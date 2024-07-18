Генич об ответе Шнякина на поминутные претензии Долецкой: «Весь матч пересмотрел, видимо. Тащусь от упертости, браво!👏👏👏»

Теги телевидение Евро-2024 Константин Генич соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ Алена Долецкая Футбол

Константин Генич похвалил ответ Дмитрия Шнякина на критику Алены Долецкой.

Ранее комментатор «Матч ТВ» подробно проанализировал свои реплики в эфире финала Евро-2024 – журналистка упомянула их, выражая недовольство работой Шнякина на этом матче.

«Тащусь от упертости Шняки! Просто браво! Видимо, весь матч заново пересмотрел», – написал Генич в телеграм-канале.

Журналистка Долецкая о финале Евро: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»

Алена Долецкая против Шнякина и Генича: теперь с ответами Дмитрия по пунктам!

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120 комментариев
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Третий день два взрослых мужика пытаются убедить бабушку,что они крутые
+233
-3
+230
Восхищаюсь Аленой Станиславовной, как она небольшим комментарием уделала этих полуграмотных днарей. В отличие от них, она кое-что из себя представляет.
+163
-10
+153
Может Генич лучше нам расскажет, как они воровали контент у конкурентов? Начиная с ЕВРО и заканчивая Ла Лигой. Вот это интересно было бы почитать
+102
-14
+88
Если Шнякин реально весь матч пересмотрел и так ничего не понял, то ситуация ещё тяжелее...
У большинства комментаторов МатчТВ мания величия и вера в свою непогрешимость )))
+59
-1
+58
«Тебе хана, Мишаня. Будешь огребать», – так ответил Генич человеку, который написал под его постом в телеге комментарий.

Проблемы с головой и с восприятием критики у человека 🙃
+57
-2
+55
Ответ Zubi
Третий день два взрослых мужика пытаются убедить бабушку,что они крутые
видимо, у лудомана Гиеныча пару ставок зашло, вот он на радостях и веселится
+54
-3
+51
Меня этот номинант уже лет 10 как забанил. Жалкий тип, не терпит дискурса. Только теперь еще противно визжать стал
+29
0
+29
Ответ Antonio Gaudi
Лучше бы Генич и компания так заступались за свою коллегу, на которую напали в Останкинском парке. Зато сколько поддержки Шнякину, оно и понятно, Долецкая же опаснее мигрантов из ближайшего государства.
И как они должны были за нее заступиться?
+36
-8
+28
Что Генич, что Шнякин, какие-то недоразвитые дети. И явно у них есть психические отклонения. У Генича уж точно, так как лудоманией страдает, там давно ставки мозг выели. Даже злости к ним нет, так как по жизни они ничего из себя не представляют и ничего не стоят.
+27
0
+27
Всего-то надо было признать недостатки своей работы, поблагодарить за справедливую и корректную критику, но они всей бранжей полезли в бутылку. Уверен что теперь в пику критическим замечаниям будут ещё больше уродовать и без того отвратный стиль своих репортажей.
+24
0
+24
Пересмотреть матч с комментарием Генича и Шнякина - как один из видов пыток. Шнякин какой-то садомазохист
+25
-1
+24
Кукушка хвалит петуха. Точнее, петух хвалит петуха
+24
-2
+22
Клоунада какая-то. На многочасовые срачи в интернете у них есть время, а на то, чтобы хорошенько подготовиться к репортажу и сделать свою работу как можно лучше, нет
+22
-1
+21
Ответ Antonio Gaudi
Лучше бы Генич и компания так заступались за свою коллегу, на которую напали в Останкинском парке. Зато сколько поддержки Шнякину, оно и понятно, Долецкая же опаснее мигрантов из ближайшего государства.
Более тупой комментарий сложно придумать.
+19
-1
+18
Генич просто худший. Камарилья бездарностей покрывает и хвалит друг друга.
+18
-1
+17
Хорошая пара голубцов. Счастья молодым
+14
-1
+13
Долецкая комментаторам: "Хватит жрать говно!"
Генич и Шнякин (чавкая): "А то что ты нам сделаешь?"
+14
-2
+12
Кукушка хватит петуха, всё это в позе 69
+13
-2
+11
Говногенич. Не смог смолчать. Ошибка всех недалёких.
А он один из самых недалёких, в топе, так сказать.
+11
0
+11
Ответ Antonio Gaudi
Лучше бы Генич и компания так заступались за свою коллегу, на которую напали в Останкинском парке. Зато сколько поддержки Шнякину, оно и понятно, Долецкая же опаснее мигрантов из ближайшего государства.
Ты всех своих коллег по работе до дома провожаешь?
+22
-12
+10
Ответ adriano_070
Откуда ты знаешь, что они ей никак не помогли? Нужна ли в такой ситуации публичная поддержка? Как будто самое лучшее, что можно сделать, – это как можно меньше об этом говорить, чтобы человек мог хотя бы некоторое время не думать о трагедии, которая с ним произошла.
Они промолчали публично и это главное.
Да, в ситуации, когда ежедневно мигрантская преступность бьёт новые рекорды и их коллега непосредственно сталкивается с этим, молчание это преступление.
+16
-6
+10
Ответ slavik12345
Может Генич лучше нам расскажет, как они воровали контент у конкурентов? Начиная с ЕВРО и заканчивая Ла Лигой. Вот это интересно было бы почитать
А что они с Евро украли? Интересно
+11
-1
+10
Блин. Судя по фото из соседнего материала, ребята комментировали вдвоём (плюс операторы, которые и сделали фотки) в студии в ИМЕННЫХ майках "Финал Евро-2024 на МатчТВ"! Какие ещё могут быть вопросы про ЭГО и про восприятие окружающей действительности?
+10
0
+10
Ответ Zubi
Третий день два взрослых мужика пытаются убедить бабушку,что они крутые
Орнул)
+12
-3
+9
В старину говорили что кукушка хвалит петуха.
А сейчас всё чаще, что петух хвалит петуха.
+8
0
+8
Хорошо прям закапывают свою карьеру
+10
-2
+8
Чтоб каждый раз не указывать обоих, пора вводить тег на спортсе "Шнякич".
И суть отражает хорошо.
+7
0
+7
Ответ Antonio Gaudi
Лучше бы Генич и компания так заступались за свою коллегу, на которую напали в Останкинском парке. Зато сколько поддержки Шнякину, оно и понятно, Долецкая же опаснее мигрантов из ближайшего государства.
Откуда ты знаешь, что они ей никак не помогли? Нужна ли в такой ситуации публичная поддержка? Как будто самое лучшее, что можно сделать, – это как можно меньше об этом говорить, чтобы человек мог хотя бы некоторое время не думать о трагедии, которая с ним произошла.
+10
-3
+7
До поженитесь уже!!
+8
-1
+7
Ответ Федя Букин
Ты всех своих коллег по работе до дома провожаешь?
А кто говорит про проводы до дома? Почему они в соцсетях все дружно промолчали? Высказалась только одна Канделаки, а коллеги-мужчины как воды в рот набрали
+12
-5
+7
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