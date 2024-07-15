Сергей Волков: «Было принципиально обыграть «Краснодар». «Зенит» будет бороться за требл – хотим выиграть все. Все знают про 100-летие клуба»
Сергей Волков заявил о принципиальности победы над «Краснодаром».
«Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.
В межсезонье Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара».
«Я очень счастлив выиграть свой первый трофей в жизни с «Зенитом». У меня только самые положительные эмоции от этого. Команда сделала все, чтобы вновь выиграть трофей.
Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче. Я всегда буду за все благодарен «Краснодару». Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи.
Цели на новый сезон? Будем бороться за требл, хотим выиграть все. Все знают, что впереди 100-летие клуба.
Для себя ставлю цель – выигрывать трофеи и бороться за место в составе «Зенита», – сказал защитник «Зенита» Сергей Волков.
Лучше ему и в следующих матчах против "Краснодара" не выходить, там уже Сперцян пару "ласковых" о нем сказал.
З.Ы. Спецтально посмотрел фото музея Баварии, ну тот кто её в профиле указал должен же был знать про музей. Пальцем ткнуть в "ненужные" кубки? Классно так выглядят на фото, с подсветкой, описанием и списком побежденных соперников.
Амбиции должны быть в любом возрасте. И жажда трофеев должна быть. Ну а получится или нет, тут все в его руках и ногах, желании работать. Шансы у него точно будут.
Из "Краснодара" Волкова не гнали, на скамейке запасных не мариновали, последние два сезона он стабильно отыграл в основном составе. В чем тут принципиальность-то?
Позорник понимает, как это выглядит со стороны?