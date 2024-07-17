Игроки сборной Испании не хотели видеть премьер-министра Санчеса в раздевалке на Евро-2024. Король Филипп VI заходил к игрокам после матчей
Сборная Испании не хотела видеть премьер-министра в раздевалке во время Евро.
Как сообщает Marca, премьер-министр Испании Педро Санчес посетил два матча национальной команды на Евро-2024. Однако игроки не согласились, чтобы Санчес заходил в раздевалку.
Утверждается, что футболисты считали присутствие испанского премьера неудобным – капитаны сборной сообщили об этом делегату Королевской испанской футбольной федерации. В свою очередь, RFEF ссылалась на протокол УЕФА, чтобы избежать напряженных ситуаций.
При этом футболисты не возражали против присутствия в раздевалке короля Испании Филиппа VI – монарх встречался с игроками после нескольких матчей, и отношения между королем и игроками описываются как «доверительные».
На следующий день после победы в финале Евро-2024 сборная Испании приняла участие в торжественных мероприятиях. Команда побывала на приеме у короля Филиппа VI, а затем встретилась с Педро Санчесом, возглавляющим правительство. Даниэль Карвахаль и Хоселу, подойдя к премьер-министру, пожали протянутую руку, однако при этом повернули голову в сторону от политика и не стали смотреть тому в лицо, а во время торжественной речи Санчеса некоторые из игроков выражали равнодушие.
Сообщалось, что поведение испанских футболистов связано с тем, что команде не нравятся попытки премьер-министра улучшить свой имидж за счет футбольных успехов. Ранее глава правительства «пренебрежительно» относился к сборной и отказался принимать ее после победы в Лиге наций.
В правительстве Испании не верят, что Карвахаль проявил неуважение к премьеру, не посмотрев ему в лицо: «Это было бы абсолютно несовместимо с ценностями спорта»
цены б не было
Король Карл IV не заходил, потому что Клара у Карла IV украла кораллы, а Карл IV у Клары украл кларнет.
А что случилось?
Можно долго рассуждать о том, что он «не имеет отношения к каждодневным делам в плане управления государством», но он получает (за свою красоту) деньги из государственного бюджета на себя и семью (и прислугу, итд), причем деньги немаленькие (под €10 миллионов в год (сюда включается зарплата) за то, чтобы красоваться на камерах)
Кроме того, он может распускать парламент и созывать новые выборы в парламент. То есть определеную власть имеет
Это все к вопросу о культе личности и идолопоклонении
И поцеловал бы с разрешения,и современные тенденции поддержал.
И "вину" искупил бы.