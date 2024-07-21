Деян Станкович: «Забросы «Оренбурга» удивили «Спартак» в 1-м тайме. Во 2-м мы действовали лучше, были моменты при 0:0. Сегодня был не наш день»
Деян Станкович рассказал, что не получилось у «Спартака» в 1-м туре Мир РПЛ.
«Длинные забросы «Оренбурга» в первом тайме в свободные зоны нас удивили. Во втором тайме мы действовали лучше, не давали столько пространства сопернику. У нас были моменты при счете 0:0.
В первом тайме мы могли забить, и, может быть, матч мог сложиться совсем иначе. Тех голов, которые мы пропустили, можно было избежать, но сложилось так, как получилось.
Сегодня был не наш день, нам надо это принять – и мы это принимаем. Будем идти вперед, потому что выйти из этого мы можем только за счет решительности, самопожертвования и работы», – заявил главный тренер «Спартака» после поражения со счетом 0:2.
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