Орлов о «Зените»: «Семак сейчас говорит, что нужен силовой центрфорвард. А почему у испанцев его нет? Кейн, Лукаку, Левандовски – не сработали, футбол-то другой стал»
Геннадий Орлов сравнил «Зенит» со сборной Испании, рассуждая о силовом форварде.
«Семак сейчас говорит, что нужен силовой центральный нападающий. А почему у испанцев его нет? Кейн у Англии не сработал, Лукаку у Бельгии – не сработал, Левандовски у Польши – то же самое.
Вот эти силовые – кому они нужны? А нужны такие рабочие ребята, которые носятся, меняются флангами, обыгрывают, влетают в штрафную.
Футбол-то уже другой стал. И этот чемпионат Европы подтвердил, что нападающие уже должны сами себя обслуживать. И активнее участвовать в игре – атаковать слева, справа, быть универсалами, уметь убежать. Кейн для меня был как что-то вчерашнее», – считает комментатор.
Тот же Родри сыграл столько же матчей сколько и Кейн в той же АПЛ а разница в уровне игры на Евро колоссальна.
Если у него репутация "киллера", то он будет стягивать на себя не только центральных защитников, а и ещё и крайних защитников и опорника для подстраховки. Пометка в памяти "особо опасен" освобождает пространство для заурядных вингеров
Ещё одно преимущество - в случае потери контроля над владением, такой игрок может в индивидуальной борьбе выиграть воздух, с надеждой на отскок своему или защитник выбьет головой в аут, что позволит на время подержать мяч
Такие нападающие как Кейн, Жиру, Холланд, Дзюба всегда будут в цене