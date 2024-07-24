Агент Фернандеса: «Марио ни минуты не жалел из-за того, что предпочел «Зенит». Его эпоха в ЦСКА подошла к концу»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Жорже Машаду Марио Фернандес агенты Р-Спорт Футбол

Марио Фернандес не пожалел о решении присоединиться к «Зениту».

Об этом рассказал агент игрока Жорже Машаду. Напомним, 33-летний защитник покинул петербургский клуб спустя год после перехода. 

«Мы не пришли к соглашению по зарплате и Марио не принял предложение «Зенита». Вместе с тем, мы благодарны клубу за возможность выиграть еще два титула в России.

Марио ни минуты не жалел из-за того, что предпочел «Зенит», а не ЦСКА. Его эпоха в ЦСКА подошла к концу», – сказал Машаду. 

Агент не стал уточнять, насколько различались предложенная «Зенитом» зарплата и сумма, на которую рассчитывал футболист. Он подчеркнул, что Фернандес был готов играть за клуб, тренерский штаб хотел видеть его в составе, но сделка не была закрыта и все вопросы нужно адресовать руководству сине-бело-голубых.

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46 комментариев
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Этот переход, забег по бровке и вообще вся ситуация, по праву займет первое место в позорных трансферах в стан принципиального соперника в РПЛ
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Играл за Гремио в Бразилии — вернулся в Интернасионал.
Потом тот же фокус с ЦСКА—Зенит проделал.
Сказочный человек.
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Его эпоха и в России прошла,бабла срубил ,можно и на пляжи Рио
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Фернандес: "Теперь в Спартак")
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Марио ни минуты не жалел из-за того, что предпочел «Зенит», а не ЦСКА, ему было некогда, он считал доллары и тренировал забеги по бровке
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Ответ analogia
Этот переход, забег по бровке и вообще вся ситуация, по праву займет первое место в позорных трансферах в стан принципиального соперника в РПЛ
И для нейтрального болельщика всё пофиг бы, если бы не этот забег.
Тьфу.
На мой взгляд правильно сделал Акинфеев, что "не заметил" Марио.
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Ответ Вадим Сидоров
Фернандес: "Теперь в Спартак")
Широков уже готов проконсультировать.
+11
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Играл за Гремио в Бразилии — вернулся в Интернасионал. Потом тот же фокус с ЦСКА—Зенит проделал. Сказочный человек.
Действительно, впервые поинтересовался сейчас – оказывается, оба клуба из Порту-Алегри. Интересно он расставляет приоритеты. Интереснее только то, что сейчас видно, как ради денег и комфорта он готов на всë, хотя прочитай любой его комментарий в период игры за ЦСКА – всë о набожности говорил.
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Зенит потеряет в скорости. Все таки, Фернандес был самым быстрым футболистом у них.
+9
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Чморнандес освобожденный
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Его эпоха прошла не только в ЦСКА. Его эпоха прошла в общем. ЦСКА в прошлом сезоне по умнее не которых были.
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Ответ мутятя
Зенит потеряет в скорости. Все таки, Фернандес был самым быстрым футболистом у них.
Но только со скамейки
+4
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+4
Ответ мутятя
Зенит потеряет в скорости. Все таки, Фернандес был самым быстрым футболистом у них.
Самый быстрый его забег был со скамейки запасных праздновать гол в ворота клуба, который сделал из него футболиста
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Настоящий иноагент
+2
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Кинул ЦСКА не выполнив поностью контракт.Хитрый
+2
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марио мог по пацански по русски красиво закрыть свою футбольную историю в своем как он раньше считал цска
и бутцы повесить на правильный гвозь
но нет
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фернандес крутиться
баблишко мутиться )))))))))))))
+2
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марио - бобр российского футбола. Вряд ли кто-то подберёт эту плечевую.
+2
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Давайте забудем про это " недомогание"! Его уже ждут солнце и море теплой Бразилии!
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А че жалеть то ? 2 млн в год капают и норм !
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Ты смотри деловой какой - по зарплате не договорился ) ну посмотрим посмотрим кому он вообще пригодится хоть за какую то зп
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Очень рад за агента
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Его годик в Зените тоже подошёл к концу...
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Ни копейки не пожалел о переходе!
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Вот так человек запомнился после возвращения в Зенит-только мерзким забегом, и своим языком безмозглого подростка. И закончил как балласт, а мог закончить как легенда
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Убирайся от сюда, уматывай, и агента с собою прихватывай! Страшно, аж жуть! Почти по Высоцкому.
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Пожалуй, эпоха Марио в футболе тоже подошла к концу)
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Ответ компотик
Марио изначально знал что не тянет уже играть, предпочел не быть абузой в любимом клубе, а вытянуть маленько деньжат из Зенита и спокойно уйти на пенсию. Спасибо Марио! За все! Отличный игрок и в сборной и в ЦСКА!
вчера говорил агент, что открыты для предложений, очень ждут новых аленяк из рпл, кто ему лям-другой выпишет на годик.
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Не многовато ли пафоса, учитывая, что удар вышел на копейку?
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Ответ analogia
Этот переход, забег по бровке и вообще вся ситуация, по праву займет первое место в позорных трансферах в стан принципиального соперника в РПЛ
Где-то ехидно улыбается Володька Быстров ))
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