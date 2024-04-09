«Динамо» Киев, «Шахтер» и еще 3 клуба получили бронь от мобилизации. Они попали в список Минспорта Украины как критически важные для экономики

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер УАФ Кривбасс Оболонь Политика министерство молодежи и спорта Украины Днепр-1 Футбол

Игроки пяти украинских клубов не будут подлежать мобилизации.

Как передает «Интерфакс-Украина», Министерство молодежи и спорта Украины предоставило Украинской ассоциации футбола статус организации, критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

То же касается таких клубов, как «Динамо» Киев, «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».

Таким образом, футболисты этих команд и сотрудники УАФ получили бронь от мобилизации.

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85 комментариев
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Экономика Украины. Самый короткий анекдот.
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Ответ Александр Сачков
Четыре первых места для ЕК - ну допустим. Оболонь с 14 места с какого перепугу?
Для интереса вбил в поиск Оболонь состав. Выдало:вода питьевая подготовленная, светлый ячменный солод, патока мальтозная, хмель. Содержание алкоголя: не менее 4,5% об.
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Проходила информация что из-за мобилизации нехватка работников в сельском хозяйстве. То есть комбайнер неважен для экономики, зато бесполезных ногомячистов надо беречь.
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-6
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Какой экономики?
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Ответ Sasha_Weight
Комментарий скрыт
Вяловат наброс. Выйди, зайди и набрось как положено
+38
-11
+27
Ответ Далер Гайнеев
Проходила информация что из-за мобилизации нехватка работников в сельском хозяйстве. То есть комбайнер неважен для экономики, зато бесполезных ногомячистов надо беречь.
Ничего нового. В любой стране так, в том числе и в РФ. Берут работяг и бедняков.
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Ответ jss
в перерывах у цирка будут выступать
зря человека минусите. Вы просто не в курсе, что там еще и переездной цирк полным составом бронь получил. Чему больше удивились, чем футбольным клубам
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ясно понятно. именно без этих футбольных клубов украинская экономика рухнет ))
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Т.е., остальные клубы подлежат мобилизации? Будет чемпионат из 5-и клубов
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В 1941 никакую бронь не давали, на фронт шли и футболисты киевского Динамо и Шахтера. Но тут мобилизация похоже только для нищих хуторян, а не для ,,избранных" вроде сыночка Кличко.
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Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации как критически важное предприятие — РИА Новости

вчера такая новость еще
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Для интереса вбил в поиск Оболонь состав. Выдало:вода питьевая подготовленная, светлый ячменный солод, патока мальтозная, хмель. Содержание алкоголя: не менее 4,5% об.
Раньше бренд был широко представлен на нашем рынке. Помню как в поезде ехали срочку служить и две сиськи Оболони распивали :)
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Экономика украины: клоуны, артисты, футболисты
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Одни миллионеры развлкаются,живут в коттеджах,икру едят,на отдых ездят на Мальдивы,с женами и детьми находятся в шикарных условиях,разивают свою карьеру и жизнь,и говрят с эрканов тв,мы с вами...и слезу пускают,и идут дальше отдыхать ничем не рискуя,другие в это время сидят в окопах под свист пуль, на грани смерти.
+12
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+9
Ответ SergioConceicao
Какой экономики?
в перерывах у цирка будут выступать
+19
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Ответ Sasha_Weight
Комментарий скрыт
Мы торгуем не только с Китаем, если что. Даже если и с Китаем. То что? Россия обогнала Европу по темпам роста ВВП в 2023 г. Не надо только мусолить, что это не такой какой-то ВВП. Как бы небыло это факт. Признан Международным валютным фондом. Под тысячами санкций и ведении СВО.
+10
-3
+7
Четыре первых места для ЕК - ну допустим. Оболонь с 14 места с какого перепугу?
+7
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вот реальная новость, кстати
"Украинское Министерство культуры признало передвижной цирк Украины критически важным предприятием — теперь его сотрудники получат “бронь” от призыва на службу."
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давать так всем клуба, не давать так ни кому. почему только пяти клубам? или их там пять и осталось?
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Ненька это квазигосударство сейчас
А ведь был большой потенциал после развала СССР
+7
-3
+4
А брат мэра Киева по-братски получил бронь и был выпущен в Германию?
+14
-10
+4
А Арсенал(Лондон) бронь получил? Нет. Зинченко приготовиться!
+3
0
+3
Ответ Владддд
Комментарий скрыт
Кого в России принудительно упаковывают как на Окраине?
+12
-9
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Для интереса вбил в поиск Оболонь состав. Выдало:вода питьевая подготовленная, светлый ячменный солод, патока мальтозная, хмель. Содержание алкоголя: не менее 4,5% об.
Оболонь хорошее пиво было. Правда, давненько.
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Для интереса вбил в поиск Оболонь состав. Выдало:вода питьевая подготовленная, светлый ячменный солод, патока мальтозная, хмель. Содержание алкоголя: не менее 4,5% об.
агнищше брат
+3
0
+3
Ответ Гроссмейстер Д
В 1941 никакую бронь не давали, на фронт шли и футболисты киевского Динамо и Шахтера. Но тут мобилизация похоже только для нищих хуторян, а не для ,,избранных" вроде сыночка Кличко.
Давали, конечно. Не конкретно футболистам, а вообще.
Иначе Шостакович, например, не написал бы Блокадную симфонию...
Но часто это было как наказание.
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Ответ Гусеконь
А брат мэра Киева по-братски получил бронь и был выпущен в Германию?
Он,как поговаривают ещё и 6-ти цветный.
Ценный кадр.
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Ответ I. S.
Разочарую - слова "бронь" нет и никогда не было. В русском языке есть слово "брОня" с ударением на первый слог. Разве можно опираться на СМИ, вы в своём уме?!
Первый раз слышу слово брОня, с ударением на ,, О,,.
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Ответ I. S.
Спортс, чего только не повидал у вас, но это уже ни в какие ворота... Нет слова бронь!
Есть слово бронь. И давно. В других СМИ тоже написано бронь.
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Ответ Lol Ko
Ещё есть неизвестные деятели культуры из числа родственников и приближённых. Но так-то - чем меньше мобилизуют, тем лучше.
Чем меньше мобилизуют официально, тем больше похитят и отправят в окопы. К сожалению, бронь лишь меняет баланс.
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