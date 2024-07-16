Орлов о «Зените»: «Семак сейчас говорит, что нужен силовой центрфорвард. А почему у испанцев его нет? Кейн, Лукаку, Левандовски – не сработали, футбол-то другой стал»

Теги Зенит Сергей Семак Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Польши по футболу Геннадий Орлов Евро-2024 Роберт Левандовски Ромелу Лукаку Харри Кейн Чемпионат.com Футбол

Геннадий Орлов сравнил «Зенит» со сборной Испании, рассуждая о силовом форварде.

«Семак сейчас говорит, что нужен силовой центральный нападающий. А почему у испанцев его нет? Кейн у Англии не сработал, Лукаку у Бельгии – не сработал, Левандовски у Польши – то же самое.

Вот эти силовые – кому они нужны? А нужны такие рабочие ребята, которые носятся, меняются флангами, обыгрывают, влетают в штрафную.

Футбол-то уже другой стал. И этот чемпионат Европы подтвердил, что нападающие уже должны сами себя обслуживать. И активнее участвовать в игре – атаковать слева, справа, быть универсалами, уметь убежать. Кейн для меня был как что-то вчерашнее», – считает комментатор. 

96 комментариев
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Так Кейн не классический силовой форвард, он как раз таки и играет по всему полю
+55
-4
+51
выход в финал это не сработала тактика значит? Евро был самый скучный за последние 40 лет просто. Тому виной перегрузка футболистов от игр в сезоне
+43
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+37
Ответ Grigor Danielyan
Мората поперхнулся...
Если Мората силовой центрфорвард, то печально всё в современном футболе с силовыми центрфорвардами.
+37
-5
+32
Ответ Гжегож Бженчишчикевич
Так Кейн не классический силовой форвард, он как раз таки и играет по всему полю
Так же как и Левандовски) Человек всю карьеру то и дело что под передачи из глубины открывается. На месте вообще не стоит, носится как угарелый
+24
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+23
Ответ Kuzcka
Так же как и Левандовски) Человек всю карьеру то и дело что под передачи из глубины открывается. На месте вообще не стоит, носится как угарелый
Классический это наверное что то вроде Марио Гомеса, Луки Тони
+23
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+22
Мората поперхнулся...
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Если против Зенита играют низким блоком у своей штрафной в 10 человек практически 80% команд , то как играть ? При этом для создания плотности , центральным защитникам приходится подниматься очень высоко , что создает дополнительные риски при контратаках, где Зенит за это очень много наказывали во второй части сезона , что тогда делать СБ? При этом у Зенита в распоряжении нападающие только игроки штрафной , которые становятся бесполезными при такой обороне …. Силовой форвард добавляет вариативности команде при игре все в штрафной и снижает риск контратаки , где центральные защитники остаются на дистанции один в один с быстрым нападением соперника …. Это же все очевидно , разве не ?
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лучше иметь такого форварда, чем не иметь.
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Мората 190 см и весом 85 легкий форвард?:)
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По ходу сезона в ведущих лигах Европы как раз силовые форварды делали результат (Кейн и Холанд как пример)
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Ответ Виталий Колесников
Если Мората силовой центрфорвард, то печально всё в современном футболе с силовыми центрфорвардами.
Может он и не классический нап., но думаю под определение "ударный" он подходит.
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Ответ ЗлойМайор
лучше иметь такого форварда, чем не иметь.
Лучше иметь оружие и в нем не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь
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Ответ Григорий Гашников
выход в финал это не сработала тактика значит? Евро был самый скучный за последние 40 лет просто. Тому виной перегрузка футболистов от игр в сезоне
А почему на испанцев «перегрузка в сезоне» не подействовала ? Ни на одного.

