Игроки сборной Испании не хотели видеть премьер-министра Санчеса в раздевалке на Евро-2024. Король Филипп VI заходил к игрокам после матчей

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Хоселу Даниэль Карвахаль Политика Филипп Шестой Футбол

Сборная Испании не хотела видеть премьер-министра в раздевалке во время Евро.

Как сообщает Marca, премьер-министр Испании Педро Санчес посетил два матча национальной команды на Евро-2024. Однако игроки не согласились, чтобы Санчес заходил в раздевалку.

Утверждается, что футболисты считали присутствие испанского премьера неудобным – капитаны сборной сообщили об этом делегату Королевской испанской футбольной федерации. В свою очередь, RFEF ссылалась на протокол УЕФА, чтобы избежать напряженных ситуаций.

При этом футболисты не возражали против присутствия в раздевалке короля Испании Филиппа VI – монарх встречался с игроками после нескольких матчей, и отношения между королем и игроками описываются как «доверительные».

На следующий день после победы в финале Евро-2024 сборная Испании приняла участие в торжественных мероприятиях. Команда побывала на приеме у короля Филиппа VI, а затем встретилась с Педро Санчесом, возглавляющим правительство. Даниэль Карвахаль и Хоселу, подойдя к премьер-министру, пожали протянутую руку, однако при этом повернули голову в сторону от политика и не стали смотреть тому в лицо, а во время торжественной речи Санчеса некоторые из игроков выражали равнодушие.

Сообщалось, что поведение испанских футболистов  связано с тем, что команде не нравятся попытки премьер-министра улучшить свой имидж за счет футбольных успехов. Ранее глава правительства «пренебрежительно» относился к сборной и отказался принимать ее после победы в Лиге наций.

В правительстве Испании не верят, что Карвахаль проявил неуважение к премьеру, не посмотрев ему в лицо: «Это было бы абсолютно несовместимо с ценностями спорта»

39 комментариев
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Ответ Alex.K71
Ну правильно ведут себя испанские футболисты и не гнут спину перед руководством страны, нашим можно у них поучиться этому, хотя раболепие и преклонение очень трудно искоренить в головах большинства в нашей стране, к сожалению!!!
Так в тексте статьи объясняется, что он их после Лиги Наций не принял
+24
0
+24
Ответ Alex.K71
Ну правильно ведут себя испанские футболисты и не гнут спину перед руководством страны, нашим можно у них поучиться этому, хотя раболепие и преклонение очень трудно искоренить в головах большинства в нашей стране, к сожалению!!!
Приплеталити какое-то, прям эталонное
+25
-3
+22
Ответ sd4fmwrvz8
Наши бы наоборот селфи еще делали и такие типы как Дзюбы и руки потом не мыли после рукопожатия
Ну а что им не сделать. Спортсмены от ВВП имеют кучу квартир, наград, подарков. В спорт вливают крупные компании. Игроки Зенита так вообще мыться потом не должны. Хотя наверное они и так😂
+25
-5
+20
Наши бы наоборот селфи еще делали и такие типы как Дзюбы и руки потом не мыли после рукопожатия
+31
-16
+15
Ответ marchellinos
Почему такое отношение у них?
В последнем абзаце написано.
+12
0
+12
Ответ Alex.K71
Ну правильно ведут себя испанские футболисты и не гнут спину перед руководством страны, нашим можно у них поучиться этому, хотя раболепие и преклонение очень трудно искоренить в головах большинства в нашей стране, к сожалению!!!
Не гнут спину перед руководством страны, но у короля на приеме побывали, да еще и в раздевалке он был не раз, но раболепия и преклонения нет, да? 🙂
+12
-2
+10
Ответ Евгений Овчаренко
Да что им такого премьер сделал? Женщину поцеловал?
Читайте текст. В данном случае последний абзац
+8
0
+8
Радуют комментарии о России. А вроде бы причем здесь Россия? Путин? Мишустин? Вообще о Дзюбе и Овечкине вспомнили...
+9
-3
+6
Как всегда, новость про премьера Испании, а корежит почему то российских либералов)) Ну что с вами не так, малыши?
+11
-8
+3
Ответ Alex.K71
Ну правильно ведут себя испанские футболисты и не гнут спину перед руководством страны, нашим можно у них поучиться этому, хотя раболепие и преклонение очень трудно искоренить в головах большинства в нашей стране, к сожалению!!!
Вот что есть у вас в голове кроме политики?
+4
-1
+3
Почему такое отношение у них?
+4
-2
+2
Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
еще бы не душнил
цены б не было
+3
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+2
Ответ Дима Васьковский
Так в тексте статьи объясняется, что он их после Лиги Наций не принял
Такие как Алекс не читают мелкий шрифт. Не умеют.
+4
-2
+2
Ответ Alex.K71
Ну правильно ведут себя испанские футболисты и не гнут спину перед руководством страны, нашим можно у них поучиться этому, хотя раболепие и преклонение очень трудно искоренить в головах большинства в нашей стране, к сожалению!!!
Если наши так сделают, завтра будут улицы мести , прощай карьера
+1
0
+1
Ответ Дима Васьковский
Так в тексте статьи объясняется, что он их после Лиги Наций не принял
парни проходили мимо, решили зайти, но было немножко закрыто. Постояли под дверью и ушли в сердцах.
+1
0
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Это они про группу «Премьер министр» и «КиШ».
+1
0
+1
Та ясно, зашла б лучше что ли королева или принцесса....
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Ответ Евгений Овчаренко
Да что им такого премьер сделал? Женщину поцеловал?
Ранее глава правительства «пренебрежительно» относился к сборной и отказался принимать ее после победы в Лиге наций.
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Им запретил смотреть в лицо премьер-министру Путин.
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Король Филипп VI заходил к игрокам после матчей
Король Карл IV не заходил, потому что Клара у Карла IV украла кораллы, а Карл IV у Клары украл кларнет.
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Месси ждал Инфантино.
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Прот наши помните. про Мбаппе и прочих забыли?) они вообще агитацию вели перед выборами. снимите розовые очки свои.
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Писали уже, в курсе.
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Ответ FilinMD
Не гнут спину перед руководством страны, но у короля на приеме побывали, да еще и в раздевалке он был не раз, но раболепия и преклонения нет, да? 🙂
Видимо Король уважительно относится к ним и они отвечают ему взаимностью, не заискиванием перед высоким начальством, а обоюдным уважением, здесь важно не путать!)
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Ответ Pigmalion
Вот что есть у вас в голове кроме политики?
Комментарий удален пользователем
Популярность премьера среди футболистов не самая высокая.
А что случилось?
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Ответ special_k
Король это не руководство страны, а символ.
Король - это часть руководства страны

Можно долго рассуждать о том, что он «не имеет отношения к каждодневным делам в плане управления государством», но он получает (за свою красоту) деньги из государственного бюджета на себя и семью (и прислугу, итд), причем деньги немаленькие (под €10 миллионов в год (сюда включается зарплата) за то, чтобы красоваться на камерах)

Кроме того, он может распускать парламент и созывать новые выборы в парламент. То есть определеную власть имеет

Это все к вопросу о культе личности и идолопоклонении
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Рубиалеса нужно было запустить.
И поцеловал бы с разрешения,и современные тенденции поддержал.
И "вину" искупил бы.
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