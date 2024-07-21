Мбаппе произвел позитивное впечатление на игроков «Реала»: им понравилось поведение Килиана и его знание испанского. Футболисты воодушевлены его приходом

Килиан Мбаппе произвел позитивное впечатление на игроков «Реала».

По данным AS, в раздевалке мадридцев царит воодушевление после перехода Многие игроки остались впечатлены отношением и поведением нового партнера по команде.

«Он действительно хороший парень», – такое мнение сложилось об игроке в клубе. Комплименты звучали от разных игроков: «Он казался очень сосредоточенным», «ему не терпелось начать тренировки и внести свой вклад», «он очень скромный».

Также не осталось незамеченным свободное владение испанским языком со стороны француза. Те, кто общался с Килианом лично, были поражены его легкостью и непринужденностью в общении.

Мбаппе смог встретиться с тренерским штабом, семью игроками основного состава, которые уже вернулись на предсезонные тренировки (Андрий Лунин, , , Хесус Вальехо, Фран Гарсия, и ), и членами резервного состава.

Француз успел поприветствовать своих новых товарищей по команде, впервые надеть тренировочную форму, найти свой шкафчик и сделать несколько фотографий. Он также рассказал о близких отношениях с Винисиусом: «Он прислал мне много сообщений. Сказал, что мы вместе забьем много голов».

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