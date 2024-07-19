«Черный педик». Тренер «Депортиво Пасто» оскорбил защитника «Санта-Фе» Элвиса Перласу во время матча чемпионата Колумбии

Теги происшествия высшая лига Колумбия Депортиво Пасто Санта-Фе Элвис Перласа Кевин Лондоньо брань дискриминация Футбол

В Колумбии тренер назвал игрока соперника «черным педиком».

В 1-м туре чемпионата Колумбии «Санта-Фе» обыграл «Депортиво Пасто» (2:1).

В начале второго тайма защитник «Санта-Фе» Элвис Перласа сфолил на Кевине Лондоньо рядом со скамейкой запасных гостевой команды, после чего у него случилась словесная перепалка с главным тренером «Депортиво» парагвайцем Густаво Флорентином.

Это в итоге привело к стычке между игроками команд, во время которой главные тренеры обеих команд получили предупреждения. После матча Перласа заявил, что Флорентин оскорбил его.

«Он сказал мне: «Сукин сын, встань, ты, черный педик. Я не думаю, что нужно подавать такой пример, нужно уважать соперника», – сказал Элвис Перласа. 

Игрок также упомянул, что хотел ударить тренера, потому что тот действовал ему на нервы, но потом одумался, чтобы не навредить своей команде. 

Отвечая на вопрос о реакции тренера, который сказал, что «все должно оставаться на поле», Перласа не согласился: «Нельзя оставить это на поле, потому что тогда кто будет подавать пример? Но всегда в итоге страдаешь ты сам, приходится терпеть и продолжать». 

В своем заявлении Колумбийская федерация футбола осудила этот инцидент и призвала провести расследование случившегося.

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72 комментария
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Собрал комбо ахах
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+85
Одна новость спортивней другой. Кожаные флейты, чёрные п…ки … что дальше?
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- Он называет меня чёрным уродом
,тренер! Это расизм!
- Но ты чёрный. И ты урод
-Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
- Нет-нет-нет,где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
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+25
Ответ Новый тренер ФК Спартак
«черный педик» он его называл…
"Чёрный педик"...только этого мало.
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«черный педик» он его называл…
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Сразу вспомнилось!
— Он сказал, что я чёрный урод. Но так нельзя, это же расизм.
— Но ты чёрный и ты урод, Эрни. И это факты. (с)
+6
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+4
Чёрный педик, кожаная флейта. Нам не хватает в сегодняшних новостях только какого-то слива видео))
+4
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Ответ gs.golovanov
В Европе за такое расстреливают!
Но только не чёрных педиков.
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+3
Ответ zaebarca
Одна новость спортивней другой. Кожаные флейты, чёрные п…ки … что дальше?
Ждем новости про портвейн, сладкий хлебушек и очередного поехавшего.
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0
+3
«Черный педик» - ну это прямо комбо для подрыва седалища у современных толерастов ))))
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Ответ JuVero
- Он называет меня чёрным уродом ,тренер! Это расизм! - Но ты чёрный. И ты урод -Но ведь считать чёрных уродами - это расизм! - Нет-нет-нет,где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
да блин
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Черный педик, белый педик, валдайский презик. Кому это интересно сдесь. Может хватит уже.
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Ответ Николай Бойко
Не, комбо было бы, если бы он его ещё и инвалидом назвал
Не. Вот если бы назвал... как бы помягче... черной толстой вонючей гомотеткой, то был бы флэш-рояль из BLM, LGHDTV, фемповестки, определения пола, экошизы и прочих заболеваний.
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Ответ Bayern2004
"Чёрный педик"...только этого мало.
Ну а я, а я люблю всё сильнее! Тьфу-тьфу-тьфу
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
«черный педик» он его называл…
Черный педик.... Мы с тобою не пара
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Флеш рояль
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Этим вечером из Ю. Америке прям вал интересных новостей. То аргентинская новость про флейту, то вот эта. Не сайт а сплошной праздник.
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Ответ Северный болельщик
Ну а я, а я люблю всё сильнее! Тьфу-тьфу-тьфу
:-) :-):-)
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Это же похвала в Европе 2024 года, нет? Что может быть более похвальнее чем это в Европе?
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В Европе за такое расстреливают!
+1
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Если он чёрный и ещё педик то он просто констатировал факт.
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А вот, что его больше обидело, "чёрный" или "педик"???
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Ответ zaebarca
Одна новость спортивней другой. Кожаные флейты, чёрные п…ки … что дальше?
Дальше спортс запустит голосование среди читателей с выбором из двух стульев
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Ответ Vesperat
Сразу вспомнилось! — Он сказал, что я чёрный урод. Но так нельзя, это же расизм. — Но ты чёрный и ты урод, Эрни. И это факты. (с)
"Его зовут #@й, только с двумя "Х"":)))
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Ответ zaebarca
Одна новость спортивней другой. Кожаные флейты, чёрные п…ки … что дальше?
Что поделать, таков мир футбола.
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Ответ zaebarca
Одна новость спортивней другой. Кожаные флейты, чёрные п…ки … что дальше?
Игрок кипрского "АПОЭЛА" назвал Кокорина тупым стулом.
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Ответ R Air
Что поделать, таков мир футбола.
Таков мир редакторов этого ресурса.
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Ответ Циник Петербургский
Таков мир редакторов этого ресурса.
Т.е. эти новости они взяли с потолка, выдумали, придумали?
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Ответ muratovich
почему-то после таких новостей вспоминаю диалог из фильма "Джентльмены"
Джанго освобожденный)
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Ответ DanielCarvalho
Слышь чел, хватит там башкой биться обо все подряд, отдохни немного
"Слышь, чел", 33 года, я бы понял если бы в 16 такой подростковый жаргон, ну, в 18 на башку отбитый еще, но видно это не проходит, тоже и в 33 бывает. А, я тебе ведь сказал, что все дятлы такие. А ты не поверил, паренёк.
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