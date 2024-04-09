«Динамо» Киев, «Шахтер» и еще 3 клуба получили бронь от мобилизации. Они попали в список Минспорта Украины как критически важные для экономики
Игроки пяти украинских клубов не будут подлежать мобилизации.
Как передает «Интерфакс-Украина», Министерство молодежи и спорта Украины предоставило Украинской ассоциации футбола статус организации, критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
То же касается таких клубов, как «Динамо» Киев, «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».
Таким образом, футболисты этих команд и сотрудники УАФ получили бронь от мобилизации.
вчера такая новость еще
"Украинское Министерство культуры признало передвижной цирк Украины критически важным предприятием — теперь его сотрудники получат “бронь” от призыва на службу."
А ведь был большой потенциал после развала СССР
Иначе Шостакович, например, не написал бы Блокадную симфонию...
Но часто это было как наказание.
Ценный кадр.