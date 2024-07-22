«Бавария» требует 50 млн евро за де Лигта, «МЮ» предлагал 35 млн (Bild)
«Бавария» просит 50 млн евро у «МЮ» за Маттейса де Лигта.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, английский клуб предложил 35 миллионов евро. «Бавария» отклонила предложение, но переговоры продолжаются.
Сообщается, что мюнхенцы запрашивают 50 миллионов евро и бонусы за 24-летнего защитника. «Манчестер Юнайтед» хочет снизить сумму и тянет время.
«Бавария» не планирует снижать цену, несмотря на то, что средства необходимы клубу для дальнейшей трансферной активности.
В минувшем сезоне де Лигт провел за немецкую команду 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
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Во-первых, за Йоро вполне целенаправленно переплатили, чтобы выиграть конкуренцию, чтобы Реал с Ливерпулем даже пикнуть не успели.
Во-вторых, Йоро моложе - плата за потенциал.
В-третьих, Бавария хочет и мб даже должна продать Де Лигта, естественно, что клубы-покупатели это будут использовать и давить.
В-четвертых, взяв Йоро, МЮ в принципе перевел покупку еще одного дефа из обязательной в желательную. Хочется купить, но если не купят - катастрофой не будет.
В целом, торги как торги, обычное дело. Может, кто-то поддастся, может купят за компромиссные 45 (я бы этого хотел как фан МЮ), а может и совсем не договорятся.
Я вообще не в восторге ни от Йоро (хотя по таварке с Рейнджерс понравился), ни от Де Лита, но если МЮ договориться о сумме в миллионов 40 и бонусы только за выполнение адекватных задач (победы в АПЛ, ЕК или количество матчей в одном сезоне), то это будет первый респект по трансферу.