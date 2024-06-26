Ромеро попал Давиле рукой в лицо на 5-й минуте матча Аргентина – Чили. Судьи не нашли оснований для назначения пенальти

Кристиан Ромеро попал Давиле рукой в лицо на 5-й минуте матча Аргентина – Чили.

обыграла команду (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

На 5-й минуте матча защитник аргентинцев в своей штрафной попал рукой в лицо полузащитнику чилийцев .

Это произошло после подачи с фланга. Чилийский игрок к ней не успевал, защитник « » выиграл борьбу в воздухе и отбил мяч головой. При этом он выставил руку и попал Давиле в лицо.

Судьи не нашли оснований для назначения пенальти.

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