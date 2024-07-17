Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире, он помогал нам с семьей с самого начала. Сделаю все, чтобы Флорентино был доволен»

Килиан Мбаппе поблагодарил Флорентино Переса за поддержку.

Вчера состоялась официальная презентация французского форварда в качестве игрока «Реала».

«Флорентино – очень важный человек в моей жизни, который с первого дня помогал мне и моей семье.

Сердечно благодарю его. Я сделаю все, чтобы он был мной доволен. Он лучший президент в мире.

Мы с братьями смотрели все матчи «Реала». Теперь настал мой день – я игрок « ». Я всегда знал, что смогу этого добиться», – сказал Мбаппе в интервью клубному телевидению.

Перес представил Мбаппе на «Бернабеу»: «Добро пожаловать домой, Килиан – вы здесь, потому что хотели этого. Ваша любовь к «Реалу» дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия»

«Реал» презентовал Мбаппе на полном «Бернабеу». И устроил сюрприз с Зиданом