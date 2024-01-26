«Зенит» и «Днепр-1» интересуются вратарем сборной Мали Джиги Диарра (AfricaFoot)

Теги Зенит Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Сборная Мали по футболу Касымпаша Джиги Диарра Янг Эфриканс Днепр-1 Футбол

«Зенит» может подписать вратаря сборной Мали.

Как сообщает AfricaFoot, Джиги Диарра привлек внимание петербуржцев. Также он интересен «Днепру-1» и «Касымпаше». Все три клуба уже связались с «Янг Эфриканс» по поводу трансфера 28-летнего футболиста.

На Кубке Африки в этом году голкипер провел три игры и пропустил один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Это что за бред? 😂
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Александр Медведев выступил с заявлением:
"Попробуй муа-муа, попробуй Джига-джага
Попробуй у-у, у-у, мне это надо-надо".
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+14
28-летняя Джига Дрыга прямо нарасхват
+13
-2
+11
Ответ Дурачок
Александр Медведев выступил с заявлением: "Попробуй муа-муа, попробуй Джига-джага Попробуй у-у, у-у, мне это надо-надо".
Причём это не звучит , как шутка. Это в его стиле
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Ну это явно придуманная новость, Зенит если и будет брать воротчика, то явно не в Африке))
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тикнизян, теперь этот малиец... а в манифесте общались обещали что-то, связанное с цветами...
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Если бы он был крайним защитником, я бы ещё понял в интерес к африканцу со стороны Зенита, но вратарь-африканец...
Это прям совсем что-то экзотичное для Зенита.
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Ответ </c/>
прямо надо сказать, вратари в зените так себе...
Но это не повод брать Джигу…
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Чернее ночи и голубые очи.
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У Зенита это давно не легионерская позиция,Ивана в аренду брали на всякий случай.
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будет настоящий Джигит
если перейдет в Зенит
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Наижирнейшая утка)
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Джигурда
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Ответ Tollie
тикнизян, теперь этот малиец... а в манифесте общались обещали что-то, связанное с цветами...
давно на манифест и всех ещё составителей положили орган...
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