Глава Дагестана про «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Бороться за выживание – не дагестанская история. Дагестан – житница, которая может принести много плодов для российского футбола»

Теги премьер-лига Россия Политика Р-Спорт Динамо Махачкала Сергей Меликов Футбол

Глава Дагестана оценил готовность «Динамо» Махачкалы выступать в РПЛ.

Команда вышла в Мир РПЛ из Мелбет Первой лиги.

«Спорт есть спорт. Безусловно, зайти в лигу и бороться за выживание – это не наша, не дагестанская история, это не в нашем характере…

Мы будем заходить тем основным составом, который у нас был. Стиль игры команды, наверное, мы менять не будем, потому что он помог нам добиться таких серьезных результатов», – сказал Сергей Меликов.

Как отметил глава Дагестана, основная задача клуба – выращивать дагестанских футболистов. Для этого, по его словам, регион вкладывает «большие средства» в развитие детского футбола.

«Я считаю, что Дагестан – это та житница, которая очень много плодов может принести не только для дагестанских футбольных клубов, но и в целом для российского футбола», – сказал Меликов.

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60 комментариев
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Правильно понял, что он сейчас отказался бороться за выживание? То бишь готов сразу вылететь без борьбы?
+92
-8
+84
Ответ Tun
Правильно понял, что он сейчас отказался бороться за выживание? То бишь готов сразу вылететь без борьбы?
Вылетели они с прошлом году из лучшей лиги мира. Сейчас будут бороться за возвращение
+82
-3
+79
А как они в шортах будут играть?
+59
-4
+55
Особенно про регион вкладывает, который себя прокормить не может.
+49
-9
+40
Ответ Вадим Резепов
Дагестанская история медали сыну вручать(пожалуйста извините)
Это история другого народа дон)
+33
-3
+30
"— Как известно, Кузбасс — всесоюзная кузница. Кубань — всесоюзная житница. А Кавказ — это всесоюзная... что?
— Всесоюзная здравница?
— Нет! Кавказ — это и кузница, и житница, и здравница!"
Товарищ Саахов вполне себе мог стать главой Дагестана.
+18
-1
+17
Ответ FortMinor
себя не может прокормить потому что кормят москву
На вскидку в 2019 Дагестан перечислил в федеральный бюджет примерно 45 млрд, а получил из федерального бюджета примерно 65 млрд.

Возможно, конечно, за следующие 5 лет знаменитые дагестанские айтишники резко увеличили доходы региона.
+16
-2
+14
Дотационная житница.
+14
-2
+12
«И кузница, и житница, и здравница!»
+12
0
+12
Ответ prus_3
"— Как известно, Кузбасс — всесоюзная кузница. Кубань — всесоюзная житница. А Кавказ — это всесоюзная... что? — Всесоюзная здравница? — Нет! Кавказ — это и кузница, и житница, и здравница!" Товарищ Саахов вполне себе мог стать главой Дагестана.
Аполитично рассуждаешь, слушай
+12
0
+12
Ответ SAF22
Ох уж эти регионы, отдающие налоги в федеральный бюджет и не не имеющие возможности себя прокормить
ох уж эти регионы, отдающие налоги в федеральный бюджет и получающие оттуда больше, чем отдали :))))
+17
-5
+12
Как раз таки борьба это про Дагестан
+11
0
+11
"Более того, я запрещаю "Динамо Махачкала" вылетать в пердив" - добавил Глава Дагестана
+12
-2
+10
Ответ FortMinor
себя не может прокормить потому что кормят москву
разве что кормят дагестанскими москвичами)
+10
-2
+8
Ответ alorsofone
Аполитично рассуждаешь, слушай
А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
+8
0
+8
Ответ Ковид 07.10.52
Особенно про регион вкладывает, который себя прокормить не может.
Ох уж эти регионы, отдающие налоги в федеральный бюджет и не не имеющие возможности себя прокормить
+21
-15
+6
Дагестанская идея, значит, будет вылететь без борьбы? Для всех и всегда первый выход в ПЛ - огромный стресс, а у их команды ещё с деньгами не особо густо. Не надо себя обманывать бессмысленными лозунгами.
+8
-2
+6
Ответ Жлобиньо
А как они в шортах будут играть?
Со стыдом в глазах.
+6
0
+6
О новый персонаж на спорсте
+5
0
+5
Ответ riverman1980
На вскидку в 2019 Дагестан перечислил в федеральный бюджет примерно 45 млрд, а получил из федерального бюджета примерно 65 млрд. Возможно, конечно, за следующие 5 лет знаменитые дагестанские айтишники резко увеличили доходы региона.
Это мы еще не берём в расчет, что Дагестан один из крупнейших должников-регионов в сфере ЖКХ (если не самый крупный).
+6
-1
+5
Житница сама себя не может прокормить)))
И какую эта житница пользу принесет российскому футболу? Станет Очередным клубом- лифтом живущим за счет народных денег?
+6
-2
+4
В первом же туре сделают проход в ноги
+4
0
+4
Доходы бюджета Дагестана 2023 год:
дотации из федерального бюджета – 121 млрд
свои доходы – 60 млрд
+3
0
+3
Ответ Зубы Дзюбы
Пытаюсь вспомнить десяток кавказских футболистов в сборной. Закончил на оздоеве и дзагоеве
Черчесов, Яновский, Габулов навскидку, еще есть , но именно из Дагестана вроде бы никого
+3
0
+3
Единственное, что производится в Дагестане - дагестанцы.
И те лишь через раз получаются.
+5
-2
+3
Великие дагестанские футболисты, значит на подходе
+3
0
+3
Пытаюсь вспомнить десяток кавказских футболистов в сборной. Закончил на оздоеве и дзагоеве
+4
-1
+3
и правда, ведь дагестанская история - это бессмысленный пафос и бесконечные понты, а затем такой же беспонтовый крах и недоумение: «вай как же так ми же вэлик», анжи не даст соврать
+6
-3
+3
Все верно, вылетят с последнего места с борьбой или без борьбы
+3
-1
+2
Ответ Зубы Дзюбы
Пытаюсь вспомнить десяток кавказских футболистов в сборной. Закончил на оздоеве и дзагоеве
Это’o жи есть!
+2
0
+2
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