«Днепр-1» исключен из Лиги конференций, засчитаны два технических поражения от «Академии Пушкаша». В УПЛ клуб играть тоже не будет

Теги Чемпионат Украины по футболу УЕФА высшая лига Венгрия происшествия Академия Пушкаша Днепр-1 Лига конференций УЕФА Футбол

«Днепр-1» исключен из Лиги конференций.

Апелляционный орган УЕФА принял решение засчитать украинскому клубу два поражения в квалификационных матчах с «Академией Пушкаша». «Днепр-1» несет ответственность за то, что назначенные на 25 июля и 1 августа игры не состоятся.

Ранее команда, финишировавшая четвертой в прошлом чемпионате Украины, обратилась к членам УПЛ с заявлением об исключении ее из числа участников (просьба была удовлетворена на собрании 19 июля). «UA-Футбол» сообщает, что такое решение принято в связи с финансовыми проблемами.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
До 2014 всё нормально было - и со страной, и с клубами. Интересно, стоил безвиз того?
+72
-31
+41
Ответ Great ManUtd
До 2014 всё нормально было - и со страной, и с клубами. Интересно, стоил безвиз того?
А кружевные трусы? Разве не за них скакали?
+42
-13
+29
Этот Днепр то фиг с ним. А вот тот Днепр, который был закрыт Коломойским это да, трагедия.
+19
-2
+17
Ответ Great ManUtd
До 2014 всё нормально было - и со страной, и с клубами. Интересно, стоил безвиз того?
вопрос риторический. самое интересное, что нет у них никакого безвиза. проблемы есть, а вот безвиза, за который скакали - нет...
+18
-5
+13
Ответ Н.Ф.
А кружевные трусы? Разве не за них скакали?
Тут не важно за что скакали, а важно что в итоге. Одну ошибку осознали, когда допустили до власти Ющенко, вроде спаслись тогда. И надо было снова на те же грабли, только уже с более плачевными последствиями...а ведь разгони тогда Янукович тех отморозков - сколько бы было жизней спасено.
+20
-9
+11
Ответ Ghk567
Комментарий скрыт
Ну шо сынку,помогли тебе твои ляхи?
+15
-6
+9
Ага, а все видео, как мужиков крутят и в бусы запихивают - фейки кремлёвской пропаганды...
+15
-7
+8
Ответ Great ManUtd
До 2014 всё нормально было - и со страной, и с клубами. Интересно, стоил безвиз того?
Меня забавляет, что в стране, которая пережила самую жестокую войну, ставшая по сути жертвой сознательного геноцида по расовому признаку, выросло поколение, которое радуется и иронизирует над тем, что начало новую войну. Ещё и выбрав символику, лозунги и атрибутику подобную той, под которой истребляли его дедов и прадедов. И очень подозрительно это совпало с ухудшением уровня жизни и уровня образования :)
+13
-5
+8
Ответ topeleven
В смысле? Из-за безвиза с ЕС восточный сосед бомбит Украину? Настолько всё соседям завидуете?
Вас убедили, что Россия – колосс на глиняных ногах с убитой экономикой и ржавыми ракетами, а Украина – будет первой женой гегемона. Оказалось, Россия имеет крепкую экономику, современное вооружение, а гегемон дряхл и беззуб. Украина не на того поставила. За это и расплачивается.
+9
-2
+7
Ответ hammers
там вроде бы с названием мутили, чтоб не выплачивать долги банкрота по имени Днепр.
Интересно
Следующий будет Днепр 1.1 или Днепр 2"?
+9
-2
+7
Ответ topeleven
В смысле? Из-за безвиза с ЕС восточный сосед бомбит Украину? Настолько всё соседям завидуете?
Не из-за безвиза, а потому что вы за лишнюю обещанную (не дали пока и не дадут в итоге) галушек решили стать Антироссией, пляша под дудку заокеанского хозяина.
+7
-2
+5
Ответ Юрий Гаврилов
А почему Днепр-1, а не просто Днепр. В чемпионате СССР симпатизировал этому клубу.
там вроде бы с названием мутили, чтоб не выплачивать долги банкрота по имени Днепр.
+5
0
+5
Ответ Under
почему нет? разве гражданам Украины Шенгенская виза нужна?
Им нужна река Тиса, там безвиз.
+8
-3
+5
Ответ Сергей Анохин
Интересно Следующий будет Днепр 1.1 или Днепр 2"?
Днепр Екатеринослав 😀
+6
-1
+5
Что, интересно, с бронью от мобилизации у пацанов будет? Они вроде по квоте проходили
+8
-4
+4
Ответ Great ManUtd
Ага, а все видео, как мужиков крутят и в бусы запихивают - фейки кремлёвской пропаганды...
Мосфильм працюэ.
+5
-1
+4
Ответ Under
Комментарий скрыт
А при чем тут пацаны из рпл? Мы про Днепр-1 вроде
+7
-4
+3
Ответ Under
ну вы про Днепр, я про РПЛ, в чём вопрос? ситуация-то, как говорил классик, аутентичная
А пацаны из РПЛ не ищут повод и шансы выбраться из своей страны
В отличие от футболистов упл
+4
-1
+3
Ответ Great ManUtd
До 2014 всё нормально было - и со страной, и с клубами. Интересно, стоил безвиз того?
Да ничего там нормального не было, население с 52 миллионов в 1991 году рухнуло до 35-37 в 2014, и уровень потребления энергии рухнул, и ВВП на душу человека, и ИРЧП, да ВСЁ там было плохо, если совсем уж вкратце. Но стало ещё хуже, да.
+4
-1
+3
Пока вы не признаете, что в 2014 вы своими действиями ( и бездействиями) уничтожили свою страну - никогда вы жить нормально не будете (как жили до 2014 года).
+12
-9
+3
Ответ hammers
вопрос риторический. самое интересное, что нет у них никакого безвиза. проблемы есть, а вот безвиза, за который скакали - нет...
почему нет?
разве гражданам Украины Шенгенская виза нужна?
+4
-2
+2
Ответ Н.Ф.
Им нужна река Тиса, там безвиз.
В Тисе надо плыть, как Чапаев в Урале, ныряя под выстрелы с берега.
+3
-1
+2
Ответ Great ManUtd
Ага, а все видео, как мужиков крутят и в бусы запихивают - фейки кремлёвской пропаганды...
ну да, все так и есть. Как на 1/6 части суши у метро полиция отлавливала людей на мобилизацию ничего написать не хотите? Ну что это тоже ужасно, например. Я думаю, если бы вас паковали, обязательно написали, а так хата с краю, можно и про соседей пошутить, да??
+2
0
+2
Ответ Н.Ф.
Эту страну уничтожил культ личного кармана.
Да нормально они жили с культом личного кармана. Деньги у них были, товары тоже. К нам ездили за определёнными товарами, мы к ним. Всё норм было...как можно было допустить 2014...
+6
-4
+2
Вопрос Under
Почему потёрли мой ответ вам о добровольцах России, и почему вы заблокировали меня?
+4
-2
+2
Ответ Н.Ф.
По Василию Ивановичу из пулемета строчили.
По плывущим в Тисе из автомата.
+2
-1
+1
Ответ Н.Ф.
Культ личного кармана = моя хата с краю = бандеровский переворот в 2014-м.
Плюс к этому жалость к озверевшим молодчикам. "Онижедети"
+2
-1
+1
Ответ Under
Комментарий скрыт
Вы сейчас пишите про то, что футболистов из рпл не выпускают из России, и только если товарняк в другой стране, им разрешают выехать?
+1
0
+1
Ответ Great ManUtd
Да нормально они жили с культом личного кармана. Деньги у них были, товары тоже. К нам ездили за определёнными товарами, мы к ним. Всё норм было...как можно было допустить 2014...
Культ личного кармана = моя хата с краю = бандеровский переворот в 2014-м.
+4
-3
+1
Хотел в нату - получил тцк в хату 🤔
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий