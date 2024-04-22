В хавбека «Атлетико Насьональ» Сеппелини бросили нож во время матча чемпионата Колумбии. У игрока появилась шишка на голове

Теги происшествия болельщики высшая лига Колумбия Атлетико Насьональ Индепендьенте Медельин Пабло Сеппелини Футбол

Болельщики бросили нож в футболиста во время матча в Колумбии.

«Индепендьенте Медельин» принимал «Атлетико Насьональ» в 18-м туре чемпионата Колумбии (2:2).

В компенсированное время в полузащитника гостей Пабло Сеппелини с трибуны бросили нож – это произошло, когда он готовился подать угловой. Предмет пролетел рядом с девушкой-лайнсменом Дженни Ариас и попал в голову футболисту. 

Игру приостановили на несколько минут, она была возобновлена после того, как Сеппелини и его партнеры выразили готовность продолжать.

«У меня шишка, она распухла, немного болит, было немного крови, но этого недостаточно, чтобы накладывать швы. Не волнуйтесь, это футбольные моменты, я к этому привык...

Я не видел, мне сказали, что это был нож, но когда я опустил голову, то увидел кучу монет, бутылок и всего остального. Но это футбольные моменты, они остаются на поле, и пусть с этим разбираются власти», – сказал уругвайский футболист после игры. 

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5 комментариев
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Получить ножом в голову это футбольные моменты. Ничего страшного. Весело у них там. 😊
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Повезло, что не гранату бросили.
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Шишка на голове лучше чем ножевое в боку. В данной ситуации…
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## ### себе у него голова🔞
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бросили нож но появилась шишка. Реклама заточки
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