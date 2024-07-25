Вингер «Виллы» Диаби перешел за 60 млн евро в «Аль-Иттихад». Контракт – на 5 лет
«Астон Вилла» продала вингера Муссу Диаби в «Аль-Иттихад» за 60 млн евро.
25-летний француз подписал с саудовским клубом контракт до июня 2029 года с зарплатой около 20 млн фунтов в год до уплаты налогов.
За «Аль-Иттихад» выступают соотечественники Диаби – Карим Бензема и Нголо Канте, команду недавно возглавил Лоран Блан.
Фото: Ittihad
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Но вместо условного Ливерпуля, оказался сперва в Астон Вилле, а теперь и вовсе, молодым в пустыню поехал.
Второй важный момент в том, что европейские лиги самодостаточны и генерируют футбольных звёзд самостоятельно, арабам остаётся только переплачивать за футболистов втридорога
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3255693.html
Специально перечислил игроков младше 30 (кроме Бобби), которые играли в топах/околотопах/все ждали трансфера в топ (как с тем же Диаби)