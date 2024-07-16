Зобнин о возможном уходе Соболева в «Зенит»: «Спартаку» нужны те, кто любит клуб. Если игрок не хочет тут играть, ему не место в команде»
Роман Зобнин высказался о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит».
«Сразу скажу, что я с ним не обсуждал его переходы и состояние. Про переход нужно спрашивать его, хочет он этого или нет.
Могу сказать, что «Спартаку» нужны футболисты, которые хотят играть за команду и любят клуб.
Если игрок не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту не место в команде», – заявил хавбек красно-белых в эфире канала «Россия 24».
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Переобувайся.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olmamedia/152671.html