Хенесс о «Баварии» после трат на трансферы: «Скоро будем ездить на автобусе-гармошке на игры»
Ули Хенесс надеется, что «Баварии» удастся продать игроков этим летом.
Почетный президент «Баварии» заявил, что после затрат на приобретение новых футболистов и без продаж игроков клуб окажется в затруднительном финансовом положении.
«Мы скоро будем ездить на игры на сочлененном автобусе (автобус из двух и более жестких секций, соединенных между собой шарнирным соединением, обычно в виде мехов гармошки, отсюда просторечное название – «автобус-гармошка» – Sports)», – заявил Хенесс в беседе с Bild.
Этим летом клуб уже подписал Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», Жоау Пальинью из «Фулхэма», стоивших более 50 миллионов евро. Также «Бавария» купила защитника «Штутгарта» Хироки Ито за 30 млн евро и совершила другие менее затратные сделки.
Хенесс о трансферах: «У «Баварии» нет ни гроша. Подписаний больше не будет, если никто не уйдет»
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Коман выиграл все что можно, у него нет мотивации (10 чемпионатов, ЛЧ, ЧМ)
Очень частые травмы, играет редко, сыграл 1-2 игры - и все, мед. бригада уже примерно понимает когда выбегать.
Олисе голодный до побед, мотивированный. Баварии необходимо омолаживать состав, начинать надо с Гнабри и Комана, они уже лечатся и не играют. Это жуткая обуза для Баварии сейчас.
Лучше бы Яку Бийола купили за миллионов 15, или ненужного ПСЖ Шкрыньяра забрали за 20-25