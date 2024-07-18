«Зенит» получит 16 млн евро с учетом бонусов за Вендела. Трансфер в «Галатасарай» скоро закроют (Milliyet)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел близок к переходу в «Галатасарай».

Трансфер 26-летнего полузащитника в турецкий клуб должен быть завершен в ближайшее время, сообщает Milliyet.

«Зенит» получит 16 миллионов евро с учетом бонусов за переход бразильца.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он забил гол и сделал две результативные передачи в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).

В общей сложности футболист провел 124 матча за команду, забил 20 голов и сделал 25 результативных передач.

Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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83 комментария
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Не получит, потому что он не перейдет
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Карпов уже под псевдонимом строчит
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Ответ kuznetsov12
Не получит, потому что он не перейдет
Или не 16 млн. Или перейдет, но не Вендел... Имхо, проще дождаться опровержения на этом же сайте и обсуждать сразу обе новости ;)
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Хорошая утка
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Новости от известного турецкого инсайдера Карповоглу
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Утка, за эти деньги его бы не отпустили, потому что он сам говорил, что ему хорошо в Питере.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Карпов уже под псевдонимом строчит
ну так без псевдонима уже никто не верит
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Неувядающая классика от спорца - каждое трансферное окно продавать Вендела, Клаудиньо или Барриоса всем клубам, про кого вспомнят.
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Ответ Олег_Пенза
Становится более понятной такая активность Зенита в летнее время (приход того же Глушенкова).
Не соглашусь немного с тобой. Если Глушенков способен нормально заменить Клаудиньо, то Илич не того склада футболист, что Вендел. Думаю, насчёт Вендела утка, ну или менеджмент Зенита такой же умный как и менеджмент Спартака
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Ответ -DF-
Неувядающая классика от спорца - каждое трансферное окно продавать Вендела, Клаудиньо или Барриоса всем клубам, про кого вспомнят.
Лютейшая классика. И под каждым таким постом сотни комментаторов, верящих каждому слову новости.
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Пока не будет официальный переход, скажу словами К. Станиславского " Не верю!"
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Ответ fussballer
Тоже думаешь, что слишком много?
Конечно! За эти деньги можно весь Спартак купить!
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Ответ grеу
Чет дешево, может там потом еще сверху бонусы будут ?
...написано 16 млн. с учётом бонусов
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Если так, то полнейшие кретины…да еще за копейки
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Всё не угомонятся по Венделу разного рода фейк ньюс. Только от Зенита буде ждать новостей по итогам того или иного трансфера, когда они состоятся.
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мало
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За 16? Да ну нафиг!
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Ответ ЭАГ
Подскажите, а сколько его зенит купил?
20 млн
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Ответ -DF-
Неувядающая классика от спорца - каждое трансферное окно продавать Вендела, Клаудиньо или Барриоса всем клубам, про кого вспомнят.
при чем тут спортс. спортс лишь ТАЩИТ новости из других источников. своих новостей у спортса практически нет
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Ответ fussballer
Нет, только Соболева.
Соболев не продаётся.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Говорил что хорошо и приезжал на сборы когда заблагорассудится
На последние два сбора вовремя появлялся. После штрафа прошлым летом, видимо, дошло
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Ответ Made-in-Russia
А какого Илич склада футболист?
Кузяев это. Вендел гораздо более креативный парень. За 16 его продавать стыдно даже как-то. Если Илича взяли за 25, то за Вендела надо 40 просить, не меньше.
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Не знаю возможностей Илича, но Вендел был лучшим и не уверен, что он может также закреативитить с Глушенковым. Да и с ценой продешевили…
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Ответ Nogoi89
Утка, за эти деньги его бы не отпустили, потому что он сам говорил, что ему хорошо в Питере.
Говорил что хорошо и приезжал на сборы когда заблагорассудится
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А можно не надо?
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Ну это позор. Его надо было качать до 40, а то и 50. Чел реально хорош, а не раздут, как Паредес. И что имеем... Неудача
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Хорошая утка
Хорошутка.
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Становится более понятной такая активность Зенита в летнее время (приход того же Глушенкова).
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Ответ Kluivert-88
ЛЧ?
Не, теплый климат, солнце, море, улететь можно в любую точку, нет проблем с тем, чтобы на родину денег закинуть бабушке )
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Маловато. Имеет смысл только в том случае, если это часть какой-то более общей договоренности (вроде старой истории с "Бенфикой" с покупкой Витселя за 40 и Гарая - за 6).
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