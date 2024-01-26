«Зенит» и «Днепр-1» интересуются вратарем сборной Мали Джиги Диарра (AfricaFoot)
«Зенит» может подписать вратаря сборной Мали.
Как сообщает AfricaFoot, Джиги Диарра привлек внимание петербуржцев. Также он интересен «Днепру-1» и «Касымпаше». Все три клуба уже связались с «Янг Эфриканс» по поводу трансфера 28-летнего футболиста.
На Кубке Африки в этом году голкипер провел три игры и пропустил один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
"Попробуй муа-муа, попробуй Джига-джага
Попробуй у-у, у-у, мне это надо-надо".
Это прям совсем что-то экзотичное для Зенита.
если перейдет в Зенит