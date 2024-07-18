Генич об ответе Шнякина на поминутные претензии Долецкой: «Весь матч пересмотрел, видимо. Тащусь от упертости, браво!👏👏👏»

Константин Генич похвалил ответ Дмитрия Шнякина на критику Алены Долецкой.

Ранее комментатор « » подробно проанализировал свои реплики в эфире финала – журналистка упомянула их, выражая недовольство работой Шнякина на этом матче.

«Тащусь от упертости Шняки! Просто браво! Видимо, весь матч заново пересмотрел», – написал Генич в телеграм-канале.

Журналистка Долецкая о финале Евро: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»

Алена Долецкая против Шнякина и Генича: теперь с ответами Дмитрия по пунктам!

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