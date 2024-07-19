Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на Евро. Защитник Испании обещал это сделать
Марк Кукурелья изменил цвет волос.
Защитник «Челси» и сборной Испании покрасил волосы в красный цвет в честь победы на Евро-2024.
Тем самым футболист выполнил обещание о том, что изменит имидж в случае успеха на чемпионате Европы.
Марк Кукурелья провел шесть матчей на Евро, выходя на поле в стартовом составе, а в финальной игре против Англии (2:1) сделал голевую передачу на Микеля Ойарсабаля, который забил победный для испанцев мяч.
Фото: instagram.com/cucurella3
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А объективно заслуженный чемпион Европы Кукурелья весь июль играл во что-то другое?
Мужикам, если выражаться вашей терминологией, плевать на стереотипы. Не думаю, что у него от цвета волос половой член отпадёт, или женщины любить перестанут.
А вот видеть в таких безобидных вещах, как крашенные волосы, посягательство на маскулинность - это как раз удел "мальчиков", а не мужиков. Мужик захотел - мужик сделал. Выглядит как огненный лев, епт.