать никуда, обломать нужно обе стороны, игрока и новый клуб...ибо на чужой каравай рот не разевай...
Почему то даже не удивительно, что у такого клуба такие болельщики. Каков поп таков прихол.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Думаю нефтяные олигархи лукойла не обеднеют, если пошлют газовых куда надо, не станут продавать соболя ниже $30млн. как прописано в отступных. А соболе-подобных проучат командировкой в СМ2 хоть до конца контракта 2026. Репутация превыше всего.
Если не секрет, а какая репутация у Спартака прямо сейчас?
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Ответ KOTOV71
То есть,из принципа " обломать", но за 30- ку," принцип" промолчит?
Видимо так. Для болельщиков важно, чтобы Спартак нагнул Зенит.
Либо "руки прочь, наши игроки для вас не продаются"
Либо "ахаха, впарили вязанку дров за оверпрайс".
Иначе очень обидно получается.
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Понятно,что Соболев хочет в Зенит.Все хотят.Но Зениту он не нужен.Глушенкова купили за 6 млн,Соболев максимум стоит полляма
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Правильнее будет ждать перехода в Зенит лет 5. Причём всему Спартаку.
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Ответ Роман
Ты посчитай с иванами ренанами дукейросами и прочим скамом
>иванами ренанами дукейросами
Вы написали "играЮТ" а не "играЛИ".
Так что жду все 15 фамилий играющих в прошлом сезоне.
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Может, "сделки С Зенитом", либо "продажи В Зенит".
Директор, а русский язык плохо знает.
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Интересно. Эта крыса играет в Спартаке, она по большому счету лидер и лицо Спартака.
Но в вашем мире Спартак ок, а Зенит не ок.
Интересно, как это работает?
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Ответ Konstantin Zorin
Т.е. по мнению этого персонажа нормально, что Соболев откровенно саботирует игру, ожидая трансфер? Вместо того, чтобы подойти к делу профессионально и хорошей игрой заработать себе дополнительные очки, он просто убил свою репутацию и, возможно, карьеру. В Спартаке его откровенно называют бомжом и относятся к нему отрицательно. Ну, и кто возьмёт такое ничтожество? А, тот, кто пишет, что это нормальная ситуация, явно не большого ума.
полностью согласен!
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+3
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Понятно, очередной болтун спортсовский.
Классика.
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Ответ NIK7478
Только один вопрос: почему тянут с трансфером (особенно "Спартак"), если в принципе все стороны согласны на переход?! "Спартак" хочет больше денег и берет Зенит измором?! )) Ну, так "Зенит" может запросто купить другого напа, а "Спартаку" придется мучиться с немотивированным Соболевым,разлагающим атмосферу в команде! )
Гениально. А почему тогда Зенит не берет "другого напа"? А сосредоточился на токсике, ещё и под огромное возмущение своих болельщиков?
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Ответ Роман
в чем чушь?в том что в команде чемпиёне играет 15 бразильцев? никакого наследия эта команда не оставит, только презрение в городах где есть команды ПЛ, ну кроме "дочек" газпрома
>играет 15 бразильцев?
Сможете всех 15 перечислить, кто играет?
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правильное решение не отпускать никуда, обломать нужно обе стороны, игрока и новый клуб...ибо на чужой каравай рот не разевай...
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Ответ Николай Повалюхин
Это не Соболев токсичный, это Зенит токсичный со своими дикими деньгами. Люди падки на деньги, они теряют голову и идут туда как зомби) Сколько футболистов разных команд уже потеряли лицо и продали свои души сине-бело-голубому тельцу. И дальше так будет, пока не сменится вся структура в обществе.
>Сколько футболистов разных команд уже потеряли лицо
Сколько, если не секрет? Сможете фамилии хотя бы парочки назвать.
Ладно уж, пару строк почему вы так думаете (по каждой из фамилии) даже просить не буду, не сдюжите.
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Ответ Kit Belleu
Ну тогда будет сидеть.Хорошая подстава от Зенита Соболеву.
Пусть сидит. Главное что б не Зените.
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Ответ Юрий Гаврилов
Абсолютно не нужный Зениту игрок. Цель трансфера – сигнал другим клубам, что задавим банком, скупая лидеров у предполагаемых конкурентов. История трансфера Марио Фернандеса такая же. А цель у Зенита одна – догнать по чемпионствам Спартак. Только потомки будут понимать, что что-то нелепое было в чемпионатах с 10-кратными подряд чемпионом. Зенит нейтральный болельщик будет ненавидеть десятилетиями. За обескровливание лидеров и убийство интриги.
Зенит уже догнал Спартак по чемпионством, не считая чемпионств 30-50-х годов когда футбол дворовой ещё был. Уже не знаете, что придумать. Там явно агент Соболева воду мутит, понимая, что если сейчас его задорого не впарят Зенит, то уже никогда и никому это тело не какие деньги не втюхают, а агент лишился жирного отката за переход.
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