Марио попрощался с «Зенитом»: «Благодарю всех: клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за уважение и поддержку»
Марио Фернандес записал прощальное обращение после ухода из «Зенита».
Ранее петербургский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 33-летним защитником.
«Привет, ребята, как дела? Как вы знаете, я ухожу из «Зенита», но хочу поблагодарить всех: клуб, игроков, сотрудников, болельщиков за уважение и поддержку.
Обнимаю вас, и пусть Бог благословит вас. Спасибо!» – говорится в обращении футболиста.
Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. С «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России.
Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.
🏃🏻«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Поблагодарил бы Гинера, который вытащил тебя из пьянства, отмыл, вылечил, выбил гражданство.
За период в ЦСКА болельщики полюбили Марио, защищали от нападок за незнание русского языка, но простить побег в Зенит за большими деньгами, когда ЦСКА сделал для него больше, чем следовало, смогли далеко не все.
Я не простила, а уж знаменитый забег по бровке вспоминать стыдно...
А про то, что Марио был важным игроком ЦСКА и сборной, так это очевидно. Спасибо за это, но не стоило так открыто поливать грязью клуб, который больше всего для него сделал.
А во-вторых, да, я ошибаюсь, поливания грязью не было, но было вот это:
«С какими чувствами и эмоциями смотрел матч за Суперкубок России? Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава богу, так и произошло», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».
Возможно, не стоило так говорить, потому что не все болельщики ЦСКА это поняли, да и вообще никто не понял.
Чтобы выучить язык надо быть погруженным в языковую среду. У обычного человека в чужой языковой среде за месяц падает языковой барьер. За полгода можно научиться говорить свободно.
Гинер паспорта никому не выдавал. Не путайте с Малкомом и Клаудиньо.
Тебя хоть на секунду волнуют наши дела?)) Это все что надо о тебе знать, лётчик сбитый.