Зобнин о возможном уходе Соболева в «Зенит»: «Спартаку» нужны те, кто любит клуб. Если игрок не хочет тут играть, ему не место в команде»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Роман Зобнин Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Роман Зобнин высказался о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит».

«Сразу скажу, что я с ним не обсуждал его переходы и состояние. Про переход нужно спрашивать его, хочет он этого или нет.

Могу сказать, что «Спартаку» нужны футболисты, которые хотят играть за команду и любят клуб.

Если игрок не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту не место в команде», – заявил хавбек красно-белых в эфире канала «Россия 24».

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21 комментарий
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Фраер не хочет играть за Спартак)
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Золотые слова
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Ответ Птюч
Джикия очень любил Спартак, а вы его предали и выбросили на улицу!
Джикия не Спартак любил, а себя в Спартаке! А вообще он по-настоящему любил хинкал.)
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Ответ Piterboll
У Зобнина вроде писали 3,5 ляма зарплата... которая наверное возжигает у него порывы страсти к ромбику...))
у него была зарплата 3,3 миллиона до 2022 года, пока он сам не попросил руководство уменьшить ему з/п до 2-х млн., т.к. считал, что получает незаслуженно много относительно своей игры.
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Ребята!!! У нас классная команда. Мы можем обыграть любого и без Соболева. Давайте уже успокоимся.
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Так пусть это немотивированное дельфинопредставительство останется у вас!
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Ответ Птюч
А кто ж их не любит то?) Так же как и борщ кстати)
Борщ - нормальная тема) От него мамон не вырастает))
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Ответ Krasno_Beliy_Shturmovik
Никогда Тиша такого не говорил! Про своих кумиров - Шлюбу, СвиноВову, Деньгисова и быдло-Рому рассказать не хотите, какой там бомжовский стиль расстования был?
"Уже когда Романцева не было в команде, так же стремительно из нее убирали Аленичева, Титова... Я называю это спартаковским стилем расставания с людьми. Вот как есть спартаковский стиль в игре, так и тут – не провожать, а выгонять. Словно передается от тренера к тренеру. "

Переобувайся.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olmamedia/152671.html
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Печаль, но, походу, реально у Соболя того, раз капитан так говорит…
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Зобнин жёсткий такой... но справедливый
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Ответ Krasno_Beliy_Shturmovik
Джикия не Спартак любил, а себя в Спартаке! А вообще он по-настоящему любил хинкал.)
А кто ж их не любит то?) Так же как и борщ кстати)
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Ответ hruken
Все дурачка включают. Зобнин вроде один из капитанов и не в курсе и не интересовался. Понятно.
Да ежу понятно, что все знает тот же Зобнин. Просто не его ума дела - разглашать и рассуждать по такому поводу, особенно когда факта сделки еще нет. А вот спич про мотивацию - это показательно
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Ответ Злодей Спб
Вот же сектанты :) Игра в футбол для футболистов - работа. И отыгрывание роли для актёров - работа. Только футбольные болельщики и фанаты актёров требуют от "работников" чего-то большего. Но, как сказал классик, "ваши ожидания - ваши проблемы". Исключения бывают. Я тоже как-то пять лет работал "за идею". Но прошло :)
Если игрок не мотивирован и не хочет играть за клуб - его надо продолжать держать в команде? И кто тут сектант?
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