Фомин о «Динамо»: «Прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно конкурировать. Посмотрим после 30-го тура, как все получится» 

Даниил Фомин считает, что «Динамо» по силам конкурировать с «Зенитом» в Мир РПЛ.

— В прошлом сезоне благодаря вам [«Динамо»] и «Краснодару» впервые за долгое время « » был близок к потере чемпионства. Нет ощущения, что такого шанса в ближайшие годы ни у кого из конкурентов петербуржцев больше не будет?

— Я вообще об этом не думаю. Готовлюсь конкретно к следующему матчу отдельно, а там уже будь что будет — посмотрим после 30-го тура, как все получится.

— Вы верите, что с нынешним «Зенитом» можно конкурировать за золото?

— Прошлый сезон показал, что можно. Посмотрим, как будет в этом.

— А селекция «Зенита» нынешним летом как вам?

— А меня это как касается? Я в «Динамо» играю. Будем отталкиваться от своей игры. Что там происходит в других командах, это уже не мое дело.

— Будете удовлетворены повторением результата прошлого сезона — третьим местом? Или это уже обязательный минимум?

— Посмотрим, как будет складываться нынешний сезон. Если бы перед началом того чемпионата нам сказали, что «Динамо» займет третье место, то, наверно, мы бы согласились на это.

Если смотреть, как в итоге закончился прошлый чемпионат, то мы не так довольны этим третьим местом — то, что было близко, мы упустили. Упустили первое место. Итоговый результат получился уже не тот, на который мы надеялись по ходу сезона. Так что надо смотреть, как все сложится в новом чемпионате, – сказал хавбек « ».