Агент Фернандеса: «Марио ни минуты не жалел из-за того, что предпочел «Зенит». Его эпоха в ЦСКА подошла к концу»
Марио Фернандес не пожалел о решении присоединиться к «Зениту».
Об этом рассказал агент игрока Жорже Машаду. Напомним, 33-летний защитник покинул петербургский клуб спустя год после перехода.
«Мы не пришли к соглашению по зарплате и Марио не принял предложение «Зенита». Вместе с тем, мы благодарны клубу за возможность выиграть еще два титула в России.
Марио ни минуты не жалел из-за того, что предпочел «Зенит», а не ЦСКА. Его эпоха в ЦСКА подошла к концу», – сказал Машаду.
Агент не стал уточнять, насколько различались предложенная «Зенитом» зарплата и сумма, на которую рассчитывал футболист. Он подчеркнул, что Фернандес был готов играть за клуб, тренерский штаб хотел видеть его в составе, но сделка не была закрыта и все вопросы нужно адресовать руководству сине-бело-голубых.
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Потом тот же фокус с ЦСКА—Зенит проделал.
Сказочный человек.
Тьфу.
На мой взгляд правильно сделал Акинфеев, что "не заметил" Марио.
и бутцы повесить на правильный гвозь
но нет
баблишко мутиться )))))))))))))