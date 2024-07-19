«Черный педик». Тренер «Депортиво Пасто» оскорбил защитника «Санта-Фе» Элвиса Перласу во время матча чемпионата Колумбии

В Колумбии тренер назвал игрока соперника «черным педиком».

В 1-м туре чемпионата Колумбии « » обыграл « » (2:1).

В начале второго тайма защитник «Санта-Фе» Элвис Перласа сфолил на Кевине Лондоньо рядом со скамейкой запасных гостевой команды, после чего у него случилась словесная перепалка с главным тренером «Депортиво» парагвайцем Густаво Флорентином.

Это в итоге привело к стычке между игроками команд, во время которой главные тренеры обеих команд получили предупреждения. После матча Перласа заявил, что Флорентин оскорбил его.

«Он сказал мне: «Сукин сын, встань, ты, черный педик. Я не думаю, что нужно подавать такой пример, нужно уважать соперника», – сказал Элвис Перласа.

Игрок также упомянул, что хотел ударить тренера, потому что тот действовал ему на нервы, но потом одумался, чтобы не навредить своей команде.

Отвечая на вопрос о реакции тренера, который сказал, что «все должно оставаться на поле», Перласа не согласился: «Нельзя оставить это на поле, потому что тогда кто будет подавать пример? Но всегда в итоге страдаешь ты сам, приходится терпеть и продолжать».

В своем заявлении Колумбийская федерация футбола осудила этот инцидент и призвала провести расследование случившегося.

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