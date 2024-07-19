Глава Дагестана про «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Бороться за выживание – не дагестанская история. Дагестан – житница, которая может принести много плодов для российского футбола»

Глава Дагестана оценил готовность «Динамо» Махачкалы выступать в РПЛ.

Команда вышла в Мир РПЛ из Мелбет Первой лиги.

«Спорт есть спорт. Безусловно, зайти в лигу и бороться за выживание – это не наша, не дагестанская история, это не в нашем характере…

Мы будем заходить тем основным составом, который у нас был. Стиль игры команды, наверное, мы менять не будем, потому что он помог нам добиться таких серьезных результатов», – сказал Сергей Меликов.

Как отметил глава Дагестана, основная задача клуба – выращивать дагестанских футболистов. Для этого, по его словам, регион вкладывает «большие средства» в развитие детского футбола.

«Я считаю, что Дагестан – это та житница, которая очень много плодов может принести не только для дагестанских футбольных клубов, но и в целом для российского футбола», – сказал Меликов.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду