«Днепр-1» исключен из Лиги конференций, засчитаны два технических поражения от «Академии Пушкаша». В УПЛ клуб играть тоже не будет
«Днепр-1» исключен из Лиги конференций.
Апелляционный орган УЕФА принял решение засчитать украинскому клубу два поражения в квалификационных матчах с «Академией Пушкаша». «Днепр-1» несет ответственность за то, что назначенные на 25 июля и 1 августа игры не состоятся.
Ранее команда, финишировавшая четвертой в прошлом чемпионате Украины, обратилась к членам УПЛ с заявлением об исключении ее из числа участников (просьба была удовлетворена на собрании 19 июля). «UA-Футбол» сообщает, что такое решение принято в связи с финансовыми проблемами.
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Следующий будет Днепр 1.1 или Днепр 2"?
В отличие от футболистов упл
разве гражданам Украины Шенгенская виза нужна?
Почему потёрли мой ответ вам о добровольцах России, и почему вы заблокировали меня?