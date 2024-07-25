«Нет никакого отстранения Соболева – идет процесс сделки в «Зенит». Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». Шикунов о форварде

Александр Шикунов высказался о ситуации с Александром Соболевым.

«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке» – просто идет процесс сделки в « ». Соболев поблагодарил партнеров по команде и тренера и ждет трансфера. Эта ситуация уже месяц в «Спартаке».

В команде будет лучше эмоционально, когда не будет. Александр – это человек, поэтому такие эмоции передаются по команде. Правильное решение – быстрее завершить сделку, после чего все угомонятся», – сказал бывший спортивный директор « ».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду