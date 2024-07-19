«Черный педик». Тренер «Депортиво Пасто» оскорбил защитника «Санта-Фе» Элвиса Перласу во время матча чемпионата Колумбии
В Колумбии тренер назвал игрока соперника «черным педиком».
В 1-м туре чемпионата Колумбии «Санта-Фе» обыграл «Депортиво Пасто» (2:1).
В начале второго тайма защитник «Санта-Фе» Элвис Перласа сфолил на Кевине Лондоньо рядом со скамейкой запасных гостевой команды, после чего у него случилась словесная перепалка с главным тренером «Депортиво» парагвайцем Густаво Флорентином.
Это в итоге привело к стычке между игроками команд, во время которой главные тренеры обеих команд получили предупреждения. После матча Перласа заявил, что Флорентин оскорбил его.
«Он сказал мне: «Сукин сын, встань, ты, черный педик. Я не думаю, что нужно подавать такой пример, нужно уважать соперника», – сказал Элвис Перласа.
Игрок также упомянул, что хотел ударить тренера, потому что тот действовал ему на нервы, но потом одумался, чтобы не навредить своей команде.
Отвечая на вопрос о реакции тренера, который сказал, что «все должно оставаться на поле», Перласа не согласился: «Нельзя оставить это на поле, потому что тогда кто будет подавать пример? Но всегда в итоге страдаешь ты сам, приходится терпеть и продолжать».
В своем заявлении Колумбийская федерация футбола осудила этот инцидент и призвала провести расследование случившегося.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
,тренер! Это расизм!
- Но ты чёрный. И ты урод
-Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
- Нет-нет-нет,где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
— Он сказал, что я чёрный урод. Но так нельзя, это же расизм.
— Но ты чёрный и ты урод, Эрни. И это факты. (с)