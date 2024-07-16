«Марсель» договорился с Гринвудом. Вингер близок к переходу из «МЮ» за 27,6+4 млн евро

Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Марсель».

Французский клуб достиг принципиальной договоренности с вингером « », сообщает The Athletic. Клубы работают над тем, чтобы закрыть сделку на 27,6+4 млн евро.

Теперь футболист должен прилететь во Францию и пройти медосмотр, после чего будет подписан контракт.

В сезоне-2023/24 выступал на правах аренды за «Хетафе» и отметился 8 голами и 6 ассистами в 33 матчах Ла Лиги. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.