«Бавария» требует 50 млн евро за де Лигта, «МЮ» предлагал 35 млн (Bild)

«Бавария» просит 50 млн евро у «МЮ» за Маттейса де Лигта.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, английский клуб предложил 35 миллионов евро. «Бавария» отклонила предложение, но переговоры продолжаются.

Сообщается, что мюнхенцы запрашивают 50 миллионов евро и бонусы за 24-летнего защитника. «Манчестер Юнайтед» хочет снизить сумму и тянет время.

«Бавария» не планирует снижать цену, несмотря на то, что средства необходимы клубу для дальнейшей трансферной активности.

В минувшем сезоне де Лигт провел за немецкую команду 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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