Сергей Волков: «Было принципиально обыграть «Краснодар». «Зенит» будет бороться за требл – хотим выиграть все. Все знают про 100-летие клуба»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Сергей Волков Футбол

Сергей Волков заявил о принципиальности победы над «Краснодаром».

«Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

В межсезонье Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара».

«Я очень счастлив выиграть свой первый трофей в жизни с «Зенитом». У меня только самые положительные эмоции от этого. Команда сделала все, чтобы вновь выиграть трофей.

Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче. Я всегда буду за все благодарен «Краснодару». Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи.

Цели на новый сезон? Будем бороться за требл, хотим выиграть все. Все знают, что впереди 100-летие клуба.

Для себя ставлю цель – выигрывать трофеи и бороться за место в составе «Зенита», – сказал защитник «Зенита» Сергей Волков.

84 комментария
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Быстро он без жилья в Краснодаре остался. Выглядит весьма позорно, на своем месте, получается
+70
-13
+57
Всегда требл имелся ввиду вместе с Еврокубком...А Суперкубок летний вообще как подготовку к сезону обычно многие команды воспринимают и чхать на него хотели. Эти басни про свой местный требл специально они сами себе же и придумали для самоудовлетворения?
+55
-13
+42
Интересно, им "Зенит" за подобные вот интервью копеечку хоть приплачивает? Или сами стараются?
+45
-12
+33
Ответ Андоррский почтальон
Комментарий скрыт
Козлов не сыпал колкостями в Зенит в своих интервью
+32
-5
+27
Иуда
+33
-11
+22
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Гопник , в его возрасте надо играть в футбол , а не нести чепуху своим веником с лавки . Через 1-2 года уйдет в аренду в Сочи . Скринь
+24
-6
+18
Забавно это читать, учитывая, что он весь матч на лавке просидел. В чем твоя помощь? Болтун)
Лучше ему и в следующих матчах против "Краснодара" не выходить, там уже Сперцян пару "ласковых" о нем сказал.
+14
-3
+11
Быстро проникся столетием...
+14
-4
+10
Ответ Spartakus1984
зенит собрал токсичных,Волков,Бакаев,Глушенков
Калактикос. Соболева только не хватает
+16
-7
+9
зенит собрал токсичных,Волков,Бакаев,Глушенков
+17
-8
+9
Фанаты Зенита, вы случайно не в танке?? Что за мантру завели "ты тоже уйдешь туда, где больше заплатят" ?? При чем тут то, что Волков перешел в Зенит? Всем пофиг. Людей злит то, что он говорит после своего перехода.
+13
-4
+9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всегда требл имелся ввиду вместе с Еврокубком...А Суперкубок летний вообще как подготовку к сезону обычно многие команды воспринимают и чхать на него хотели. Эти басни про свой местный требл специально они сами себе же и придумали для самоудовлетворения?
Для того, что бы на что то чихать , нужно хотя бы иметь возможность это выиграть , а лучше иметь на вечном хранении… вот тогда можно говорить, что ты то или иное не воспринимаешь всерьез …. А пока это выглядит,как будто голожопый неудачник из окна трамвая рассуждает о том, что никогда бы не купил себе Майбах , потому что ТО у него дорогое 😀
+16
-8
+8
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Важно что говоришь,уйдя
+11
-3
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всегда требл имелся ввиду вместе с Еврокубком...А Суперкубок летний вообще как подготовку к сезону обычно многие команды воспринимают и чхать на него хотели. Эти басни про свой местный требл специально они сами себе же и придумали для самоудовлетворения?
Какие клубы его воспринимают как подготовку к сезону? Локо? ЦСКА? Спартак? В России всегда бились за этот трофей, потому что с международными скудно. А учитывая бестрофейность Краснодара, к этой игре они подходили серьёзно
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Обыграл не вставая с лавки. Гений! Как мы только могли его упустить
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Спасибо им за всё, обыграть их принципиально. Звучит токсичненько
+7
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всегда требл имелся ввиду вместе с Еврокубком...А Суперкубок летний вообще как подготовку к сезону обычно многие команды воспринимают и чхать на него хотели. Эти басни про свой местный требл специально они сами себе же и придумали для самоудовлетворения?
Вот что-то я не видел в музеях МЮ и Ливерпуля стоящих в углу покрытых пылью "недокубков". Все на полках, чистенькие и отполированные. И в списке трофеев за сезон они везде есть. Или если кого надо Суперкубок это достижение, а у Зенита "это другое"?
З.Ы. Спецтально посмотрел фото музея Баварии, ну тот кто её в профиле указал должен же был знать про музей. Пальцем ткнуть в "ненужные" кубки? Классно так выглядят на фото, с подсветкой, описанием и списком побежденных соперников.
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Ответ Spartakus1984
зенит собрал токсичных,Волков,Бакаев,Глушенков
В чём токсичность Бакаева и Глушенкова?
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Ответ ivan1345
Гопник , в его возрасте надо играть в футбол , а не нести чепуху своим веником с лавки . Через 1-2 года уйдет в аренду в Сочи . Скринь
Зато он очень много играл в весенней части в Краснодаре? При этом сел на лавку он точно не по игровым причинам, т.к. правый фланг весной перстал работать от слова вообще.
Амбиции должны быть в любом возрасте. И жажда трофеев должна быть. Ну а получится или нет, тут все в его руках и ногах, желании работать. Шансы у него точно будут.
+5
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+3
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Если мне предложат зарплату больше, я уйду но не буду говорить плохо о прошлом месте работы и буду им благодарен. Я все таки хлеб свой там зарабатывал и семью кормил. Видимо таким как Вы этого не понять.
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Ответ ivan1345
Никто не спорит , карьеру загубил , только и всего , в 21 год надо развиваться , а не думать о зарплате .
В 21 год только о зарплате и думать. Спортивная жизнь коротка и надо заработать пока есть возможность.
+4
-1
+3
Ответ тот самый Кадрус
Фанаты Зенита, вы случайно не в танке?? Что за мантру завели "ты тоже уйдешь туда, где больше заплатят" ?? При чем тут то, что Волков перешел в Зенит? Всем пофиг. Людей злит то, что он говорит после своего перехода.
А почему тебя удивляет, что СБГ состоит из всяких С, Б и прочего Г?
+4
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+3
Понятно, что футболист должен переживать за тот клуб, в котором играет. Но всё-таки из уст выпускника академии Галицкого такое звучит... не очень, мягко говоря :(((

