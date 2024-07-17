Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире, он помогал нам с семьей с самого начала. Сделаю все, чтобы Флорентино был доволен»
Килиан Мбаппе поблагодарил Флорентино Переса за поддержку.
Вчера состоялась официальная презентация французского форварда в качестве игрока «Реала».
«Флорентино – очень важный человек в моей жизни, который с первого дня помогал мне и моей семье.
Сердечно благодарю его. Я сделаю все, чтобы он был мной доволен. Он лучший президент в мире.
Мы с братьями смотрели все матчи «Реала». Теперь настал мой день – я игрок «Мадрида». Я всегда знал, что смогу этого добиться», – сказал Мбаппе в интервью клубному телевидению.
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