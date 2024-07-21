Мбаппе произвел позитивное впечатление на игроков «Реала»: им понравилось поведение Килиана и его знание испанского. Футболисты воодушевлены его приходом
Килиан Мбаппе произвел позитивное впечатление на игроков «Реала».
По данным AS, в раздевалке мадридцев царит воодушевление после перехода Мбаппе. Многие игроки остались впечатлены отношением и поведением нового партнера по команде.
«Он действительно хороший парень», – такое мнение сложилось об игроке в клубе. Комплименты звучали от разных игроков: «Он казался очень сосредоточенным», «ему не терпелось начать тренировки и внести свой вклад», «он очень скромный».
Также не осталось незамеченным свободное владение испанским языком со стороны француза. Те, кто общался с Килианом лично, были поражены его легкостью и непринужденностью в общении.
Мбаппе смог встретиться с тренерским штабом, семью игроками основного состава, которые уже вернулись на предсезонные тренировки (Андрий Лунин, Лукас Васкес, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Дани Себальос и Браим Диас), и членами резервного состава.
Француз успел поприветствовать своих новых товарищей по команде, впервые надеть тренировочную форму, найти свой шкафчик и сделать несколько фотографий. Он также рассказал о близких отношениях с Винисиусом: «Он прислал мне много сообщений. Сказал, что мы вместе забьем много голов».
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-Ола!
И игроки Реала
-Оо,мы впечатлены…