Жена Давилы препятствует возвращению чилийца в ЦСКА («СЭ»)

Виктор Давила не возвращается в ЦСКА из-за жены.

По данным «Спорт-Экспресса», причина заключается в нежелании жены 26-летнего нападающего лететь сейчас в Россию из-за вопросов безопасности.

Ранее директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо говорил, что чилиец должен был вернуться в расположение армейцев в конце прошлой недели.

Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.