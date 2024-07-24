Марио попрощался с «Зенитом»: «Благодарю всех: клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за уважение и поддержку»

Марио Фернандес записал прощальное обращение после ухода из «Зенита».

Ранее петербургский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 33-летним защитником.

«Привет, ребята, как дела? Как вы знаете, я ухожу из « », но хочу поблагодарить всех: клуб, игроков, сотрудников, болельщиков за уважение и поддержку.

Обнимаю вас, и пусть Бог благословит вас. Спасибо!» – говорится в обращении футболиста.

Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. С «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.

🏃🏻«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

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