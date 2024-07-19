Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на Евро. Защитник Испании обещал это сделать

Теги Челси премьер-лига Англия Ла Лига Сборная Испании по футболу фото Евро-2024 Марк Кукурелья стиль Футбол

Марк Кукурелья изменил цвет волос.

Защитник «Челси» и сборной Испании покрасил волосы в красный цвет в честь победы на Евро-2024.

Тем самым футболист выполнил обещание о том, что изменит имидж в случае успеха на чемпионате Европы.

Марк Кукурелья провел шесть матчей на Евро, выходя на поле в стартовом составе, а в финальной игре против Англии (2:1) сделал голевую передачу на Микеля Ойарсабаля, который забил победный для испанцев мяч.

Фото: instagram.com/cucurella3

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93 комментария
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Я до сих пор жду, когда Газзаев сбреет усы...
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+317
Ответ Glukinho
Я до сих пор жду, когда Газзаев сбреет усы...
А пёс его знает, когда
+268
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Ответ Glukinho
Я до сих пор жду, когда Газзаев сбреет усы...
Никогда, без усов у него пропадет нюх 😁
+113
-2
+111
Так ему намного лучше!
+53
-4
+49
Новый Пуйоль что ли длинноволосый?
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Ответ de03fender@yandex.ru
Так ему намного лучше!
Да, краска хоть прижала/придавила то гнездо, что на голове было.
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Пацан сказал, пацан сделал!
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Красавчик, что сдержал обещание. Да и, кстати, ему вполне себе идет!
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Ответ KVENTIN
Да, краска хоть прижала/придавила то гнездо, что на голове было.
Точно и на Пуйоля стал похож 😊
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Ему идёт. Гитару ещё, и можно на рок-фестиваль ехать
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Русалочка Ариэль
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Чем-то Пуйоля напоминать стал
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Мсье знает толк в извращениях!
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Чтоб покраситься в красный, пришлось выиграть Чемпионат Европы. Полегче не было вариантов?)
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Валерий Газзаев покрасил усы в красный цвет после победы на Евро.
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Джигурделья
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Пацан сказал - пацан сделал
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Ответ Dexter Morgan
Ну тогда это прикольно было.
>раньше играли в футбол

А объективно заслуженный чемпион Европы Кукурелья весь июль играл во что-то другое?

Мужикам, если выражаться вашей терминологией, плевать на стереотипы. Не думаю, что у него от цвета волос половой член отпадёт, или женщины любить перестанут.

А вот видеть в таких безобидных вещах, как крашенные волосы, посягательство на маскулинность - это как раз удел "мальчиков", а не мужиков. Мужик захотел - мужик сделал. Выглядит как огненный лев, епт.
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Жоские обещания, я тогда обещаю, если хоть одну игру в этом сезоне выиграет РЕАЛ, я ем Бутер с колбасой майонезом и яйцом. ВСЕ РЕШЕНО!
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Тарзан....🫣😜😁
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Красная фурия
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Ответ Glukinho
Я до сих пор жду, когда Газзаев сбреет усы...
Не усы, а вибриссы. Он без них не сможет исследовать предметы на безопасном расстоянии.
+3
0
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Red Hot Spanish Pepper
+2
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Слово пацана,Краска на голове.
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Ответ Роман Тучин
Красавчик, что сдержал обещание. Да и, кстати, ему вполне себе идет!
Я тоже думал, что будет просто ржачно, а вышло вполне и неплохо)
+3
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сын Пуйоля
+2
0
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Ответ Glukinho
Я до сих пор жду, когда Газзаев сбреет усы...
У него вибриссы
+2
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памянем Газзаева
+2
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налысо
+1
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+1
Газзаев вышел из чата.
+1
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