«Марсель» договорился с Гринвудом. Вингер близок к переходу из «МЮ» за 27,6+4 млн евро

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Марсель».

Французский клуб достиг принципиальной договоренности с вингером «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic. Клубы работают над тем, чтобы закрыть сделку на 27,6+4 млн евро.

Теперь футболист должен прилететь во Францию и пройти медосмотр, после чего будет подписан контракт. 

В сезоне-2023/24 Гринвуд выступал на правах аренды за «Хетафе» и отметился 8 голами и 6 ассистами в 33 матчах Ла Лиги. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.

43 комментария
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Удачи Грине
Был бы сейчас незаменимым игроком на правом фланге атаки МЮ
Но, будучи малолеткой, связался с такой же малолеткой (что нормально) и вместе наломали дров
+54
-4
+50
Жаль ..до последнего думал -вернут в состав..
+29
-1
+28
А с мэром достиг принципиальной договоренности?
+24
0
+24
Ответ Cristiano Ronaldo
Согласен, девка попортила парню карьеру
Сам себе попртил
+25
-3
+22
Уже второй воспитанник на продажу, ещё бы одного слить - Рашфорда
+17
0
+17
Ответ red hikkikomori
Уже второй воспитанник на продажу, ещё бы одного слить - Рашфорда
Вроде же уже минус два - Альваро Фернандес и Камбваля
+13
-1
+12
Ответ Cristiano Ronaldo
Согласен, девка попортила парню карьеру
Девка попортила? А сам он ни при чем?
+12
-3
+9
Ответ Under
А с мэром достиг принципиальной договоренности?
От Марселя был Комиссар Жибер.😎😎😎
+7
-1
+6
Ответ Lion Lionich
Жаль ..до последнего думал -вернут в состав..
тоже надеялся.
+5
0
+5
Ответ Trixi
Альваро Фернандес который в 17 лет пришел - воспитанник.Понимаю
По трактовке УЕФА да
АПЛ аналогично
+5
0
+5
Ответ Stereophonics89
Удачи Грине Был бы сейчас незаменимым игроком на правом фланге атаки МЮ Но, будучи малолеткой, связался с такой же малолеткой (что нормально) и вместе наломали дров
Ну наломал дров исключительно он своими поступками, шо, опять баба виновата, что не дала?)
+4
0
+4
Ответ Stereophonics89
Удачи Грине Был бы сейчас незаменимым игроком на правом фланге атаки МЮ Но, будучи малолеткой, связался с такой же малолеткой (что нормально) и вместе наломали дров
А всё Фоден виноват ))
+4
0
+4
Значит ладится немного проблемы с ффп, и будут доступны игроки, и появится немного денег. Процесс идёт. Уже хорошо, раньше такие вопросы не решались как щас.
+4
0
+4
Если я правильно понял, так как Гринвуд воспитанник, то вся фиксированная за него сумма идёт прямо в баланс ФФП.
А с учётом ещё 10 млн за воспитанника Вилли Камбваллу, получается почти 40 млн евро которые можно потратить сразу в это ТО.
+3
0
+3
Ответ Under
Вроде же уже минус два - Альваро Фернандес и Камбваля
Точно, забыл про него
+4
-1
+3
Ответ Dred
Если я правильно понял, так как Гринвуд воспитанник, то вся фиксированная за него сумма идёт прямо в баланс ФФП. А с учётом ещё 10 млн за воспитанника Вилли Камбваллу, получается почти 40 млн евро которые можно потратить сразу в это ТО.
Не просто тратить, с учётом размазывания цены покупки на 5 лет эти 40 позволяют потратить 200кк сейчас. Если такие деньги, конечно, есть
+2
0
+2
Ответ Lion Lionich
Жаль ..до последнего думал -вернут в состав..
После ссылки в аренду всё стало понятно, увы
+1
0
+1
Правильно, что мэра послали куда подальше )
+1
0
+1
Очень жаль да. Интересно было бы посмотреть на его карьеру в МЮ. Но увы. На правом фланге по прежнему остался бестолковый Антони
+1
0
+1
Ответ Under
По трактовке УЕФА да АПЛ аналогично
Кому эти трактовки интересны?Все футбольное образование он получал в других клубах и воспитанником клуба он не является.У Вас и Малком стал русским после получения паспорта?)
0
0
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Ответ Trixi
Кому эти трактовки интересны?Все футбольное образование он получал в других клубах и воспитанником клуба он не является.У Вас и Малком стал русским после получения паспорта?)
Русским нет, россиянином да
0
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Ответ Pucheslav
Лацио очевидно не наскреб бы столько денег
Наполи бы точно наскребли. Да и Лацио смогли бы. Плюс все зависело от Гринвуда. Надо было, МЮ бы уступил. Им ничего все равно не остается. Им надо было его слить, потому что без его продажи у МЮ будут проблемы с трансферами. Фишка в том, что если например Гринвуд отказался бы от перехода, который был бы выгоден МЮ, то МЮ пришлось бы вернуть Мэйсона к тренировкам) Иначе это будет нарушением контракта, и тогда Гринвуд мог бы вообще разорвать контракт. Там такие правила в Англии. Молодые игроки под защитой. Если клуб мешает их развитию, то игрок может разорвать контракт.
Но видимо итальянцы просто протупили.
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Ответ Школьник Спарты
Очень жаль да. Интересно было бы посмотреть на его карьеру в МЮ. Но увы. На правом фланге по прежнему остался бестолковый Антони
Говорят, с Санчо помирились
0
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Ответ Under
Вроде же уже минус два - Альваро Фернандес и Камбваля
Альваро Фернандес который в 17 лет пришел - воспитанник.Понимаю
0
0
0
Ответ Dred
Если я правильно понял, так как Гринвуд воспитанник, то вся фиксированная за него сумма идёт прямо в баланс ФФП. А с учётом ещё 10 млн за воспитанника Вилли Камбваллу, получается почти 40 млн евро которые можно потратить сразу в это ТО.
Да, все верно. Продажа собственных воспитанников идет только профитом в документы.
0
0
0
Очень жаль да. Интересно было бы посмотреть на его карьеру в МЮ. Но увы. На правом фланге по прежнему остался бестолковый Антони
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Ответ Stereophonics89
Удачи Грине Был бы сейчас незаменимым игроком на правом фланге атаки МЮ Но, будучи малолеткой, связался с такой же малолеткой (что нормально) и вместе наломали дров
МЮ, ты ли это?! Дороже полумиллиона хотят продать.... Хммм...
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Удачи этому боксеру!
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пристроили Гриню. наконец-то. удачи во Франции.
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Думал, начнем сезон с Гринвудом и без Санчо. И вот оно как обернулось.
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