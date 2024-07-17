Генсек РФС о занимающихся футболом в России: «Сейчас цифра около 5 млн человек. Ожидания к 2030-му – 7 млн»

Генеральный секретарь РФС рассказал, сколько россиян занимаются футболом.

– Какое минимальное число занимающихся футболом в стране вас бы удовлетворило?

– Есть минимальная установка от государства, чтобы в России спортом занималось не менее 7% населения.

По футболу есть ожидания порядка 7 млн человек – это к 2030 году. В настоящий момент с учетом проекта «Футбол в школах» есть цифра около 5 млн человек.

Но это не значит, что, достигнув через год или два года 7 млн, мы на этом остановимся. Мы же не ради этой цифры работаем, а для того чтобы миллионы россиян любили футбол, занимались и жили им, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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