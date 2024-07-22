Фомин о «Динамо»: «Прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно конкурировать. Посмотрим после 30-го тура, как все получится» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Футбол

Даниил Фомин считает, что «Динамо» по силам конкурировать с «Зенитом» в Мир РПЛ.

— В прошлом сезоне благодаря вам [«Динамо»] и «Краснодару» впервые за долгое время «Зенит» был близок к потере чемпионства. Нет ощущения, что такого шанса в ближайшие годы ни у кого из конкурентов петербуржцев больше не будет?

— Я вообще об этом не думаю. Готовлюсь конкретно к следующему матчу отдельно, а там уже будь что будет — посмотрим после 30-го тура, как все получится.

— Вы верите, что с нынешним «Зенитом» можно конкурировать за золото?

— Прошлый сезон показал, что можно. Посмотрим, как будет в этом.

— А селекция «Зенита» нынешним летом как вам?

— А меня это как касается? Я в «Динамо» играю. Будем отталкиваться от своей игры. Что там происходит в других командах, это уже не мое дело.

— Будете удовлетворены повторением результата прошлого сезона — третьим местом? Или это уже обязательный минимум?

— Посмотрим, как будет складываться нынешний сезон. Если бы перед началом того чемпионата нам сказали, что «Динамо» займет третье место, то, наверно, мы бы согласились на это. 

Если смотреть, как в итоге закончился прошлый чемпионат, то мы не так довольны этим третьим местом — то, что было близко, мы упустили. Упустили первое место. Итоговый результат получился уже не тот, на который мы надеялись по ходу сезона. Так что надо смотреть, как все сложится в новом чемпионате, – сказал хавбек «Динамо».

