«Зенит» и «Днепр-1» интересуются вратарем сборной Мали Джиги Диарра (AfricaFoot)

«Зенит» может подписать вратаря сборной Мали.

Как сообщает AfricaFoot, Джиги Диарра привлек внимание петербуржцев. Также он интересен «Днепру-1» и «Касымпаше». Все три клуба уже связались с « » по поводу трансфера 28-летнего футболиста.

На Кубке Африки в этом году голкипер провел три игры и пропустил один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.