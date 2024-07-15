Сергей Волков: «Было принципиально обыграть «Краснодар». «Зенит» будет бороться за требл – хотим выиграть все. Все знают про 100-летие клуба»

Сергей Волков заявил о принципиальности победы над «Краснодаром».

« » обыграл «Краснодар» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

В межсезонье Волков перешел в «Зенит» из « ».

«Я очень счастлив выиграть свой первый трофей в жизни с «Зенитом». У меня только самые положительные эмоции от этого. Команда сделала все, чтобы вновь выиграть трофей.

Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче. Я всегда буду за все благодарен «Краснодару». Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи.

Цели на новый сезон? Будем бороться за требл, хотим выиграть все. Все знают, что впереди 100-летие клуба.

Для себя ставлю цель – выигрывать трофеи и бороться за место в составе «Зенита», – сказал защитник «Зенита» .