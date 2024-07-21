Мбаппе произвел позитивное впечатление на игроков «Реала»: им понравилось поведение Килиана и его знание испанского. Футболисты воодушевлены его приходом

Теги Реал Мадрид Ла Лига Давид Алаба Лукас Васкес Дани Себальос Хесус Вальехо Килиан Мбаппе Браим Диас Андрей Лунин Фран Гарсия Винисиус Жуниор Футбол

Килиан Мбаппе произвел позитивное впечатление на игроков «Реала».

По данным AS, в раздевалке мадридцев царит воодушевление после перехода Мбаппе. Многие игроки остались впечатлены отношением и поведением нового партнера по команде.

«Он действительно хороший парень», – такое мнение сложилось об игроке в клубе. Комплименты звучали от разных игроков: «Он казался очень сосредоточенным», «ему не терпелось начать тренировки и внести свой вклад», «он очень скромный».

Также не осталось незамеченным свободное владение испанским языком со стороны француза. Те, кто общался с Килианом лично, были поражены его легкостью и непринужденностью в общении.

Мбаппе смог встретиться с тренерским штабом, семью игроками основного состава, которые уже вернулись на предсезонные тренировки (Андрий Лунин, Лукас Васкес, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Дани Себальос и Браим Диас), и членами резервного состава.

Француз успел поприветствовать своих новых товарищей по команде, впервые надеть тренировочную форму, найти свой шкафчик и сделать несколько фотографий. Он также рассказал о близких отношениях с Винисиусом: «Он прислал мне много сообщений. Сказал, что мы вместе забьем много голов».

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35 комментариев
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Мбаппе приходит на тренировку…
-Ола!
И игроки Реала
-Оо,мы впечатлены…
+61
-5
+56
Ответ Мирослав Ковальский
Мбаппе за неделю выучил испанский лучше, чем Бэйл за несколько лет в Испании
Он его учил с детства .
+42
-1
+41
Ответ ЭкспертДиванный
Мбаппе приходит на тренировку… -Ола! И игроки Реала -Оо,мы впечатлены…
А Менди, Камавинга и Тчуамени сразу повернулись к переводчику и попросили им перевести, что сейчас сказал Мбаппе
+29
-1
+28
Мбаппе за неделю выучил испанский лучше, чем Бэйл за несколько лет в Испании
+23
-10
+13
Ответ ЭкспертДиванный
Мбаппе приходит на тренировку… -Ола! И игроки Реала -Оо,мы впечатлены…
Ола, бандиты
+12
-1
+11
нашел свой шкафчик, хорооош
+7
0
+7
Ответ Мирослав Ковальский
Мбаппе за неделю выучил испанский лучше, чем Бэйл за несколько лет в Испании
Осталось еще взять столько же трофеев, с голами в финалах.
+4
0
+4
А когда Андрей Лунин стал Андрием?)
+6
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+3
Ответ ыеем
Кто такой Андрий Лунин?🤔
Андрий Луний - римский легионер.
+4
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+3
Следим!
+2
0
+2
Ответ Мирослав Ковальский
Мбаппе за неделю выучил испанский лучше, чем Бэйл за несколько лет в Испании
Ну у англоязычных всегда проблемы с изучением других языков
+5
-3
+2
С рациональной стороны понимаю, что сильным личностям, претендующим на роль лидера, непросто ужиться, но так хочется, чтобы они стали одной цельной и мощной командой 🤞🏻
+3
-1
+2
Риго, Ямаль на аватарке считается «афродесантом» или это другое?
+2
-1
+1
Заголовок как из футбольного менеджера
+1
0
+1
Держите в курсе
+1
0
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Комментарий удален модератором
Ответ aquila
Ну у англоязычных всегда проблемы с изучением других языков
живу уже во второй англоязычной стране и тоже заметил это. это как с русского учить другой язык. тяжело
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Ответ ыеем
Кто такой Андрий Лунин?🤔
Тот же, кто в твоем мире Андрей Иниеста, Андрей Робертсон и т. д.
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Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий удален модератором
Головушку напекло?
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Он в раздевалке им пел : “Cuca cucurella se come una paella!”
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Говорят, Камавинга разрешил Мбаппе называть себя "КАВАБАНГА")
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С Анчелотти у них диалог забавный был, хехе
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Трипит более чем по силам
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Кто такой Андрий Лунин?🤔
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Кто там так рад его испанскому? Карвахаль?
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Мораль +5
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Шкафчик даже нашёл? Ну просто невероятно!
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