Глава Дагестана про «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Бороться за выживание – не дагестанская история. Дагестан – житница, которая может принести много плодов для российского футбола»
Глава Дагестана оценил готовность «Динамо» Махачкалы выступать в РПЛ.
Команда вышла в Мир РПЛ из Мелбет Первой лиги.
«Спорт есть спорт. Безусловно, зайти в лигу и бороться за выживание – это не наша, не дагестанская история, это не в нашем характере…
Мы будем заходить тем основным составом, который у нас был. Стиль игры команды, наверное, мы менять не будем, потому что он помог нам добиться таких серьезных результатов», – сказал Сергей Меликов.
Как отметил глава Дагестана, основная задача клуба – выращивать дагестанских футболистов. Для этого, по его словам, регион вкладывает «большие средства» в развитие детского футбола.
«Я считаю, что Дагестан – это та житница, которая очень много плодов может принести не только для дагестанских футбольных клубов, но и в целом для российского футбола», – сказал Меликов.
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— Всесоюзная здравница?
— Нет! Кавказ — это и кузница, и житница, и здравница!"
Товарищ Саахов вполне себе мог стать главой Дагестана.
Возможно, конечно, за следующие 5 лет знаменитые дагестанские айтишники резко увеличили доходы региона.
И какую эта житница пользу принесет российскому футболу? Станет Очередным клубом- лифтом живущим за счет народных денег?
дотации из федерального бюджета – 121 млрд
свои доходы – 60 млрд
И те лишь через раз получаются.