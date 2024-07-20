У Кейна самый высокий оклад в Бундеслиге-2024/25. В топ-12 только игроки «Баварии» (Capology)

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Самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги-2024/25 будет Харри Кейн.

По данным Capology, форварду «Баварии» гарантированно начислят 25 млн евро. Премиальная часть неизвестна.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. Харри Кейн («Бавария») – 25 млн евро;

2. Мануэль Нойер («Бавария») – 21 млн евро;

3. Томас Мюллер («Бавария») – 20,5 млн евро;

4. Лерой Сане («Бавария») – 20 млн евро;

5. Йозуа Киммих («Бавария») – 19,5 млн евро;

6. Серж Гнабри («Бавария») – 18,87 млн евро;

7. Леон Горетцка («Бавария») – 18 млн евро;

8. Кингсли Коман («Бавария») – 17 млн евро;

9. Маттейс де Лигт («Бавария») – 16 млн евро;

10. Майкл Олисе («Бавария») – 13,5 млн евро;

11. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 12 млн евро;

12. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 11,25 млн евро;

13. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) – 11 млн евро;

14-16. Дайо Упамекано («Бавария») – 10 млн евро;

14-16. Жоау Пальинья («Бавария») – 10 млн евро;

14-16. Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд) – 10 млн евро;

17-18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг») – 9,43 млн евро;

17-18. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) – 9,43 млн евро;

19-20. Конрад Лаймер («Бавария») – 9 млн евро;

19-20. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) – 9 млн евро. 

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

77 комментариев
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« конкурентная лига», говорили они
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Ответ Super Andrey
Комментарий удален модератором
Причем нет ни одного игрока Байера даже в топ-20 самых высокооплачиваемых)
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Всё правильно, самая большая зарплата должна быть у того, у кого больше всего трофеев
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5-7 потерявших уровень игроков Баварии получают личку на уровне топ звезд АПЛ. Все эти зп комана, сане и киммиха с горецкой выглядят нелепо. Они и близко не играют на эти деньги
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Вот это зарплаты в Баварии
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Ответ Борис Борисович
В Германии свой Зенит, у нас своя Бавария.
Расходы на зарплаты Зенита: 34 млн €
Расходы на зарплаты Спартака: 30 млн €.
Отрыв действительно сумасшедший, на целого Зобнина хватило бы
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Глупо как-то быть Баварией и платить такие деньги

Многие из этих же игроков (если не все) были бы счастливы играть за такую команду получая 5-6 млн
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11 миллионов евро у Аллера и 10 у Зюле? Боруссия с ума сошла)
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В Германии свой Зенит, у нас своя Бавария.
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А Байер и Алонсо тихо посмеиваются в сторонке)
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Лютый мешок
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Бавар мешок каждому наёмнику переплачивает в 2-3 раза.
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И, ведь, они продолжат вырывать из конкурирующих клубов лучшие таланты, а те так и будут загибаться и становиться банкротами.
Таблица выглядит паршиво.
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Ответ Jadie James
Суть в том, что этого и не надо без ЛЧ. А ЛЧ нет. И зачем платить 21 млн старику Нойеру? Ну камон
...в смысле, ЛЧ нет?
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15 из 20 из Баварии.Как такое возможно? Я за Бундес не слежу
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Ответ Валентин Волков
Мне всегда было интересно, как на конкурентном рынке возникает ситуация, что возрастные игроки получают сверхвысокую ЗП. По логике ЗП должна коррелировать не с качеством игры или статусом, а исключительно с востребованностью на рынке. Если у вас есть Мюллер в команде, логично с ним заключать контракт с понижением зарплаты каждый сезон по мере того, как его продажа становится все менее возможной, а сам он понимает, что больше денег он получит разве что в СА. Неужели он бы отказался получать в Баварии 3-4 млн в год? Кто на рынке дал бы ему больше? Это касается не только Баварии. Аналогично и с тренерами типа Саутгейта - даже если вы его очень цените и уважаете, зачем платить ему выше рынка? Кто переманит у вас Саутгейта на ЗП больше стандартных для топ-сборной 1-2 млн евро? Зачем было предлагать 6?
Вы удивитесь, минусуя, но ответ на это даёт Челси, распродав всех с высокой личкой и заключая новые контракты на 7 лет. Остались Лукаку и Стерлинг. Надеюсь их продадут в Аравию...
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Ответ Westmoreland
Ни одного игрока Байера в 20, что очень радует тех кто верит,, что в футболе побеждают не только деньги.
ну давай поглядим, что будет с байером в последующих 3-4 сезонах))
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Ответ Валентин Волков
Не буду минусовать, но я не понял, что вы хотели сказать. Я тоже надеюсь, что Челси продаст свой неликвид) Вопрос был в том, зачем давать высокий контракт игрокам, которые не только что пришли (и их заманили зарплатой) и не тем, кого пытаетесь удержать от ухода (как какой-нибудь Осимхен в Наполи или Мбаппе в ПСЖ), а просто возрастному лояльному игроку, например как это был Тьяго Силва в Челси. Если можно дать ему умеренный контракт с возможностью всегда добавить при необходимости.
...Тьяго Силва пришел в Челси из ПСЖ свободным агентом. Дай бог каждому отпахать так контракт в 4 года. А Баварии нужен хозяин... у которого руководство будет работать не только на покупки дорогих игроков и подъём зарплат внутри. Как это сейчас... У топ-клуба должна быть клубная политика.
В Баварии её нет... вернее есть, для "себя любимого", в руководстве
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Удивлён столь высокими зарплатами в Боруссии.
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Ответ Alex.K71
Будет интересно взглянуть на второй сезон и выступление в лиге чемпионов, когда соперники будут воспринимать Байер совсем по другому, справятся ли они с давлением, когда пройдет прошлогодняя эйфория, сможет ли Алонсо так же эффективно управлять этой машиной и в дальнейшем, вот это вызывает реальный интерес или Бавария опять встанет во главу немецкого поезда на долгие годы вперёд??
По-моему успех Байера наложился на спад большинства клубов Бундеслиги, очень плохой сезон Баварии (хотя доказывали что ничего плохого нет, мюнхенцы как всегда хороши) и т.д. Байер ожидаемо просядет, только вот насколько глубоко. Бавария усиливается, устраивает чистку, некоторые высокооплачиваемые фамилии из этого списка мы не увидим в клубе, так что Мюнхен вернется на вершину
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За чей счёт весь этот банкет?
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Ответ Мельников Михаил
Я очень надеюсь, что когда-нибудь, УЕФА/ФИФА примут правила ограничения количества переходов в трансферное окно. Это очень сильно повысит конкуренцию. Одно подписание игрока старше 18 лет в год внутри чемпионата. И всего три подписания в год вообще. Само собой, ограничивать переход из академии в основную команду никак нельзя. Это было бы идеально для интриги, болел вообще, а не болел отдельных топ клубов
Игроки подадут в суд, что нарушаются их трудовые права и всё...
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На спортс новое слово: оклад😂
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Без трофеев, зато с кучей бабла.
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Ответ nerazzurri*fan
Вот это зарплаты в Баварии
Вот это Ким и Олисе выбили себе шведский стол из миллионов евро) сильно кнчн
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Зато как гнобить Хоффенхайм и РБ Лейпциг, так фэны Баварии первые
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Я не понимаю, что творится в Бундес? К примеру, в АПЛ есть внутренний ФФП, при котором ВСЕ команды равны по вливаниям из-вне при покупках. И это при том, что основной доход каждого клуба - это мощные ТВ-права. По которым, разница между чемпионом и командой "на вылет" - до смешного мала... кстати, 2 команды в 2024 уже наказали снятием очков. Не вписались на пару десятков млн. в 3 года...
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Именно поэтому Бавария взяла курс на резкое снижение зарплат. Мюллер играет последний сезон, места с 4 по 9 рассматриваются для продажи. Должна получиться хорошая экономия
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25 млн евро распиаренному бестрофейному бревну!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Super Andrey
Комментарий удален модератором
Будет интересно взглянуть на второй сезон и выступление в лиге чемпионов, когда соперники будут воспринимать Байер совсем по другому, справятся ли они с давлением, когда пройдет прошлогодняя эйфория, сможет ли Алонсо так же эффективно управлять этой машиной и в дальнейшем, вот это вызывает реальный интерес или Бавария опять встанет во главу немецкого поезда на долгие годы вперёд??
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