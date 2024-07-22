Хенесс о «Баварии» после трат на трансферы: «Скоро будем ездить на автобусе-гармошке на игры»

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс возможные трансферы деньги ахахаха Футбол

Ули Хенесс надеется, что «Баварии» удастся продать игроков этим летом.

Почетный президент «Баварии» заявил, что после затрат на приобретение новых футболистов и без продаж игроков клуб окажется в затруднительном финансовом положении.

«Мы скоро будем ездить на игры на сочлененном автобусе (автобус из двух и более жестких секций, соединенных между собой шарнирным соединением, обычно в виде мехов гармошки, отсюда просторечное название – «автобус-гармошка» – Sports)», – заявил Хенесс в беседе с Bild.

Этим летом клуб уже подписал Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», Жоау Пальинью из «Фулхэма», стоивших более 50 миллионов евро. Также «Бавария» купила защитника «Штутгарта» Хироки Ито за 30 млн евро и совершила другие менее затратные сделки.

Хенесс о трансферах: «У «Баварии» нет ни гроша. Подписаний больше не будет, если никто не уйдет»

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26 комментариев
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В детстве обожал ездить на месте той самой "гармошки", особенно во время поворота, стоишь, крутишься. Кайф.
+95
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+95
Ответ Kerghoodoo
Так они и сейчас есть. И трамваи такие в Питере тоже есть
Только сейчас к сожалению не детство и такие простые вещи уже давно не приносят искреннего удовольствия
+72
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+70
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
С живым Горецкой давать 50 лям за другого опорника? А чем Олисе лучше какого-нибудь Комана?
Много чем:
Коман выиграл все что можно, у него нет мотивации (10 чемпионатов, ЛЧ, ЧМ)
Очень частые травмы, играет редко, сыграл 1-2 игры - и все, мед. бригада уже примерно понимает когда выбегать.

Олисе голодный до побед, мотивированный. Баварии необходимо омолаживать состав, начинать надо с Гнабри и Комана, они уже лечатся и не играют. Это жуткая обуза для Баварии сейчас.
+8
0
+8
Ответ lovkac
В детстве обожал ездить на месте той самой "гармошки", особенно во время поворота, стоишь, крутишься. Кайф.
Так они и сейчас есть. И трамваи такие в Питере тоже есть
+8
0
+8
Ответ ПравдоРуб
По этому хватит выпендриваться, Де Лигта отдавайте за 35 пока дают
Ага, после того, как Мю за чувака с годом по контракту 60 заплатил - их теперь все доить будут и за 35 никого не отдаст.
+13
-7
+6
Ответ lovkac
В детстве обожал ездить на месте той самой "гармошки", особенно во время поворота, стоишь, крутишься. Кайф.
Отдельный вид риска и доблести был встать одной ногой на крутящийся круг, а второй на неподвижную часть. И держать равновесие не переступая!
+6
0
+6
Сутки потребовалось Спортс. Ру, что бы пройти путь от Нет ни гроша до Gelenkbus))
+5
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+5
Скоро будем ### без соли доедать, добавил Хенесс
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+4
С живым Горецкой давать 50 лям за другого опорника? А чем Олисе лучше какого-нибудь Комана?
+5
-2
+3
Ответ lovkac
В детстве обожал ездить на месте той самой "гармошки", особенно во время поворота, стоишь, крутишься. Кайф.
Сейчас тоже прикольно)
+3
0
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
С живым Горецкой давать 50 лям за другого опорника? А чем Олисе лучше какого-нибудь Комана?
Коман перманентно в лазарете, горецка вообще не опорник выжигатель, скорее рывки к штрафной, в штрафную, мотор, палинья в защитных навыках мегамонстр
+2
0
+2
Ответ Алексей Елистратов
Много чем: Коман выиграл все что можно, у него нет мотивации (10 чемпионатов, ЛЧ, ЧМ) Очень частые травмы, играет редко, сыграл 1-2 игры - и все, мед. бригада уже примерно понимает когда выбегать. Олисе голодный до побед, мотивированный. Баварии необходимо омолаживать состав, начинать надо с Гнабри и Комана, они уже лечатся и не играют. Это жуткая обуза для Баварии сейчас.
коман не выигрывал чемпионат мира)
+2
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+1
Ответ lovkac
В детстве обожал ездить на месте той самой "гармошки", особенно во время поворота, стоишь, крутишься. Кайф.
Ули видимо тоже вспомнил про свое детство и снова захотел в автобус-гармошку, чтобы кайфовать в ней, крутиться и веселиться в поворотах с разных углов с прищуром поглядывая на игроков своей команды на старости лет..))
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
С живым Горецкой давать 50 лям за другого опорника? А чем Олисе лучше какого-нибудь Комана?
Коман игрок хороший но хрустальный
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По этому хватит выпендриваться, Де Лигта отдавайте за 35 пока дают
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Ответ lovkac
В детстве обожал ездить на месте той самой "гармошки", особенно во время поворота, стоишь, крутишься. Кайф.
Часто ездил, видимо, пропускал уроки русского языка)
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Ответ Артемий Дмитриев
Ага, после того, как Мю за чувака с годом по контракту 60 заплатил - их теперь все доить будут и за 35 никого не отдаст.
МЮ отдал за перспективного топа в конкуренции с Реалом, а тут никому не нужный игрок и клубу нужны средства
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Ответ Артемий Дмитриев
Ага, после того, как Мю за чувака с годом по контракту 60 заплатил - их теперь все доить будут и за 35 никого не отдаст.
Ну да, на самом деле, даже если этот Йоро окажется топ игроком, МЮ опять наступает на те же грабли и разогревает рынок под собой. Печаль.
Лучше бы Яку Бийола купили за миллионов 15, или ненужного ПСЖ Шкрыньяра забрали за 20-25
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За то не проклятой трамповской Америке, до, Ули.
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Эх времена… раньше в такие клубы только топы приходили а не вот это вот все где ценник от полтоса
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Папа-мама))
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Эти товарисчи часто лукавят. Хотя бы до кредитов не дошло. Слева там кто у них вообще будет..
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