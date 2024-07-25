Вингер «Виллы» Диаби перешел за 60 млн евро в «Аль-Иттихад». Контракт – на 5 лет

«Астон Вилла» продала вингера Муссу Диаби в «Аль-Иттихад» за 60 млн евро.

25-летний француз подписал с саудовским клубом контракт до июня 2029 года с зарплатой около 20 млн фунтов в год до уплаты налогов.

За « » выступают соотечественники – Карим Бензема и Нголо Канте, команду недавно возглавил Лоран Блан.

Фото: Ittihad

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду