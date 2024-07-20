У Кейна самый высокий оклад в Бундеслиге-2024/25. В топ-12 только игроки «Баварии» (Capology)

Самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги-2024/25 будет Харри Кейн.

По данным Capology, форварду «Баварии» гарантированно начислят 25 млн евро. Премиальная часть неизвестна.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. («Бавария») – 25 млн евро;

2. («Бавария») – 21 млн евро;

3. («Бавария») – 20,5 млн евро;

4. («Бавария») – 20 млн евро;

5. («Бавария») – 19,5 млн евро;

6. Серж Гнабри («Бавария») – 18,87 млн евро;

7. Леон Горетцка («Бавария») – 18 млн евро;

8. Кингсли Коман («Бавария») – 17 млн евро;

9. Маттейс де Лигт («Бавария») – 16 млн евро;

10. Майкл Олисе («Бавария») – 13,5 млн евро;

11. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 12 млн евро;

12. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 11,25 млн евро;

13. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) – 11 млн евро;

14-16. Дайо Упамекано («Бавария») – 10 млн евро;

14-16. Жоау Пальинья («Бавария») – 10 млн евро;

14-16. Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд) – 10 млн евро;

17-18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг») – 9,43 млн евро;

17-18. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) – 9,43 млн евро;

19-20. Конрад Лаймер («Бавария») – 9 млн евро;

19-20. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) – 9 млн евро.

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