Ромарио: «Бразилия продолжит обсираться, пока не начнет играть на Неймара»

Ромарио убежден, что сборная Бразилии должна делать ставку на Неймара.

«В 1970 году это был , в 1994-м это был , в 2002-м это был . Если Бразилия не будет играть на , она не победит.

Они уже выступали на двух или трех чемпионатах мира и не играли на Неймара. Пока они не поймут, что Неймар оказывает решающее влияние, они продолжат обсираться», – сказал бывший нападающий южноамериканской сборной.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду