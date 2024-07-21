Деян Станкович: «Забросы «Оренбурга» удивили «Спартак» в 1-м тайме. Во 2-м мы действовали лучше, были моменты при 0:0. Сегодня был не наш день»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Футбол

Деян Станкович рассказал, что не получилось у «Спартака» в 1-м туре Мир РПЛ.

«Длинные забросы «Оренбурга» в первом тайме в свободные зоны нас удивили. Во втором тайме мы действовали лучше, не давали столько пространства сопернику. У нас были моменты при счете 0:0.

В первом тайме мы могли забить, и, может быть, матч мог сложиться совсем иначе. Тех голов, которые мы пропустили, можно было избежать, но сложилось так, как получилось.

Сегодня был не наш день, нам надо это принять – и мы это принимаем. Будем идти вперед, потому что выйти из этого мы можем только за счет решительности, самопожертвования и работы», – заявил главный тренер «Спартака» после поражения со счетом 0:2.

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57 комментариев
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Ты еще другие команды не видел 😜💦🤞
+51
0
+51
Интересно, Деян хоть понял, что комментарием своим де-факто расписался в том, что ни он, ни команда его к Оренбургу не готовилась ни черта?

Что будет дальше? Искреннее удивление от того, что Махачкала паркует автобус, а Зенит играет в атакующий футбол?

«А, ой, у меня ещё и неустойка большая в контракте прописана, оказывается? Чудеса да и только!»
+42
0
+42
Мне нравится этот тренер
+26
0
+26
Ответ T622222
Ты еще другие команды не видел 😜💦🤞
Всех не увидит, не дадут провести столько времени))) Там ведь скоро новый цикл
+18
0
+18
Ответ Кирилл Князев
Интересно, Деян хоть понял, что комментарием своим де-факто расписался в том, что ни он, ни команда его к Оренбургу не готовилась ни черта? Что будет дальше? Искреннее удивление от того, что Махачкала паркует автобус, а Зенит играет в атакующий футбол? «А, ой, у меня ещё и неустойка большая в контракте прописана, оказывается? Чудеса да и только!»
Дайте Деяну заработать!
+17
0
+17
Ответ T622222
Ты еще другие команды не видел 😜💦🤞
2. Удивили передачи поперёк поля
3. Удивила красно-синяя форма
4. Удивили угловые из угла поля
итд итп 🥱
+13
0
+13
Деян, ты уверен, что только один день был не ваш? Это только начало, Заремокалипсис близко😏
+11
0
+11
2 пропущенных во втором не удивили?))
+6
0
+6
Станкович не понял куда приехал. Мало того, он не удосужился изучить соперников, но и свою команду. Спартак верните Слишковича.
+5
0
+5
С этим всё ясно
Приглашайте следующего.
+4
0
+4
Очередной балабол, который приехал за длинным баксом, ничем не удивил и не удивит. Уж сколько их упало в эту бездну...
+3
0
+3
Вперёд в пердив!!!
+3
0
+3
Ответ Melnica
Мне нравится этот тренер
Не тебе одному 🤣
+3
0
+3
Какая кринжатина. Нас удивили, мы не ждали, не наш день, не тот соперник, мы принимаем...
+2
0
+2
Время шло, сезон сменился, но «Спартак» не изменился.
+2
0
+2
Багаж Абаскаля уже не тот) 🤣
+2
0
+2
"Сегодня был не наш день"
Так же как он был вчера, и как будет завтра и всегда...
+2
0
+2
Выпускайте Салихову уже
+1
0
+1
Sports с языком на плече печатает об сие унижении 😁 так смешно
+1
0
+1
Ну вот, пришел некрасивый, толстый тренер, без буквы "Р" в фамилии, и что? В первом же матче обсер. Шах и мат хейтерам Заремы Равильевны! 😃
+1
0
+1
Главное чтобы потом он не сказал что это был не наш сезон…
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Князев
Интересно, Деян хоть понял, что комментарием своим де-факто расписался в том, что ни он, ни команда его к Оренбургу не готовилась ни черта? Что будет дальше? Искреннее удивление от того, что Махачкала паркует автобус, а Зенит играет в атакующий футбол? «А, ой, у меня ещё и неустойка большая в контракте прописана, оказывается? Чудеса да и только!»
Через месяц:

Зенит удивил. Я и догадаться не мог, что Вендел с Глушенковым могут так играть!
+3
-2
+1
Самопожертвование это Соболева Нептуну в жертву принести?
+1
0
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Даже Локо и Крылья насуют такому Спартаку. Про Зенит вообще промолчим
+1
0
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Фестиваль отмазок открыт)
+1
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Ответ Filimon4ik
2 пропущенных во втором не удивили?))
С привозом от вратаря, который постоянно привозит)))
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он прикалывается? Ты давеча играл перед этим товарняк с динамо и в первом тайме было минимум несколько выходов один на один именно из за высокой обороны, за месяц ты так и не понял, что, чтобы играть в высокий прессинг и поднимать линию защиты для этого нужны условные Рамос с Вараном пиковые, на флангах Карвахаль (он и сейчас хорош), Хакими, а в опорке Каземиро, Модрич - пиковые и Биллингем, а у тебя там Умяровы, Денисовы, Черновы, Хлусевичи и Зорины-зорькины всякие. Тут только схема 352 и Тедеско, и Ваноли, и Руй (к сожалению поздно) это поняли.
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Деян не оправдывайся. Все нормально. Всем все нравится. Продолжай в том же духе!
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И зачем увольняли Слишковича?
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По одной игре не судят
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