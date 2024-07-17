Генсек РФС: «Рассматриваем проведение матчей Кубка России параллельно с играми Лиги чемпионов. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов» 

Максим Митрофанов рассказал о времени начала матчей Фонбет Кубка России.

— Канал «Матч ТВ» не так давно объявил, что его не устраивают условия продажи прав на трансляции еврокубков. Если со следующего сезона их не будут показывать в федеральном эфире, возможно изменение формата Кубка России?

— Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов.

Теперь, даже несмотря на определенное регулирование со стороны УЕФА, мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов.

— В этом случае вам не придется проводить кубковые матчи в будние дни в 17:00 или 15:00, когда народ не может с работы пойти на стадион?

— Да, сейчас мы должны заканчивать матчи в 19:30. Потому что в Лиге чемпионов первые слоты матчей назначаются на 19:45. А так будем начинать во столько, во сколько считаем правильным. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов от участия в чемпионов, – сказал генеральный секретарь .