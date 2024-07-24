Марио попрощался с «Зенитом»: «Благодарю всех: клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за уважение и поддержку»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Марио Фернандес соцсети Футбол

Марио Фернандес записал прощальное обращение после ухода из «Зенита».

Ранее петербургский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 33-летним защитником. 

«Привет, ребята, как дела? Как вы знаете, я ухожу из «Зенита», но хочу поблагодарить всех: клуб, игроков, сотрудников, болельщиков за уважение и поддержку.

Обнимаю вас, и пусть Бог благословит вас. Спасибо!» – говорится в обращении футболиста.

Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. С «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.

🏃🏻«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

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83 комментария
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Ответ Контракт Чалова
Россиянин Марио прощается с российским клубом "Зенит" на португальском языке. Это всë, что нужно знать об этом человеке.
*Россиянин Марио прощается с бразильским клубом "Зенит" на португальском языке.
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+157
Россиянин Марио прощается с российским клубом "Зенит" на португальском языке. Это всë, что нужно знать об этом человеке.
+158
-15
+143
Ты бездушная скотина, если не плакал на этом моменте
+72
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+60
Бухгалтерию забыл поблагодарить.
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Ответ Carasa
Ты бездушная скотина, если не плакал на этом моменте
Плачут многие, смотрю нарезку того забега и не могу остановиться.
+34
-3
+31
Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
выучить простые обращения хотя бы для записи из уважения можно любому человеку, медведи обручи крутят, а он пару предложений сказать не может? зная, что это щепетильная тема связанная с ним?
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Прощай, легенда ЦСКА, ведь и правда был звездой и любимчиком в клубе.
Поблагодарил бы Гинера, который вытащил тебя из пьянства, отмыл, вылечил, выбил гражданство.
За период в ЦСКА болельщики полюбили Марио, защищали от нападок за незнание русского языка, но простить побег в Зенит за большими деньгами, когда ЦСКА сделал для него больше, чем следовало, смогли далеко не все.
Я не простила, а уж знаменитый забег по бровке вспоминать стыдно...
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Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
Да, не всем легко даются языки, но за 10 лет в ЦСКА + еще год в Зените, я думаю можно было бы набраться некоторых азов языка. Ну или хотя бы написать себе короткую речь на русском языке, заучить и произнести на камеру. Пускай будет акцент и всë такое, но это проявление уважения к клубу и его болельщикам.
А про то, что Марио был важным игроком ЦСКА и сборной, так это очевидно. Спасибо за это, но не стоило так открыто поливать грязью клуб, который больше всего для него сделал.
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Катись колбаской по Малой Спасской, футболист о котором теперь добрым словом мало кто вспомнит!
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Бездельник, за столько лет мог бы выучить пару предложений на русском языке.
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Ответ Gordon Brown
Бухгалтерию забыл поблагодарить.
Ахмедова что ли?
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Ответ Roman
*Россиянин Марио прощается с бразильским клубом "Зенит" на португальском языке.
«на бразильском языке»(с) жирков
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Ответ Фут.Боль
Плачут многие, смотрю нарезку того забега и не могу остановиться.
С тобой плакала половина скамейки
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Более мерзкого легионера не припомню в Российском футболе. При том, что до его перехода в Зенит даже не болельщики ЦСКА, к нему нормально относились.
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Ответ Рокко Сиффредди
Ахмедова что ли?
В голос 😂😂😂
+4
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+4
Особенно спасибо за наполнение моего банковского счета всплакнул Марио, утираясь купюрами)
+4
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+4
Ответ riverman1980
А как Фернандес "поливал грязью" Цска?
Во-первых, ЦСКА
А во-вторых, да, я ошибаюсь, поливания грязью не было, но было вот это:
«С какими чувствами и эмоциями смотрел матч за Суперкубок России? Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава богу, так и произошло», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».
Возможно, не стоило так говорить, потому что не все болельщики ЦСКА это поняли, да и вообще никто не понял.
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Ответ Roman
*Россиянин Марио прощается с бразильским клубом "Зенит" на португальском языке.
Zenito Sao Pedro
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+3
Ответ Liver0910
Бездельник, за столько лет мог бы выучить пару предложений на русском языке.
Он выучил, просто их нельзя произносить в публичном эфире
+4
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Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
« Слушай, ну не всем легко даются языки»

Чтобы выучить язык надо быть погруженным в языковую среду. У обычного человека в чужой языковой среде за месяц падает языковой барьер. За полгода можно научиться говорить свободно.
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Ответ Бегемотик
Да Гинер показал наглядно как узбекам и таджикам не знающим языка паспорта дают. Через Марио. Блат Но он хоть на ЧМ играл хорошо.
« Гинер показал наглядно как узбекам и таджикам не знающим языка паспорта дают»

Гинер паспорта никому не выдавал. Не путайте с Малкомом и Клаудиньо.
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Ответ Старик Стариканов
Вот кто позор российского футбола,играя за сборную не выучил язык,кинул клуб который пошел навстречу ради 2 лямов в Зените
Да, да именно он. Должен был отказаться от народных денег...
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Прощай Марио, от болельщиков ЦСКА поздравляем тебя с умопомрачительной карьерой в Питере!!! Это стоило того чтобы предать 👍🤣🤣🤣🤣
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Благодарен он, нам то не рассказывай
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Чудак на букву М )
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Ответ Контракт Чалова
Россиянин Марио прощается с российским клубом "Зенит" на португальском языке. Это всë, что нужно знать об этом человеке.
Adeus Марио, как говорят в Зените.😅😅😅
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Ответ hulk&boloto
Россиянин Марио прощается с Зенитом с несколькими миллионами долларов в штанах, практически не играя. Всё, что надо знать о росфутболе...
По крайней мере, он заработал себе на старость внушительную сумму, настоящий бизнесмен:)
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Ответ Контракт Чалова
Россиянин Марио прощается с российским клубом "Зенит" на португальском языке. Это всë, что нужно знать об этом человеке.
Россиянин Марио прощается с Зенитом с несколькими миллионами долларов в штанах, практически не играя. Всё, что надо знать о росфутболе...
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Ответ Бегемотик
Да Гинер показал наглядно как узбекам и таджикам не знающим языка паспорта дают. Через Марио. Блат Но он хоть на ЧМ играл хорошо.
Гол хорватам не забудем никогда🙌
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"Привет, ребята, как дела?"

Тебя хоть на секунду волнуют наши дела?)) Это все что надо о тебе знать, лётчик сбитый.
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