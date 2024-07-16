Жена Давилы препятствует возвращению чилийца в ЦСКА («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Давила Спорт-Экспресс Футбол

Виктор Давила не возвращается в ЦСКА из-за жены.

По данным «Спорт-Экспресса», причина заключается в нежелании жены 26-летнего нападающего лететь сейчас в Россию из-за вопросов безопасности.

Ранее директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо говорил, что чилиец должен был вернуться в расположение армейцев в конце прошлой недели.

Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт  рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жена давит на Давилу
+22
-3
+19
в чем, интересно, проблема безопасности? сейчас совсем не безопасно, например, в США, где то давка на стадионе, то в людей на митинге стреляют
+15
-8
+7
Давила на губы
Давила на глазки
Поймала - не отпускает
Обнимает и ласкает
+7
-2
+5
Жена готова к финансовым потерям из-за нарушения контракта?
+5
-3
+2
Ответ Aleksey Yashin
Жена давит на Давилу
Жена давила давила и в итоге раздавила
+3
-1
+2
Ну объективно, Москва в плане безопасности далеко не самый опасный город Европы
+3
-2
+1
После таких новостей его будут называть не Виктор Давила, а Жена Давила.
+1
0
+1
Что изменилось с момента подписания контракта Давилы? Таких циркачей нужно давить.
+1
-1
0
Надавила на Давилу
0
0
0
Села на него попой?)
0
0
0
Так кто на кого давит ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий