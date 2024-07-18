«Зенит» получит 16 млн евро с учетом бонусов за Вендела. Трансфер в «Галатасарай» скоро закроют (Milliyet)

Вендел близок к переходу в «Галатасарай».

Трансфер 26-летнего полузащитника в турецкий клуб должен быть завершен в ближайшее время, сообщает Milliyet.

« » получит 16 миллионов евро с учетом бонусов за переход бразильца.

выступает за «Зенит» с 2020 года. Он забил гол и сделал две результативные передачи в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).

В общей сложности футболист провел 124 матча за команду, забил 20 голов и сделал 25 результативных передач.

Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду