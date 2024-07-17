Генсек РФС: «Рассматриваем проведение матчей Кубка России параллельно с играми Лиги чемпионов. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов» 

Теги ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА телевидение РФС Максим Митрофанов Политика Футбол

Максим Митрофанов рассказал о времени начала матчей Фонбет Кубка России.

— Канал «Матч ТВ» не так давно объявил, что его не устраивают условия продажи прав на трансляции еврокубков. Если со следующего сезона их не будут показывать в федеральном эфире, возможно изменение формата Кубка России?

— Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов. 

Теперь, даже несмотря на определенное регулирование со стороны УЕФА, мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов.

— В этом случае вам не придется проводить кубковые матчи в будние дни в 17:00 или 15:00, когда народ не может с работы пойти на стадион?

— Да, сейчас мы должны заканчивать матчи в 19:30. Потому что в Лиге чемпионов первые слоты матчей назначаются на 19:45. А так будем начинать во столько, во сколько считаем правильным. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов от участия в Лиге чемпионов, – сказал генеральный секретарь РФС.

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32 комментария
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Дерзайте. Надежды лопухов питают))
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Не только каналом «Матч ТВ» жив футбол. Найдём где посмотреть.
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С переходом на зимнее время матчи ЛЧ будут начинаться в 23.00. Вот в это время можно проводить. Интерес будет колоссальный.
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Ответ Sergoe1
Не только каналом «Матч ТВ» жив футбол. Найдём где посмотреть.
Вот лично мне, условный матч КС-спартак более интересен, чем условный Аталанта-Галатасарай.
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Убрали бы ещё убогий формат кубка России и добавили бы условный кубок РПЛ, то выиграли бы все. Ну по крайней мере пожилые люди и те кто на дачах без тырнета. Будет хотя бы выбор что смотреть и удобнее время для походов на стадион.
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Ответ asemo89
Получится, что как раз позади, ибо большинство будут ЛЧ смотреть
Не так это работает. Те кто хочет смотреть ЛЧ - пожалуйста, смотрите на окко. Те кто хочет смотреть кубок - пожалуйста, смотрите на матч тв. А не как было что в рабочее время начинается игра на кубок. У меня немало знакомых, которые ЛЧ начинают интересоваться на стадии ПО. Но при этом интереснее им любая официальная игра их любимых команд в России.
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То-то работяги посреди недели потянутся поздно вечером на стадион.
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Ответ Kit244098
Дерзайте. Надежды лопухов питают))
Они просто не знают чем заполнить пустоту эфира без еврокубков поэтому эти бредовые конвульсии
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Ответ Шагри
Вот лично мне, условный матч КС-спартак более интересен, чем условный Аталанта-Галатасарай.
Думаю, тут все очевидно)
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Ответ Шагри
Вот лично мне, условный матч КС-спартак более интересен, чем условный Аталанта-Галатасарай.
если нравится смотреть на бюджетников, можете сходить в поликлинику или МФЦ, там тоже не меньше полутора часов проведете
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Ответ Шагри
Вот лично мне, условный матч КС-спартак более интересен, чем условный Аталанта-Галатасарай.
Да да, особенно когда они третий раз за месяц играют между собой какими-нибудь третье-молодежными составами. Да и в ЛЧ же только Аталанта и Галатасарай есть, больше никого
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Вот в этом плане правильное решение: в 15:00 или в 17:00 крайне не удобно смотреть, большинство людей или на работе ещё или с работы едут. И лично мне интереснее посмотреть игру Спартака хоть с кем, или команд из первой восьмерки между собой чем игры Аталанты, Болоньи, Штурма, Брюгге, Селтика и т.д. Да и тем более матч тв теперь не показывает ЛЧ, им вообще без разницы должно быть, а так по телику можно кубок включить, а рядом на ноуте ЛЧ на окко одновременно)
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Ответ Фан Рубина
Правильное решение - ставить свой турнир впереди.
Получится, что как раз позади, ибо большинство будут ЛЧ смотреть
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Давно пора! Но одно дело говорить, а другое дело делать. Посмотрим смогут ли!
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Конечно, надо играть в нормальное время. Матчи в дневное время по будням - это бессмысленное издевательство над болельщиками
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А что про Азию забыли?
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АПЛ спокойно проводит свои матчи параллельно ЛЧ. Не знаю, что мешает это делать в России, тем более в нынешних условиях.
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Ответ Пашка Донофф
Убрали бы ещё убогий формат кубка России и добавили бы условный кубок РПЛ, то выиграли бы все. Ну по крайней мере пожилые люди и те кто на дачах без тырнета. Будет хотя бы выбор что смотреть и удобнее время для походов на стадион.
Можно добавить его третьим. И ещё Кубок Кубков рпл и Финалиссиму
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Но если будут играть в 22:00 (по москве) то на второй тайм в 6:00 на интересный матч встану;)))
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Нам на ДВ конечно в 15:00 лучше (по москве)
А в 19:00 или позже уже пофиг:)))
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Правильное решение - ставить свой турнир впереди.
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Ответ mark71
С переходом на зимнее время матчи ЛЧ будут начинаться в 23.00. Вот в это время можно проводить. Интерес будет колоссальный.
С фан айди опть же безопасность чтобы была , а то вдруг 500 зевак на стадионе устроят погром
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Ух, держитесь европейские медиа, теперь у вас есть конкурентный продукт и мы заберем вашу целевую аудиторию!)))
А если серьезно, давно пора. Надеюсь, так и сделают.
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сказочная альтернатива.вместо ЛЧ кубок России, вместе НХЛ -Ночная лига
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нехило видно ОККО занесло?)
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зловещий ультиматум
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Так перейдите на "весна-осень", и вместо Евро и ЧМ транслируйте РПЛ. Фигли...
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