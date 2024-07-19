Шнякину вручили торт с фото Долецкой и надписью «Умоляю, увольте» в «Коммент.Превью». Генич воткнул свечку, Дмитрий задул: «Чтобы срача еще было больше»

Константин Генич и Дмитрий Шнякин пошутили о нашумевшей перепалке с журналисткой.

Во время шоу «Коммент.Превью» перед ведущими поставили перевязанный лентой контейнер с запиской.

«Какая-то сладушка?» – спросил Шнякин. Генич сказал: «Какой-то тебе презент. Прочитай записку». Дмитрий развернул листок и засмеялся. Генич озвучил: «Спасибо за финал. А там подписано «Алена Долецкая»?»

Выяснилось, что комментаторам принесли торт с изображением журналистки, ранее критиковавшей их работу на финале , и надписью: «Умоляю, увольте». В комплекте оказались свечка и ложка.

Оба комментатора «Матч ТВ» рассмеялись, открыв контейнер. Затем Генич вставил свечу в кондитерское изделие, зажег ее и предложил коллеге задуть. Шнякин согласился, тихо сказав с улыбкой: «Чтобы срача еще было больше».

После этого Генич заявил, что к этой теме они возвращаться больше не будут.

Изображение: кадр из «Коммент.Превью»

Алена Долецкая против Шнякина и Генича: теперь с ответами Дмитрия по пунктам!

Почему спор Шнякина и Долецкой полезен для спорта

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду