«Нет никакого отстранения Соболева – идет процесс сделки в «Зенит». Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». Шикунов о форварде
Александр Шикунов высказался о ситуации с Александром Соболевым.
«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке» – просто идет процесс сделки в «Зенит». Соболев поблагодарил партнеров по команде и тренера и ждет трансфера. Эта ситуация уже месяц в «Спартаке».
В команде будет лучше эмоционально, когда Соболева не будет. Александр – это человек, поэтому такие эмоции передаются по команде. Правильное решение – быстрее завершить сделку, после чего все угомонятся», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».
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И только в Спартаке уже месяц продают дельфина, разругались все в хлам, а официального предложения так и не получили.
Господи, пожалуйста, пусть это все будет тщательно продуманной акцией Зенита и дельфин так и останется в Спартаке.
А спартак за те же деньги Тилей, Кралов, Педрош и Угальде.
Затем Зенит их перепродает дороже чем купил, а спартак отпускает почти бесплатно.
Да еще и тотальная коррупция в спартаке и агентские выплаты.
Он что думает мы его с распростертыми объятьями примем? Плюс "горячая встреча" ждет его на всех стадионах страны, особенно в Москве. Сидел бы тихо не отсвечивал, делал свою работу. А он повел себя как малолетний ребенок: мама хочу эту игрушку...
Дитя лимита... Убери лимит и такие как Соболев больше чем 500-600 тыс. получать не будут. Да и гонор поумерят. Не хочешь, не выкладываешься привезем африканца)))
Либо "руки прочь, наши игроки для вас не продаются"
Либо "ахаха, впарили вязанку дров за оверпрайс".
Иначе очень обидно получается.
Вы написали "играЮТ" а не "играЛИ".
Так что жду все 15 фамилий играющих в прошлом сезоне.
Директор, а русский язык плохо знает.
Но в вашем мире Спартак ок, а Зенит не ок.
Интересно, как это работает?
Классика.
Сможете всех 15 перечислить, кто играет?
Сколько, если не секрет? Сможете фамилии хотя бы парочки назвать.
Ладно уж, пару строк почему вы так думаете (по каждой из фамилии) даже просить не буду, не сдюжите.