Из "Краснодара" Волкова не гнали, на скамейке запасных не мариновали, последние два сезона он стабильно отыграл в основном составе. В чем тут принципиальность-то?
+4
-1
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всегда требл имелся ввиду вместе с Еврокубком...А Суперкубок летний вообще как подготовку к сезону обычно многие команды воспринимают и чхать на него хотели. Эти басни про свой местный требл специально они сами себе же и придумали для самоудовлетворения?
Во-во, когда питерцы выиграли Кубок, я то же удивился про требл, мне объяснили, что это требл, какой надо требл, внутренний, с чего я ещё больше приахерел)
+3
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У них в зените в контракте это отдельной главой прописывают, что ли?

Позорник понимает, как это выглядит со стороны?
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Принципы со скамьи..
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0
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Ответ Spartakus1984
зенит собрал токсичных,Волков,Бакаев,Глушенков
иуда фернандес
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Ответ ARPHugo
Зато он очень много играл в весенней части в Краснодаре? При этом сел на лавку он точно не по игровым причинам, т.к. правый фланг весной перстал работать от слова вообще. Амбиции должны быть в любом возрасте. И жажда трофеев должна быть. Ну а получится или нет, тут все в его руках и ногах, желании работать. Шансы у него точно будут.
Присел на лавку он как раз по игровым причинам, ещё в 1 части сезона его фланг дырявили чуть ли не в каждом матче+он перестал быть эффективен в атаке
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Что делают деньги с человеком 🤣 крышу сносит, 100% толку от него не будет, это тот тип спортсменов кто на взлёте и падает и насмерть как говорят
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Полировщик высказался)))) Полируй дальше... Твоё будущее Урарту с Игнатьевым
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