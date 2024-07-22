«Бавария» требует 50 млн евро за де Лигта, «МЮ» предлагал 35 млн (Bild)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маттейс де Лигт деньги Футбол

«Бавария» просит 50 млн евро у «МЮ» за Маттейса де Лигта.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, английский клуб предложил 35 миллионов евро. «Бавария» отклонила предложение, но переговоры продолжаются.

Сообщается, что мюнхенцы запрашивают 50 миллионов евро и бонусы за 24-летнего защитника. «Манчестер Юнайтед» хочет снизить сумму и тянет время.

«Бавария» не планирует снижать цену, несмотря на то, что средства необходимы клубу для дальнейшей трансферной активности.

В минувшем сезоне де Лигт провел за немецкую команду 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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44 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какая необычная трансферная политика - заплатить 62 за Йоро, а де Лигта только за 35 готовы взять.
Ничего необычного.
Во-первых, за Йоро вполне целенаправленно переплатили, чтобы выиграть конкуренцию, чтобы Реал с Ливерпулем даже пикнуть не успели.
Во-вторых, Йоро моложе - плата за потенциал.
В-третьих, Бавария хочет и мб даже должна продать Де Лигта, естественно, что клубы-покупатели это будут использовать и давить.
В-четвертых, взяв Йоро, МЮ в принципе перевел покупку еще одного дефа из обязательной в желательную. Хочется купить, но если не купят - катастрофой не будет.

В целом, торги как торги, обычное дело. Может, кто-то поддастся, может купят за компромиссные 45 (я бы этого хотел как фан МЮ), а может и совсем не договорятся.
+49
-3
+46
Какая необычная трансферная политика - заплатить 62 за Йоро, а де Лигта только за 35 готовы взять.
+30
-11
+19
Ответ Yu123
за Йоро 62 дали, а Де Лигта за 35 хотят)
Так Йоро моложе и перспективнее
+23
-5
+18
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какая необычная трансферная политика - заплатить 62 за Йоро, а де Лигта только за 35 готовы взять.
Что необычного то? Все знают что Бавария хочет его продать, или надо было предложение с сотки начинать?
+20
-4
+16
Ответ Yu123
за Йоро 62 дали, а Де Лигта за 35 хотят)
За Йоро переплатили, чтобы выиграть конкуренцию у других клубов. От Де Лигта Бавария сама хочет избавиться
+16
-3
+13
Ответ red hikkikomori
Что необычного то? Все знают что Бавария хочет его продать, или надо было предложение с сотки начинать?
А Лилль, по-вашему, не хотел продать Йоро с годом контракта, да?))
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-1
+5
Ответ Belfast Boy
Так Йоро моложе и перспективнее
Де Лигт прямо сейчас лучше, плюс ему 24, а не 30
+5
-1
+4
40+5 🤝
+5
-2
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Баварии нужно продавать. Сам Хёнес подтвердил. Без этого трансфер Та невозможен.
Возможно, лучше оставить голландца, чем покупать Та. Связка Та-Упамекано это привозной кошмар
+3
0
+3
Ответ Belfast Boy
Так Йоро моложе и перспективнее
а Де Лигт опытнее
+2
0
+2
Ответ Кирилл Новокщенов
Ничего необычного. Во-первых, за Йоро вполне целенаправленно переплатили, чтобы выиграть конкуренцию, чтобы Реал с Ливерпулем даже пикнуть не успели. Во-вторых, Йоро моложе - плата за потенциал. В-третьих, Бавария хочет и мб даже должна продать Де Лигта, естественно, что клубы-покупатели это будут использовать и давить. В-четвертых, взяв Йоро, МЮ в принципе перевел покупку еще одного дефа из обязательной в желательную. Хочется купить, но если не купят - катастрофой не будет. В целом, торги как торги, обычное дело. Может, кто-то поддастся, может купят за компромиссные 45 (я бы этого хотел как фан МЮ), а может и совсем не договорятся.
++ за адекватных болел МЮ
+3
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+2
Ответ Игорь Новиков
А Лилль, по-вашему, не хотел продать Йоро с годом контракта, да?))
Там была конкуренция со стороны Реала - это первое, и мы не знаем какую сумму МЮ предложил за Йоро изначально, может тоже с 35 начали - это второе
+2
0
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за Йоро 62 дали, а Де Лигта за 35 хотят)
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Баварии нужно продавать. Сам Хёнес подтвердил. Без этого трансфер Та невозможен.
Та не нужен., лучше Делигта оставить. у Та всего 1 сезон и тот у Хаби.
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Руководство МЮ красиво торгуется что с Эвертоном по Брэнтуэйту, давя на них сорвавшейся сделкой с Фридкиным, а также интересом к нидерландцу, что с Баварией, давя на них интересом к англичанину, а также тем, что руководство Мюнхена хочет слить де Лигта. С кем-то по итогу всё равно договорятся, получа либо одного хорошего защитника, либо другого.
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мне одному кажется, что отличные игроки не переходят из одного клуба в другой каждые 2-3 года? ведь есть какие-то причины того, что он, по сути, никому не нужен и нигде не задерживается надолго?! с топовыми игроками так легко и быстро не расстаются!
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Ответ Belfast Boy
Так Йоро моложе и перспективнее
Де Лигт готовый топ-защитник, который всё ещё будет прогрессировать, а Йоро кот в мешке с одним сезоном в Лиге 1. Трансферная политика МЮ всё ещё крайне странна
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Ответ Belfast Boy
Так Йоро моложе и перспективнее
Йоро не факт что выйдет на топ уровень вообще как Де Лигт. А он топ защитник уже действительно, хорошо играл в ЛЧ.
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Все так удивляются и сравнивают Йоро и Де Лита, только чуть-чуть забыли, что Де Лит травматичный, склонный к ожирению, с нереально огромной зарплатой и что-то Бавария и сама не собирается его удерживать.
Я вообще не в восторге ни от Йоро (хотя по таварке с Рейнджерс понравился), ни от Де Лита, но если МЮ договориться о сумме в миллионов 40 и бонусы только за выполнение адекватных задач (победы в АПЛ, ЕК или количество матчей в одном сезоне), то это будет первый респект по трансферу.
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Ответ Геннадий Обломов
Точнее дали 50 + 12 бонусами.
атлетик вроде писал про 62 + 8 бонусы
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Ответ kustik2
В Юве за 85, в Баварию за 65, в МЮ за 35-50, дальше в Атлетико за 15
потом в реал за бесплатно
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Ответ Cristiano Ronaldo
Могут дожать, так как защитников нехватка, а от Магуайра планируют избавиться. Уже ушли Камбвала, Варан, Эванс на подстраховке будет, поэтому трио Мартинес, Де Лигт и Йоро, выглядит очень перспективно на бумаге, тем более Мартинес может играть и в опорной зоне, учитывая огромные проблемы там и уход Амрабата.
Холодос там прям зад рвет за клуб, его то как раз можно бы и оставить. Но ДеЛигт, если с ЭТХ покажет хотя бы 80процентов того, что показывал в Аяксе, безусловно будет усилением для текущего МЮ. На мой взгляд ошибкой был переход в Юве, где несколько лет пришлось под Бонуччи и Кьеллини просидеть, ему надо было тогда уж за основу Аякса качаться, или переходить куда-то сразу в основу.
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Нынешнему МЮ с Тэн Хагом уже ничего не поможет, даже десять Де Лигтов))) Просто необходимо сменить тренера.
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Ответ Любезный Коссутий
но МЮ не дает полтинник. так что им придется сойтись где-то между.
Могут дожать, так как защитников нехватка, а от Магуайра планируют избавиться. Уже ушли Камбвала, Варан, Эванс на подстраховке будет, поэтому трио Мартинес, Де Лигт и Йоро, выглядит очень перспективно на бумаге, тем более Мартинес может играть и в опорной зоне, учитывая огромные проблемы там и уход Амрабата.
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Ответ Игорь Новиков
Со стороны Реала конкуренции не было никакой. Реал спокойно ждал решения игрока. Игрок решил не в пользу Реала. Вот и все.
То есть если игрок хочет в Реал, и Реал был готов предложить 30 - это не конкуренция? Как минимум надо предложить больше Реала и уговорить игрока
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Бавария нуждается в деньгах, на Де Лигта никто крому МЮ не претендует да и личные условия вроде согласовали уже. Надеюсь МЮ не лоханется и прижмет Баварию еще немного и те вынуждены будут продать чтобы успеть оформить свои трансферы
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Главное на волосатый джип не пересесть после трансферной кампании.
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опорник нужен в первую очередь, стареющего Каземиро мало, которого и продать, вроде, хотят
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На месте Баварии я бы оставил его, зачем продавать топ ЦЗ???
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Ответ kustik2
В Юве за 85, в Баварию за 65, в МЮ за 35-50, дальше в Атлетико за 15
потом Аякс за 10 и снова расцвет. и в 28 по новой
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