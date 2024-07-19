Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на Евро. Защитник Испании обещал это сделать

Марк Кукурелья изменил цвет волос.

Защитник « » и сборной покрасил волосы в красный цвет в честь победы на .

Тем самым футболист выполнил обещание о том, что изменит имидж в случае успеха на чемпионате Европы.

провел шесть матчей на Евро, выходя на поле в стартовом составе, а в финальной игре против Англии (2:1) сделал голевую передачу на Микеля Ойарсабаля, который забил победный для испанцев мяч.

Фото: instagram.com/cucurella3

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