Генсек РФС о занимающихся футболом в России: «Сейчас цифра около 5 млн человек. Ожидания к 2030-му – 7 млн»
Генеральный секретарь РФС рассказал, сколько россиян занимаются футболом.
– Какое минимальное число занимающихся футболом в стране вас бы удовлетворило?
– Есть минимальная установка от государства, чтобы в России спортом занималось не менее 7% населения.
По футболу есть ожидания порядка 7 млн человек – это к 2030 году. В настоящий момент с учетом проекта «Футбол в школах» есть цифра около 5 млн человек.
Но это не значит, что, достигнув через год или два года 7 млн, мы на этом остановимся. Мы же не ради этой цифры работаем, а для того чтобы миллионы россиян любили футбол, занимались и жили им, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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Иностранных специалистов завезут, что будут бегать и на футбол?
Помимо Медиа Лиги, можно еще Скуф-Лигу сделать.
p.s. вот того же генича один раз посчитали или несколько? он подходит под любую из этих характеристик
Можно было озвучить и 15 млн :)
В реальности как раз живут футболом бедняки в Латинской Америке, бандиты с люмпенами на Балканах и африканская голодьба.