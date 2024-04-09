«Динамо» Киев, «Шахтер» и еще 3 клуба получили бронь от мобилизации. Они попали в список Минспорта Украины как критически важные для экономики

Игроки пяти украинских клубов не будут подлежать мобилизации.

Как передает «Интерфакс-Украина», Министерство молодежи и спорта предоставило Украинской ассоциации футбола статус организации, критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

То же касается таких клубов, как « » Киев, « », « », « » и « ».

Таким образом, футболисты этих команд и сотрудники получили бронь от мобилизации.