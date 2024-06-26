Ромеро попал Давиле рукой в лицо на 5-й минуте матча Аргентина – Чили. Судьи не нашли оснований для назначения пенальти

Теги ЦСКА Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу судьи Тоттенхэм Кубок Америки Виктор Давила Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро попал Давиле рукой в лицо на 5-й минуте матча Аргентина – Чили.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. 

На 5-й минуте матча защитник аргентинцев Кристиан Ромеро в своей штрафной попал рукой в лицо полузащитнику чилийцев Виктору Давиле

Это произошло после подачи с фланга. Чилийский игрок ЦСКА к ней не успевал, защитник «Тоттенхэма» выиграл борьбу в воздухе и отбил мяч головой. При этом он выставил руку и попал Давиле в лицо.

Судьи не нашли оснований для назначения пенальти. 

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15 комментариев
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Опять в одно рыло тащат эту сборную
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Так гопота и стала катарским чемпионом.
+15
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Он в АПЛ кукурелью дернул за волосы в штрафной и тоже никто ничего не заметил
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+1
Инфантино на Копе: посмотрел 2 игры аргентинцов
Инфантино на Евро: 0 матчей
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-4
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Бгг, как же страдают с утра глоры балерины
+3
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Ответ AprasidzE
Так гопота и стала катарским чемпионом.
Так у гопоты типа тебя и горит от побед Месси.
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Ответ Сергей Лютый
Вот если бы Месси так попали то это была бы железная точка и красная карточка сопернику!
Не бомби так, взорвёшься.
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