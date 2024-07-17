Генсек РФС о занимающихся футболом в России: «Сейчас цифра около 5 млн человек. Ожидания к 2030-му – 7 млн»

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов любительский футбол Политика Футбол

Генеральный секретарь РФС рассказал, сколько россиян занимаются футболом.

– Какое минимальное число занимающихся футболом в стране вас бы удовлетворило?

– Есть минимальная установка от государства, чтобы в России спортом занималось не менее 7% населения.

По футболу есть ожидания порядка 7 млн человек – это к 2030 году. В настоящий момент с учетом проекта «Футбол в школах» есть цифра около 5 млн человек.

Но это не значит, что, достигнув через год или два года 7 млн, мы на этом остановимся. Мы же не ради этой цифры работаем, а для того чтобы миллионы россиян любили футбол, занимались и жили им, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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39 комментариев
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Лудоманы на ставочниках и задроты в ФИФУ включены в эту статистику.
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Самое удобное в манипулировании подобными цифрами - что проверить их достоверность невозможно даже на самом примерном уровне, поэтому можно затирать хоть что.
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Это надо еще больше мигрантов завести в страну
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Ответ Moffo
Если бы вы реально занимались футболом в России, а не языками чесали 25 лет, по всей стране уже давно были бы поля искусственные в свободном доступе.
В загнивающей по вашим словам Европе, везде рядом футполе найдешь, не резину, не огород, выходи и играй. Как развивают спорт в США у того же Вити Кравченко круто рассказано. А у этих росгос торговцев обещаниями 25 лет уже пятилетки за три года ударными темпами вот вот всё будет.
+12
0
+12
Ответ Moffo
В загнивающей по вашим словам Европе, везде рядом футполе найдешь, не резину, не огород, выходи и играй. Как развивают спорт в США у того же Вити Кравченко круто рассказано. А у этих росгос торговцев обещаниями 25 лет уже пятилетки за три года ударными темпами вот вот всё будет.
А с такой РФ демографией как в последние годы не то что в футбол играть, врать скоро будет некому.
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Ответ wadwill13
5 млн??? Откуда такие цифры?????
Например, проект Футбол в школе реализовали на 1,4 млн человек. Правда, судя по сайту, требования минимальные и это может быть просто футбольным уроком школьной физкультуры.
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5 млн??? Откуда такие цифры?????
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За счет чего будут заниматься в полтора раза больше футболом (+40% за 6 лет!), если население стареет, детей рождается меньше
Иностранных специалистов завезут, что будут бегать и на футбол?
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Ответ Алексей Горланов
Лудоманы на ставочниках и задроты в ФИФУ включены в эту статистику.
А смотреть футбол попивая пиво лёжа на диване - это заниматься футболом? Если да, то может быть 5 миллионов "активно занимающихся" и наберётся :)

Помимо Медиа Лиги, можно еще Скуф-Лигу сделать.
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ребята с пивом, ставочники, комментаторы матч тв - как я понимаю тоже включены в статистику.

p.s. вот того же генича один раз посчитали или несколько? он подходит под любую из этих характеристик
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Если бы вы реально занимались футболом в России, а не языками чесали 25 лет, по всей стране уже давно были бы поля искусственные в свободном доступе.
+5
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Художники. А что так мало, почему не 107,5 %? Не всё ли равно, какую цифирь рисовать?
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Че так мало ?
Можно было озвучить и 15 млн :)
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Да да да.Уже закончилась шляпа на Донбассе для таких смелых прогнозов.Миллионеры
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Есть установка не воровать а воруют ещё больше. Есть установка семь миллионов а скажем восемь как проверить?
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какие 5 когда все 50 !!!!!!!!!!!
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А толку от этого...
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Нас с мужиками походу тоже посчитали, мы по выходным в футбик гоняем, компашка 40+
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Чёт ты всё переврал.
В реальности как раз живут футболом бедняки в Латинской Америке, бандиты с люмпенами на Балканах и африканская голодьба.
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Ответ wadwill13
5 млн??? Откуда такие цифры?????
Просто красивое число)
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Комментарий удален пользователем
Чтобы люди занимались футболом,нужно хотя бы показывать футбол бесплатно по общедоступным каналам ТВ.Хотя зачем?отдадим половину матчей сраному окко.пускай платят и смотрят.ну а на тех, кто не может заплатить по каким либо причинам им вообще похрену
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“Ваши ожидания - ваши проблемы» - так и хочется сюда вставить эту аршавинскую нетленку
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В Красноярске (1,2 млн жителей) ни одного доступного бесплатного футбольного поля нет, о каких 5 млн речь?
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Ага. 7 млн в футбол играть будут. А свошить кто?
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помнятся знакомые слова: Ваши ожидания - ваши проблемы)
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А чего не 10-15, всё равно всё уже забудут, кто и что обещал ))
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Ну да... У нас например в городе на 300+ тысяч населения лет 5-7 назад единственную футбольную СДЮСШОР закрыли. Весь детско-юношеский футбол теперь коммерческий, не у всех есть на это деньги - взносы, форма, экипировка, турниры, зарплата тренеру и т.п. А цифра занимающихся растёт, да. Наверное отрицательно, просто забыли указать.
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Лесной фонд
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Нужно организовывать обучение перспективных ребят в детских академиях за рубежом.
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