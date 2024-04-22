В хавбека «Атлетико Насьональ» Сеппелини бросили нож во время матча чемпионата Колумбии. У игрока появилась шишка на голове

Болельщики бросили нож в футболиста во время матча в Колумбии.

« » принимал « » в 18-м туре чемпионата Колумбии (2:2).

В компенсированное время в полузащитника гостей Пабло Сеппелини с трибуны бросили нож – это произошло, когда он готовился подать угловой. Предмет пролетел рядом с девушкой-лайнсменом Дженни Ариас и попал в голову футболисту.

Игру приостановили на несколько минут, она была возобновлена после того, как Сеппелини и его партнеры выразили готовность продолжать.

«У меня шишка, она распухла, немного болит, было немного крови, но этого недостаточно, чтобы накладывать швы. Не волнуйтесь, это футбольные моменты, я к этому привык...

Я не видел, мне сказали, что это был нож, но когда я опустил голову, то увидел кучу монет, бутылок и всего остального. Но это футбольные моменты, они остаются на поле, и пусть с этим разбираются власти», – сказал уругвайский футболист после игры.