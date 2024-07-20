Ромарио: «Бразилия продолжит обсираться, пока не начнет играть на Неймара»

Теги Сборная Бразилии по футболу Роналдо Ромарио Пеле Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль брань Футбол

Ромарио убежден, что сборная Бразилии должна делать ставку на Неймара.

«В 1970 году это был Пеле, в 1994-м это был Ромарио, в 2002-м это был Роналдо. Если Бразилия не будет играть на Неймара, она не победит.

Они уже выступали на двух или трех чемпионатах мира и не играли на Неймара. Пока они не поймут, что Неймар оказывает решающее влияние, они продолжат обсираться», – сказал бывший нападающий южноамериканской сборной.

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41 комментарий
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Какого года интервью?
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Неймар живой ещё?
+47
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Может бы Бразилия и играла бы на Неймара, но где Ней, АУ, Ней, ты где? А Ней уже давно ушел в покер, делает карьеру, параллельно и привычно травмирован, чтобы избежать пересудов!!)))
+23
-2
+21
Ответ Ilya)
Какого года интервью?
2034
+7
-1
+6
Ответ Ilya)
Какого года интервью?
Неймар, который ушёл в трёх летний круиз по Амазонке.🗿🗿🗿
+5
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Играть на Неймара? То есть с прицелом в лазарет?
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+5
Ответ Вальдано
Комментарий удален модератором
А как ты печатаешь в смирительной рубашке?
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Ответ Вальдано
Комментарий удален модератором
Не нашёл в статье ни слова о Португалии. Ты их фанат?
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Ещё б Неймар играть начал
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Неймар заложник своего стиля игры и травму получил из-за него начав обыгрывать всех с центра поля , просто раньше везло. Ему нравится начинать атаки аля Месси, но хватит ли у него рывка под удар как у Месси это вопрос.
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В КС стату ему набивать или шоты в клубах всей командой подносить?
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Неймар - это лучшее что случалось с бразильским футболом после Феномена. И пока на горизонте нет никого кто хотя бы на толику соответствовал его уровню. Надеюсь сможет восстановиться и набрать форму к чм 26 года, а там… кто знает, может получится выиграть 6 кубок мира и лично Нею заслуженный золотой мяч.
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Ответ Евгений Овчаренко
В КС стату ему набивать или шоты в клубах всей командой подносить?
Колоду тасовать)
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«Бразилия продолжит обсираться», потому что Неймар продолжает «обсираться»
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В ПСЖ уже играли . И что это дало ?
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не. Бразилии надо играть на Вагнера Лава
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что за чушь.
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По представлению Ромарио, Неймар должен играть на костылях, оставляя команду в меньшинстве. Отличный план!
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А Неймар вечно будет 25-летним пацанчиком? Ему уже 32, он где-то на Ближнем Востоке играет, все его фотки с лишним весом мы видели, а с годами все тяжелее держать форму. Через 2 года ему 34 будет. Что за чушь несёт Ромарио? Играть на 34-летнего? Вон, Португалия до сих пор играет на 39-летнего парня и что?
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Что-то старик не то ляпнул
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Неймар уже картежник
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Потом она начнёт ещё и обсыкаться!
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Это самопиар, не ведитесь, цитата: "в 1994-м это был Ромарио"
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Неймар клоун, а не футболист

Шума много, а выхлоп ноль

Безалкогольное пиво может подписать с ним контракт
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Комментарий удален модератором
«Бразилия перестанет нести яйца, пока не начнет играть на Неймара»
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Как можно играть на человека которого практически нет??
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Ответ Alex.K71
Может бы Бразилия и играла бы на Неймара, но где Ней, АУ, Ней, ты где? А Ней уже давно ушел в покер, делает карьеру, параллельно и привычно травмирован, чтобы избежать пересудов!!)))
против Хорватов сравнял в овертайме, тащил всю сборную, как бы там было очевидно кто был лидер.
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Ответ Alex.K71
Может бы Бразилия и играла бы на Неймара, но где Ней, АУ, Ней, ты где? А Ней уже давно ушел в покер, делает карьеру, параллельно и привычно травмирован, чтобы избежать пересудов!!)))
Полагаю, что мнение Ромарио высказал минимум за год до перехода Неймара в ПСЖ☝🏻👏👏👏
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Неймар пасы теперь строго в лазаретах принимает
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