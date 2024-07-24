Агент Фернандеса: «Марио ни минуты не жалел из-за того, что предпочел «Зенит». Его эпоха в ЦСКА подошла к концу»

Марио Фернандес не пожалел о решении присоединиться к «Зениту».

Об этом рассказал агент игрока Жорже Машаду. Напомним, 33-летний защитник покинул петербургский клуб спустя год после перехода.

«Мы не пришли к соглашению по зарплате и Марио не принял предложение « ». Вместе с тем, мы благодарны клубу за возможность выиграть еще два титула в России.

ни минуты не жалел из-за того, что предпочел «Зенит», а не . Его эпоха в ЦСКА подошла к концу», – сказал Машаду.

Агент не стал уточнять, насколько различались предложенная «Зенитом» зарплата и сумма, на которую рассчитывал футболист. Он подчеркнул, что Фернандес был готов играть за клуб, тренерский штаб хотел видеть его в составе, но сделка не была закрыта и все вопросы нужно адресовать руководству сине-бело-голубых.

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