Тот же Родри сыграл столько же матчей сколько и Кейн в той же АПЛ а разница в уровне игры на Евро колоссальна.
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Ответ McRothenberg
Посмотрим что вы запоете когда Зенит выиграет Лигу Чемпионов
Только не Зенит, а Семак. Ему любого силового дай и он сразу в первом же матче группового этапа эту вашу хваленую ЛЧ выиграет, он же с Уфой лекарство от спида придумал и холодный ядерный синтез в жизнь воплотил.
+6
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Силовой нападающий - это большое преимущество

Если у него репутация "киллера", то он будет стягивать на себя не только центральных защитников, а и ещё и крайних защитников и опорника для подстраховки. Пометка в памяти "особо опасен" освобождает пространство для заурядных вингеров

Ещё одно преимущество - в случае потери контроля над владением, такой игрок может в индивидуальной борьбе выиграть воздух, с надеждой на отскок своему или защитник выбьет головой в аут, что позволит на время подержать мяч

Такие нападающие как Кейн, Жиру, Холланд, Дзюба всегда будут в цене
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Лучший футбол Семака был со столбом. Без него качество сразу просело. А что касается изменений в футболе, то нас они никак пока не касаются.
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Ответ djamel
По Фирмино не согласен категорически. Он как раз таки и играл что-то типо опорного нападающего. Классический форвард это для меня вообще Клозе и Индзаги, Суарез. Столбы конечно по моему мнению - Тони, Гомес, Мичу был такой прикольный в суонси, Дрогба, Златан.
Как болельщик Суонси ответственно заявляю, Мичу не был классическим центральным нападающим, а больше десяткой или оттянутым форвардом.
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Короче Орлов тоже дельфина не хочет) уверен шла бы речь о Кордобе таких вопросов бы не было
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Ответ Игорь М.
По ходу сезона в ведущих лигах Европы как раз силовые форварды делали результат (Кейн и Холанд как пример)
И в итоге Бавария с Кейном даже второе место упустили, а Холанда закрыли напрочь в ЛЧ игроки Реала
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Тренеру выигравшему столько титулов намного виднее чем коментатору из далекого прошлого!!!
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Старенький стал. Ну какие Кейн и Левандовски силовые форварды. Они на прострел выскочить, открыться, подставиться. Лукаку это да, силовой, охренеть какой силовой. Так он и забил штуки 4, только все не засчитали -))
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Ответ Григорий Гашников
выход в финал это не сработала тактика значит? Евро был самый скучный за последние 40 лет просто. Тому виной перегрузка футболистов от игр в сезоне
Вы видели все евро за 40 лет? Даже евро 92? Перегруз, это верно, но тейк про скуку это чушь - евро был нормальный и не хуже прочих. Например не такой безликий, как прошлый или в 2012
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Ответ Джесси Пинкман
Классический это наверное что то вроде Марио Гомеса, Луки Тони
Кстати сейчас МЮ сейчас тоже габаритного классического себе взял из Дженоа. Забивает мало, но зато именно такие нападающий больше под комбинационный футбол подходят, сними стеночки удобно разыгрывать)
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Ответ Виталий Колесников
Если Мората силовой центрфорвард, то печально всё в современном футболе с силовыми центрфорвардами.
Мората силовой центрфорвард, просто с недостатком силы) То, что у него нет телосложения Лукаку не мешает ему пытаться.
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Ответ Grigor Danielyan
Мората поперхнулся...
Мората поперхнулся от твоего коммента, помогая Карвахалю в обороне
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Чушь про прошлый век мощных форвардов. Кто бы сейчас отказался от Вьери или Батистуты?
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Ответ Kuzcka
Ну из топовых нынешнего времени Жиру конечно, тот же Фермино кстати. Видимо по мнению Орлова Ливерпуль с ним играл в плохой футбол, не современный)
По Фирмино не согласен категорически. Он как раз таки и играл что-то типо опорного нападающего. Классический форвард это для меня вообще Клозе и Индзаги, Суарез. Столбы конечно по моему мнению - Тони, Гомес, Мичу был такой прикольный в суонси, Дрогба, Златан.
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Ответ tolgol1974
Футбол стал другой во всем мире. А мы то тут причём?
Ты ни при чем
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Ответ Джесси Пинкман
Классический это наверное что то вроде Марио Гомеса, Луки Тони
Ну из топовых нынешнего времени Жиру конечно, тот же Фермино кстати. Видимо по мнению Орлова Ливерпуль с ним играл в плохой футбол, не современный)
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Ответ Domrcheva the best
Лучше иметь оружие и в нем не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь
именно так
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