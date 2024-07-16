«Марсель» договорился с Гринвудом. Вингер близок к переходу из «МЮ» за 27,6+4 млн евро
Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Марсель».
Французский клуб достиг принципиальной договоренности с вингером «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic. Клубы работают над тем, чтобы закрыть сделку на 27,6+4 млн евро.
Теперь футболист должен прилететь во Францию и пройти медосмотр, после чего будет подписан контракт.
В сезоне-2023/24 Гринвуд выступал на правах аренды за «Хетафе» и отметился 8 голами и 6 ассистами в 33 матчах Ла Лиги. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.
Был бы сейчас незаменимым игроком на правом фланге атаки МЮ
Но, будучи малолеткой, связался с такой же малолеткой (что нормально) и вместе наломали дров
АПЛ аналогично
А с учётом ещё 10 млн за воспитанника Вилли Камбваллу, получается почти 40 млн евро которые можно потратить сразу в это ТО.
Но видимо итальянцы просто протупили.