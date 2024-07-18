Генич об ответе Шнякина на поминутные претензии Долецкой: «Весь матч пересмотрел, видимо. Тащусь от упертости, браво!👏👏👏»
Константин Генич похвалил ответ Дмитрия Шнякина на критику Алены Долецкой.
Ранее комментатор «Матч ТВ» подробно проанализировал свои реплики в эфире финала Евро-2024 – журналистка упомянула их, выражая недовольство работой Шнякина на этом матче.
«Тащусь от упертости Шняки! Просто браво! Видимо, весь матч заново пересмотрел», – написал Генич в телеграм-канале.
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Алена Долецкая против Шнякина и Генича: теперь с ответами Дмитрия по пунктам!
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У большинства комментаторов МатчТВ мания величия и вера в свою непогрешимость )))
Проблемы с головой и с восприятием критики у человека 🙃
Генич и Шнякин (чавкая): "А то что ты нам сделаешь?"
А он один из самых недалёких, в топе, так сказать.
Да, в ситуации, когда ежедневно мигрантская преступность бьёт новые рекорды и их коллега непосредственно сталкивается с этим, молчание это преступление.
А сейчас всё чаще, что петух хвалит петуха.
И суть отражает хорошо.