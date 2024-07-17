Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире, он помогал нам с семьей с самого начала. Сделаю все, чтобы Флорентино был доволен»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поблагодарил Флорентино Переса за поддержку.

Вчера состоялась официальная презентация французского форварда в качестве игрока «Реала».

«Флорентино – очень важный человек в моей жизни, который с первого дня помогал мне и моей семье.

Сердечно благодарю его. Я сделаю все, чтобы он был мной доволен. Он лучший президент в мире.

Мы с братьями смотрели все матчи «Реала». Теперь настал мой день – я игрок «Мадрида». Я всегда знал, что смогу этого добиться», – сказал Мбаппе в интервью клубному телевидению.

Перес представил Мбаппе на «Бернабеу»: «Добро пожаловать домой, Килиан – вы здесь, потому что хотели этого. Ваша любовь к «Реалу» дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия»

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42 комментария
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Омерзительно лицемерная 🐢
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Макрон в истерике
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Перес купал Мбаппе во младенчестве, инфа 100%
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как же он быстро переобулся!
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
По мерзотности с тобой мало что сравнится)
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Ответ Dominik_1116204925
как же он быстро переобулся!
Как и большинство сливовых, которые кричали что бы ноги его в реале не было, в реал пять раз не зовут!)))
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Ответ vova88
Идите будущего хроника ямаля облизывайте.
держись, скоро класико будет
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Мбаппе перегрелся по ходу
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Ответ Glukinho
Перес купал Мбаппе во младенчестве, инфа 100%
Так же, как фейкового ямаля?
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😁
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Лучший- это Путин!!!
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Ответ Alex.K71
Началось облизывание тела товарища Переса от макушки до самых пяточек, хоть уже и не молодое! Ну в добрый путь так сказать, Килиан!))
Идите будущего хроника ямаля облизывайте.
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что с лицом, Макрон?
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Сказал про одного президента , а в Париже даже 2 могут 😭Истерика, страдания, слёзы.
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Бургеры азара ждут
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Ответ Данил Курмангазыев
капибарбер и риго как всегда первые в комментах 😂🤦
Ну кому то же надо быть клоунами)
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Ответ Данил Курмангазыев
капибарбер и риго как всегда первые в комментах 😂🤦
И чо дальше?:)
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Ответ vova88
Комментарий удален модератором
У нас кредит под хорошие проценты 😂
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Ответ Станислав Л
держись, скоро класико будет
Где Реал опять унизит фк Нэгрейру?)
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Ответ Dominik_1116204925
как же он быстро переобулся!
переобулся в воздухе)
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Конечно сделаешь, а иначе сам знаешь…
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Ответ &_Bishep_&
И пускай Нассер Аль-Хелаифи читает, может немного стыдно станет 😁😁.. Семья Мбаппе давно жила в нужде и недастатке, пока Перес не взялся помочь ей в своей время
😂😂
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Ответ rigobersong
Уже отрабатывает бонус:)) Афродесант в деле:))
У тебя на аватарке афродесант
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Все по методичке Терюшкова
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https://football24.ru/uploads/posts/2024-05/1715349207_alkhelaifi33.webp
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И пускай Нассер Аль-Хелаифи читает, может немного стыдно станет 😁😁.. Семья Мбаппе давно жила в нужде и недастатке, пока Перес не взялся помочь ей в своей время
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Смешно конечно все это читать после продления контракта Мбаппе с ПСЖ. С другой стороны, а что он еще должен говорить, нормально
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Прям парад лицемерия с Черепахой. Редкое явление, когда трансфер одного из лучших игроков мира вообще позитива не вызывает.
Что ж ты, Килиан два года назад Реал продинамил...
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Бросил свою кикимору и улетаем в Гаагры
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