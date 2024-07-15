Ямаль после победы Испании на Евро: «Средняя школа – ✅. Чемпион Европы – ✅»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 соцсети Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль подвел итоги лета после победы Испании на Евро-2024.

В финале Испания обыграла Англию со счетом 2:1. Вингер «Барселоны», которому 13 июля исполнилось 17 лет, был признан лучшим молодым игроком турнира.

В сторис Ямаль опубликовал свое фото с кубком чемпионата Европы и поставил галочки напротив надписей: «средняя школа» и «чемпион Европы».

В конце июня Ламин официально завершил получение обязательного среднего образования (ESO). Последние этапы обучения футболист проходил дистанционно, находясь в расположении сборной на чемпионате Европы.

Изображение: instagram.com/lamineyamal

Ямаль взял домашнее задание на Евро: «У меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить»

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10 комментариев
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Впереди студенчество, общага, шабашки по ночам. А потом, глядишь, и на работу устроится, первую настоящую зарплату получит.
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Будет, конечно, эпичной их встреча в следующем году на Финалиссиме с Месси - человеком, который в рамках благотворительной акции купал 5-месячного Ямаля.
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Ответ zaebarca
Впереди студенчество, общага, шабашки по ночам. А потом, глядишь, и на работу устроится, первую настоящую зарплату получит.
Еще между парами успеет кубок ЧМ взять ))
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Ответ rzqhbbqd4c
Как же достал этот Ямаль. Еще посмотрим, где он через 5 или 10 лет будет
Да какая разница, он уже в истории!!!
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Насчёт школы он громко заявил, конечно. Он точно писать умеет?
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Ответ Пнин
Будет, конечно, эпичной их встреча в следующем году на Финалиссиме с Месси - человеком, который в рамках благотворительной акции купал 5-месячного Ямаля.
А может и не будет, ему 17 - в таком возрасте можно резко деградировать после таких успехов
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Сначала парад Чемпионов, затем выпускной - глядишь там чего и перепадет
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А Ямаль хотя бы раз в живую видел ту самую среднюю школу, которую как бы закончил ?
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Ответ Its my life
Сначала парад Чемпионов, затем выпускной - глядишь там чего и перепадет
за ним будет охота, мне бы в его возрасте крышу снесло
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