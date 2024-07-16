Орлов о «Зените»: «Семак сейчас говорит, что нужен силовой центрфорвард. А почему у испанцев его нет? Кейн, Лукаку, Левандовски – не сработали, футбол-то другой стал»

Геннадий Орлов сравнил «Зенит» со сборной Испании, рассуждая о силовом форварде.

« сейчас говорит, что нужен силовой центральный нападающий. А почему у испанцев его нет? Кейн у не сработал, у – не сработал, у Польши – то же самое.

Вот эти силовые – кому они нужны? А нужны такие рабочие ребята, которые носятся, меняются флангами, обыгрывают, влетают в штрафную.

Футбол-то уже другой стал. И этот чемпионат Европы подтвердил, что нападающие уже должны сами себя обслуживать. И активнее участвовать в игре – атаковать слева, справа, быть универсалами, уметь убежать. Кейн для меня был как что-то вчерашнее», – считает комментатор.