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прошлый чемпионат вышел аномальным.
"Никто не хотел побеждать."(с)
В этом сезоне сбг победит с отрывом.
Хотелось бы ошибиться,но будет именно так.
+32
-3
+29
В прошлом сезоне вы облажались там, где уже нельзя было облажаться. Зенит сделал выводы и укрепил состав. Мы сотрясаем воздух.
+25
-2
+23
как селекция Зенита этим летом?
что за вопрос игроку Динамо? 🤦
+20
-3
+17
Прошлый сезон показал, что у даже у мёртвого Зенита вы не можете выиграть Чемпионат.
+14
-2
+12
Ответ ARAMIS777
Прошлый чемпионат вышел аномальным. "Никто не хотел побеждать."(с) В этом сезоне сбг победит с отрывом. Хотелось бы ошибиться,но будет именно так.
С таким составом и откровенно слабыми соперниками они могут после зимней паузы не выходить на поле.
+14
-3
+11
Прошлый сезон показал, что вы, что Краснодар - бестолочи
+9
0
+9
В прошлый сезон вы упустили шанс своей жизни, больше такого не будет. Зенит в год столетия дурака валять не станет.
+7
-2
+5
Ответ verhowen
Если новые трансферы на усиление Динамо будут хорошего качества игроки, то Динамо будет уверенно бороться за место в тройке. Очень многое будет зависеть, от трансферной политики, руководство клуба. Удачи Динамо, в новом сезоне! Если Вендел и Клаудиньо уйдут из Зенита, это будет уже совсем другая команда.
Динамо будет в тройке и без усиления.
+5
-1
+4
Прошлогодний Зенит и нынешний отличаются как день и ночь.
+3
0
+3
Можно конкурировать, если сам Зенит будет буксовать. Прошлый сезон, к сожалению, показал, что даже такой Зенит позволяет только создавать иллюзию конкуренции, а когда нужно просто берет и выигрывает чемпионат.
+3
0
+3
Если новые трансферы на усиление Динамо будут хорошего качества игроки, то Динамо будет уверенно бороться за место в тройке. Очень многое будет зависеть, от трансферной политики, руководство клуба.
Удачи Динамо, в новом сезоне! Если Вендел и Клаудиньо уйдут из Зенита, это будет уже совсем другая команда.
+4
-2
+2
Динамовцы не уподобляйтесь Спартаку, это они начинают примерять чемпионство с начала сезона, вчерашний тур сыграл с ними злую шутку! Состав у Динамо очень хороший, как говорил Личка, даже два. Поэтому, думаю, будете в тройке!
+3
-1
+2
Ответ Baxxter
В прошлом сезоне они повторили рекорд Спартака по количеству чемпионств подряд. Разумеется, теперь этот рекорд надо побить, так что шансов у других команд на первое место, в общем-то, и нет
Ещё раз приветствую. Увы,но это факт.
+2
0
+2
Ответ ARAMIS777
Прошлый чемпионат вышел аномальным. "Никто не хотел побеждать."(с) В этом сезоне сбг победит с отрывом. Хотелось бы ошибиться,но будет именно так.
В прошлом сезоне они повторили рекорд Спартака по количеству чемпионств подряд. Разумеется, теперь этот рекорд надо побить, так что шансов у других команд на первое место, в общем-то, и нет
+2
0
+2
Ответ Philatelist79
С таким составом и откровенно слабыми соперниками они могут после зимней паузы не выходить на поле.
Примерно так.
+4
-2
+2
Ответ Philatelist79
В прошлом сезоне вы облажались там, где уже нельзя было облажаться. Зенит сделал выводы и укрепил состав. Мы сотрясаем воздух.
Привет! Полностью согласен с тобой и неоднократно об этом писал в своих кометах то что случилось в последнем матче уходящего сезона РФПЛ не входит не в какие рамки...
+3
-1
+2
Ответ Док Аксель
Прошлогодний Зенит и нынешний отличаются как день и ночь.
В прошлом сезоне Зенит просто дурака валял: 6 ничьих и 7 поражений- это дикая сенсация, в этом сезоне такого бреда не будет близко. Соперники могут расслабиться и получать наслаждение, от игры Зенита. 🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Ответ ARAMIS777
Прошлый чемпионат вышел аномальным. "Никто не хотел побеждать."(с) В этом сезоне сбг победит с отрывом. Хотелось бы ошибиться,но будет именно так.
Не ошибёшься, за 3+ тура до конца оформим чемпионство
+1
0
+1
Прошлый сезон показал, что Зенит сам отдавал чемпионство изо всех сил, но его никто не захотел брать. О какой конкуренции может вообще идти речь?
+1
0
+1
Сразу видно, кто делает выводы, а кто "посмотрим".
+1
0
+1
После того как Кардоба отказался возвращаться в Краснодар, теперь надо смотреть как и когда наши Динамовцы, вернуться с Кубка Америки.
+2
-1
+1
Не вариант Даня , Динамо ещё осталось много за**п)
+1
0
+1
Даня, что это за фокус с удалением был?
+1
0
+1
Ответ verhowen
Если новые трансферы на усиление Динамо будут хорошего качества игроки, то Динамо будет уверенно бороться за место в тройке. Очень многое будет зависеть, от трансферной политики, руководство клуба. Удачи Динамо, в новом сезоне! Если Вендел и Клаудиньо уйдут из Зенита, это будет уже совсем другая команда.
Приветствую. Боюсь всё будет как обычно, и хороших трансферных решений на вход мы не увидим до зимнего ТО.
А хотелось бы.
+1
-1
0
Ответ Beerfanidi
А мне нравится, что все прям отдают золото Зениту в год столетия)) Может они и сами в это уверуют )) Надо идти от себя. В своё столетие клуб подарил своим болельщикам болт...
Наша динама уже 50 лет дарит болт своим болельщикам, а наш спартачок 24 года дарит болт своим болельщикам[за исключением 2017г.].
0
0
0
Ответ nezhelatin
Динамо хэй, Динамо хэй за 40 лет один трофей
Какой 40 лет, уже 50 лет стукнуло.
+1
-1
0
Ответ BertNiKK
Прошлый сезон показал, что вы, что Краснодар - бестолочи
В этом сезоне они хуже будут. 😹
0
0
0
Ответ юра георгиевский
Покупки в этом сезоне у Зенита - сущая ерунда, если посмотреть на покупки Халка, Витселя, Данни и других. Это ещё учитывая, как поднялись цены в футболе на игроков за эти года[Данни €30.0 - 2008г; Халк €60.0 - 2012г; Витсель €40.0 - 2012г.]. Напомню, сегодня 22.07.24г.
Так это когда было еще. В данный момент Зенит и так был практически укомплектован, а теперь они еще усилили позиции лимитчиков, взяв двух перспективных защитников и лучшего игрока РПЛ с российским паспортом. На подходе еще дельфин из Спартака и Илич. Возможно они еще кого-то заценят кроме них.
0
0
0
Ответ alexey102rus
В этом сезоне точно никакой конкуренции не будет. Все-таки у них юбилейный сезон. Зенит берет все что ему требуется на трансферном рынке, не считая траты.
Покупки в этом сезоне у Зенита - сущая ерунда, если посмотреть на покупки Халка, Витселя, Данни и других. Это ещё учитывая, как поднялись цены в футболе на игроков за эти года[Данни €30.0 - 2008г; Халк €60.0 - 2012г; Витсель €40.0 - 2012г.]. Напомню, сегодня 22.07.24г.
0
0
0
Ответ Сергей Жарковский
Динамовцы не уподобляйтесь Спартаку, это они начинают примерять чемпионство с начала сезона, вчерашний тур сыграл с ними злую шутку! Состав у Динамо очень хороший, как говорил Личка, даже два. Поэтому, думаю, будете в тройке!
Гарантии нет, может не будут.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий