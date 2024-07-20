Ромарио: «Бразилия продолжит обсираться, пока не начнет играть на Неймара»
Ромарио убежден, что сборная Бразилии должна делать ставку на Неймара.
«В 1970 году это был Пеле, в 1994-м это был Ромарио, в 2002-м это был Роналдо. Если Бразилия не будет играть на Неймара, она не победит.
Они уже выступали на двух или трех чемпионатах мира и не играли на Неймара. Пока они не поймут, что Неймар оказывает решающее влияние, они продолжат обсираться», – сказал бывший нападающий южноамериканской сборной.
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