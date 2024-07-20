У Кейна самый высокий оклад в Бундеслиге-2024/25. В топ-12 только игроки «Баварии» (Capology)
Самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги-2024/25 будет Харри Кейн.
По данным Capology, форварду «Баварии» гарантированно начислят 25 млн евро. Премиальная часть неизвестна.
В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:
1. Харри Кейн («Бавария») – 25 млн евро;
2. Мануэль Нойер («Бавария») – 21 млн евро;
3. Томас Мюллер («Бавария») – 20,5 млн евро;
4. Лерой Сане («Бавария») – 20 млн евро;
5. Йозуа Киммих («Бавария») – 19,5 млн евро;
6. Серж Гнабри («Бавария») – 18,87 млн евро;
7. Леон Горетцка («Бавария») – 18 млн евро;
8. Кингсли Коман («Бавария») – 17 млн евро;
9. Маттейс де Лигт («Бавария») – 16 млн евро;
10. Майкл Олисе («Бавария») – 13,5 млн евро;
11. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 12 млн евро;
12. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 11,25 млн евро;
13. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) – 11 млн евро;
14-16. Дайо Упамекано («Бавария») – 10 млн евро;
14-16. Жоау Пальинья («Бавария») – 10 млн евро;
14-16. Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд) – 10 млн евро;
17-18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг») – 9,43 млн евро;
17-18. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) – 9,43 млн евро;
19-20. Конрад Лаймер («Бавария») – 9 млн евро;
19-20. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) – 9 млн евро.
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Расходы на зарплаты Спартака: 30 млн €.
Отрыв действительно сумасшедший, на целого Зобнина хватило бы
Многие из этих же игроков (если не все) были бы счастливы играть за такую команду получая 5-6 млн
Таблица выглядит паршиво.
В Баварии её нет... вернее есть, для "себя любимого", в руководстве