Шнякину вручили торт с фото Долецкой и надписью «Умоляю, увольте» в «Коммент.Превью». Генич воткнул свечку, Дмитрий задул: «Чтобы срача еще было больше»

Теги премьер-лига Россия Евро-2024 Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ Коммент.Шоу Алена Долецкая Футбол

Константин Генич и Дмитрий Шнякин пошутили о нашумевшей перепалке с журналисткой.

Во время шоу «Коммент.Превью» перед ведущими поставили перевязанный лентой контейнер с запиской.

«Какая-то сладушка?» – спросил Шнякин. Генич сказал: «Какой-то тебе презент. Прочитай записку». Дмитрий развернул листок и засмеялся. Генич озвучил: «Спасибо за финал. А там подписано «Алена Долецкая»?»

Выяснилось, что комментаторам принесли торт с изображением журналистки, ранее критиковавшей их работу на финале Евро-2024, и надписью: «Умоляю, увольте». В комплекте оказались свечка и ложка.

Оба комментатора «Матч ТВ» рассмеялись, открыв контейнер. Затем Генич вставил свечу в кондитерское изделие, зажег ее и предложил коллеге задуть. Шнякин согласился, тихо сказав с улыбкой: «Чтобы срача еще было больше».

После этого Генич заявил, что к этой теме они возвращаться больше не будут.

Изображение: кадр из «Коммент.Превью»

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65 комментариев
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таким необходима медицинская помощь. бесполезно что-то им говорить,
потому что они просто не способны это понять.
+110
-7
+103
А знаете, я даже хочу, чтобы эти пустые головы перегнули палку и палка шлепнула им в ответ. Очевидно, что там такие беды с башкой, что иначе до них не дойдет
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Школьники какие-то))
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+28
они не просто оказались хуже, чем я думал, оказывается они вообще ниже некуда...
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Шнякин походу сам не понимает, что нормальным комментаторам он бы на работе только кофе максимум с теми же тортиками и подносил. Зато эго раздутое до небес, словно звЯзда.
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Хотелось бы верить что данных персонажей сотрут с телевизора и больше их никогда не вернут.
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🤡
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Эти две помойки продолжают пиариться на настоящей интеллигентке
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Ответ милфхантер
таким необходима медицинская помощь. бесполезно что-то им говорить, потому что они просто не способны это понять.
приспособленцы есть такое же слово?
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на ум почему-то приходят северокорейские пушные зверьки кон чен ые
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"Какая отвратительная рожа".
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+6
Ну объясните же ему хоть кто-нибудь
+6
-1
+5
биомусор
+5
0
+5
Ответ heache
приспособленцы есть такое же слово?
Чудаки на букву М есть слово
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0
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Бивис и Батхед
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0
+5
Ответ милфхантер
таким необходима медицинская помощь. бесполезно что-то им говорить, потому что они просто не способны это понять.
Зачем им помощь? У нас больше половины населения с одной извилиной всю жизнь живет и ничего.
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Вроде взрослые мужики, а ведут себя как накопившие школьники.
+4
0
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позорище
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Ответ Карьерные переходы
Просто отвратно. Как и почему это недоразумение комментирует лучшие матчи, а не работает в дешевом стендапе
В стендапе его на первом же номере зрители помидорами закидали бы
+3
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Два дебила - это сила.
Три дебила - это мощь!
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Теперь я уверен, что у них не подгорает
+3
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+3
Ох, убогие🤦‍♂
+3
0
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Ответ Peter Parker
А знаете, я даже хочу, чтобы эти пустые головы перегнули палку и палка шлепнула им в ответ. Очевидно, что там такие беды с башкой, что иначе до них не дойдет
А поможет ли? Есть такая присказка: "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой".
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я конечно всё понимаю, но тут уже больница реально по ним плачет
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два дурачка
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не уточнили, куда свечку-то воткнул
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Дорогие админы .. Нет, не так. Дорогущие админы! Родненькие!! Очень прошу. Сделайте пожалуйста, возможность отфильтровывать новости по тегам! Лично мне для блокировки новостей нужны тэги "Губерниев", "Бузова", "Роднина" и "Шнякин". А, вспомнил, "Генич" ещё, да.

В общем, все эти люди, которые к футболу не имеют отношения ;)
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Наверное они удивлены, что однобокое сформировавшееся мнение юзеров спортса все никак не меняется...
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Сказочные люди.
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Дэбилы!
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