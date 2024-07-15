Ямаль после победы Испании на Евро: «Средняя школа – ✅. Чемпион Европы – ✅»
Ламин Ямаль подвел итоги лета после победы Испании на Евро-2024.
В финале Испания обыграла Англию со счетом 2:1. Вингер «Барселоны», которому 13 июля исполнилось 17 лет, был признан лучшим молодым игроком турнира.
В сторис Ямаль опубликовал свое фото с кубком чемпионата Европы и поставил галочки напротив надписей: «средняя школа» и «чемпион Европы».
В конце июня Ламин официально завершил получение обязательного среднего образования (ESO). Последние этапы обучения футболист проходил дистанционно, находясь в расположении сборной на чемпионате Европы.
Изображение: instagram.com/lamineyamal
Ямаль взял домашнее задание на Евро: «У меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить»