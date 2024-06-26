Ромеро попал Давиле рукой в лицо на 5-й минуте матча Аргентина – Чили. Судьи не нашли оснований для назначения пенальти
Кристиан Ромеро попал Давиле рукой в лицо на 5-й минуте матча Аргентина – Чили.
Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.
На 5-й минуте матча защитник аргентинцев Кристиан Ромеро в своей штрафной попал рукой в лицо полузащитнику чилийцев Виктору Давиле.
Это произошло после подачи с фланга. Чилийский игрок ЦСКА к ней не успевал, защитник «Тоттенхэма» выиграл борьбу в воздухе и отбил мяч головой. При этом он выставил руку и попал Давиле в лицо.
Судьи не нашли оснований для назначения пенальти.
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