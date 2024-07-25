Вингер «Виллы» Диаби перешел за 60 млн евро в «Аль-Иттихад». Контракт – на 5 лет

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мусса Диаби деньги Футбол

«Астон Вилла» продала вингера Муссу Диаби в «Аль-Иттихад» за 60 млн евро.

25-летний француз подписал с саудовским клубом контракт до июня 2029 года с зарплатой около 20 млн фунтов в год до уплаты налогов.

За «Аль-Иттихад» выступают соотечественники Диаби – Карим Бензема и Нголо Канте, команду недавно возглавил Лоран Блан.

Фото: Ittihad

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50 комментариев
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Ответ dr. cage
Совсем другая карьера должна была быть у этого парня.. Ведь по началу, в Байере, котировался очень высоко.. Но вместо условного Ливерпуля, оказался сперва в Астон Вилле, а теперь и вовсе, молодым в пустыню поехал.
из Байера в Астон виллу это повышение
+58
-12
+46
Парень просто захотел заработать денег. Не для всех футбол, это только про титулы. Человек может быть понял, что не тянет именно топ уровень. Поэтому решил, лучше заработать больше в СА, и возможно даже пару местных кубков взять, чем пыхтеть в середине таблицы АПЛ и в надежде на условную 1/4 ЛЕ, ЛК за меньшие деньги.
+36
-1
+35
Совсем другая карьера должна была быть у этого парня.. Ведь по началу, в Байере, котировался очень высоко..
Но вместо условного Ливерпуля, оказался сперва в Астон Вилле, а теперь и вовсе, молодым в пустыню поехал.
+41
-9
+32
Ответ IvoKarlovic
Арабы захватывают футбольный мир?!
Уже давно. С подключением, уважаемый!
+34
-3
+31
Ему сказали, что Иттихад тоже в ЛЧ. Но есть нюанс.
+30
-2
+28
Ответ Антон Фалафель
Дичь конешно, если ноунейму сыпят 20 ламов чистыми.👍
Их деньги и они сами решают кому их давать
+8
-1
+7
То, что ведется и сманивается Аравией, должно туда уходить. Если любишь кого-то — отпусти. Если он к тебе вернется — оно твоё. Если его затянут соблазны королевства Аль-Иттихадов — так тому и быть. Это ко всем относится. В наш Бирмингемский сезон он сильно качественного ничего не привнес. Вилла вобщем то трансферит умело. Хотя и Фелиш за те же деньги смотрится немного неуместно, по игровым параметрам в первую очередью
+7
-1
+6
Ответ Макс Фет
из Байера в Астон виллу это повышение
Если только в финансовом плане, островитяне деньги не считают
+9
-4
+5
Ответ Lookeys
Парень просто захотел заработать денег. Не для всех футбол, это только про титулы. Человек может быть понял, что не тянет именно топ уровень. Поэтому решил, лучше заработать больше в СА, и возможно даже пару местных кубков взять, чем пыхтеть в середине таблицы АПЛ и в надежде на условную 1/4 ЛЕ, ЛК за меньшие деньги.
Астон Вилла в ЛЧ вышла если что
+4
0
+4
Легкие деньги для Астон Виллы, больше всё равно никто бы за него не дал
+5
-1
+4
Ответ Ildar Izmailov
Астон Вилла в ЛЧ вышла если что
Ну вышла один раз, и что? Сколько мы разных середняков клубов видели, которые один раз выходили в ЛЧ, а потом не могли закрепиться в топ-4
+3
0
+3
Арабы захватывают футбольный мир?!
+3
-1
+2
Рано наигрался в футбол 🤷🏻‍♂️
+2
0
+2
Ответ Мельников Михаил
ЧМ в СА пройдет через 10 лет. Все эти 10 лет они будут только наращивать вложения. Клубы УЕФА будут сталкиваться со все большей конкуренцией за игроков.
Конкуренции не будет хотя бы потому, что количество команд в Аравии и, соответственно, легионеров ограничено, их число так и будет колебаться вокруг текущего уровня.
Второй важный момент в том, что европейские лиги самодостаточны и генерируют футбольных звёзд самостоятельно, арабам остаётся только переплачивать за футболистов втридорога
+1
0
+1
Ответ deligy
А смысл для клуба, купили по 55, продали по 60, по рынку и без надбавки
Купили за 32, остальное бонусами за матчи, которые он уже не сыграет. Поэтому сделка полностью прибыльная, от и до
+2
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+1
Ответ dr. cage
Совсем другая карьера должна была быть у этого парня.. Ведь по началу, в Байере, котировался очень высоко.. Но вместо условного Ливерпуля, оказался сперва в Астон Вилле, а теперь и вовсе, молодым в пустыню поехал.
Он оказался на работе, где платят больше всего в мире. Это разве не успех?
+1
0
+1
Ответ red_devils
была недавно статейка о зарплатах в топ лигах.. ну, скажем так, апл далеко не на первых местах там
Пропустил, почитаю. Но и явно не Бундеслига, топ-10 самых высоких зарплат Бундеслиги - все из Баварии
+1
0
+1
Ответ EnzO
Пропустил, почитаю. Но и явно не Бундеслига, топ-10 самых высоких зарплат Бундеслиги - все из Баварии
лови

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3255693.html
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В то время как арабы заполонили Францию, вторые решили сделать тоже самое 😂
+2
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0
Ответ reus
То, что ведется и сманивается Аравией, должно туда уходить. Если любишь кого-то — отпусти. Если он к тебе вернется — оно твоё. Если его затянут соблазны королевства Аль-Иттихадов — так тому и быть. Это ко всем относится. В наш Бирмингемский сезон он сильно качественного ничего не привнес. Вилла вобщем то трансферит умело. Хотя и Фелиш за те же деньги смотрится немного неуместно, по игровым параметрам в первую очередью
Весь цитатник девчачьих цитат проштудировал?! Возьми бесплатно "Разбитую чашку не склеить"
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Днарь,через год два будет в Галатасарае или в Хоффенхайме в аренде
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Ответ itemme
Далеко не на первом месте? На втором
не знаю каким боком ты смотришь на рейтинг. там чуть ниже топ зп всех лиг собраны в одну табличку. глянь внимательнее
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0
Ответ dr. cage
Совсем другая карьера должна была быть у этого парня.. Ведь по началу, в Байере, котировался очень высоко.. Но вместо условного Ливерпуля, оказался сперва в Астон Вилле, а теперь и вовсе, молодым в пустыню поехал.
Он оказался на работе, где платят больше всего в мире. Это разве не успех?
0
0
0
Ответ dr. cage
Совсем другая карьера должна была быть у этого парня.. Ведь по началу, в Байере, котировался очень высоко.. Но вместо условного Ливерпуля, оказался сперва в Астон Вилле, а теперь и вовсе, молодым в пустыню поехал.
Он оказался на работе, где платят больше всего в мире. Это разве не успех?
0
0
0
Ответ red_devils
лови https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3255693.html
Далеко не на первом месте? На втором
0
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Хрусталь невероятный
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Ответ EnzO
Если только в финансовом плане, островитяне деньги не считают
была недавно статейка о зарплатах в топ лигах.. ну, скажем так, апл далеко не на первых местах там
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25 лет... что пошло не так?
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Наверное думал, что в Дортмунд переходит.
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Ответ Lookeys
Что они захватили? Бывших топов на пенсии, и ярких игроков середняков? Топы в расцвете сил и те, кем интересуются топ клубы не переходят в СА.
Вилла - команда, которая будет играть в ЛЧ. Также Милинкович-Савич из играющего в ЛЧ Лацио поехал. Кессье из Барсы, Карраско из Атлетико, Ибаньез из Ромы, Фирмино из Ливерпуля успел бы попылить. Габи Вейга, которому 21 и его хотели к себе почти все гранды.

Специально перечислил игроков младше 30 (кроме Бобби), которые играли в топах/околотопах/все ждали трансфера в топ (как с тем же Диаби)
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