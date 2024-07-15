Скалони о травме Месси: «Лео – величайший футболист в истории. У него распух голеностоп, но он хотел играть. Не потому, что эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров» 

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу травмы Кубок Америки Интер Майами Футбол

Лионель Скалони назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

Капитан сборной Аргентины был заменен из-за травмы на 66-й минуте финала Кубка Америки с Колумбией (1:0) при счете 0:0.

«Лео – величайший футболист в истории. Он никогда не хочет покидать поле. У него распух голеностоп, но он хотел продолжать играть. 

Я предпочитаю, чтобы у меня были именно такие игроки. Он хочет играть не потому, что он эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров по команде… Он родился для того, чтобы быть на поле», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

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49 комментариев
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В эгоизме обвинять Лео - рекордсмена Аргентины и Барсы по голевым и ключевым передачам за всю историю - который ещё и пенальти регулярно отдаёт партнёрам, могут только совсем бессовестные люди, т.е. роналдуфаны)
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Опухоль страшная конечно была на правом голеностопе, так Лео еще минут 30 с ней отбегал.
Настоящий боец.
+44
-12
+32
Ответ Tseren031293
Опухоль страшная конечно была на правом голеностопе, так Лео еще минут 30 с ней отбегал. Настоящий боец.
Всё-таки "опухлость" лучше говорить, а не "опухоль". Это чуть другое, тьфу-тьфу-тьфу
+24
-7
+17
Великий одним словом
+22
-11
+11
Ответ Арчибалрог
В эгоизме обвинять Лео - рекордсмена Аргентины и Барсы по голевым и ключевым передачам за всю историю - который ещё и пенальти регулярно отдаёт партнёрам, могут только совсем бессовестные люди, т.е. роналдуфаны)
Фактос.
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Да какие к Месси вопросы, сломали жестко, здоровья!
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Здоровья, Королю футбола и Величайшего футболиста всех времен Лео Месси 🥇🏆👑🇦🇷
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Просто без комментариев, здесь всё понятно , Лео любит свою Родину Аргентину и не может так просто и в самый ответственный момент подвести команду, а здесь травма, боль и слёзы от бессилия , что не может играть, а это финал и самый ответственный момент, плюс ты капитан, ну и ….. Слава Богу всё обошлось, команда справилась и победила вновь!🇦🇷
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Кто сам играл, тот поймёт Лео, я далеко не фанат Месси, как и Рона впрочем, но в свое время растяжение связок колена получил и также рвался выйти, благо остановили меня вовремя, пока совсем не порвался, на адреналине голова не всегда здраво рассуждает...
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Ответ Царун Владислав
Лучший бомбардир сборной на копе - мартинес Лучший ассистент сборной - Алексис Мак Аллистер Лучший по г+п - Мартинес Каким образом главный пассажир в истории сборной может быть величайшим игроком, если он даже на отдельно взятом турнире в своей команде ни в чем не первый ? Мы все понимаем - контракт обязывает облизывать главный провал турнира
ахахахах Леонид хотя-бы гол забил и пас отдал))) скалони говорит в истории лучший а не в турнире)) ну ты клоун
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Ответ Царун Владислав
Лучший бомбардир сборной на копе - мартинес Лучший ассистент сборной - Алексис Мак Аллистер Лучший по г+п - Мартинес Каким образом главный пассажир в истории сборной может быть величайшим игроком, если он даже на отдельно взятом турнире в своей команде ни в чем не первый ? Мы все понимаем - контракт обязывает облизывать главный провал турнира
На прошлом победном Копе тоже балластом был да он?)
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Ответ Денис Ширинов
Роналду хочет играть-эгоист, Месси хочет играть-не эгоист, не перепутайте☝️
Один хоть как то играет, другой не играет, а хочет любоваться собой.
Не фанат обоих, но оба уже легенды, хоть и не стоит дельфинам в футболе становится таковыми
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Ответ Хабиб Алонсо
Комментарий скрыт
Там на эти ассисты без слез не взглянешь.
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Мог кстати и на бровке прыгать почти час как один чемпион Европы
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Как же шикарно Скалони дал алаверды Авейре! 😀
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Месси на Кубке Америки: 39 игр, 14 голов, 18 голевых. Дважды лучший игрок турнира в 2015 и 2021 годах. Лучший молодой игрок в 2007 году. Лучший бомбардир в 2021 году. Четырежды лучший ассистент КА. Лучший ассистент в истории КА. 15 раз лучший игрок матча.

Участвовал на 7-ми КА. Только в 2011 остался без медалей. 2 золота (2021, 2024), 3 серебра (2007, 2015, 2016), 1 бронза (2019).
Тс, роналдуфилы.. ☝️
А-ха-ха-ха.. 🤭😂
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Судя по травмам, Лео заканчивает, как это ни прискорбно.
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Ответ Ебздрогыч
Мбаппе провалил Евро. Винисиус провалил Копу. Беллингэм проиграл Евро. Месси взял Копу и обновил рекорд по трофеям в истории футбола. Я, конечно, не намекаю кому давать девятый Золотой мяч, но тем не менее...
Месси на копе: забил приглашенным гостям в лице Канадцев, ну действительно почему бы и не дать зм
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Ответ Ебздрогыч
Мбаппе провалил Евро. Винисиус провалил Копу. Беллингэм проиграл Евро. Месси взял Копу и обновил рекорд по трофеям в истории футбола. Я, конечно, не намекаю кому давать девятый Золотой мяч, но тем не менее...
Все согласны на Родри.. Кроме сливочных.. 🤭😂
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Ответ fussballer
Вариантов больше и нет. Разве что Ямаль, но он слишком молод. А Канадцы смльнее 90% европейских сборных.
Канада сильнее 90% команд? Это из разряда «фати будущий месси»?
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Ответ Бутсы Крооса
Канада сильнее 90% команд? Это из разряда «фати будущий месси»?
Да, сильнее. Канада добралась до полуфинала. А сколько европейских сборных добрались до полуфинала? Всего четыре!
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Ответ fussballer
Да, сильнее. Канада добралась до полуфинала. А сколько европейских сборных добрались до полуфинала? Всего четыре!
Понял. Аргумент весомый
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Ну пускай в каких то циферках Рон будет лучший, все равно как игрок Лео инопланетянин, о такой карьере даже сам Криш мечтал бы, без ЧМ быть на Олимпе, невозможно. Как и многие топ нападающие без ЛЧ. Так футбольная судьба распорядилась.
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С этим это звучит так, а с тем так. Это же другооое
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Ответ Хабиб Алонсо
Комментарий скрыт
На пару ассистов больше сыграв матчей на 20 больше
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Ответ Диман5454
Мозг бессознательно оценивает какие намерения были у человека перед действием, а потом передаёт это сообщение в сознание И вот что поступает: Намерение Месси - мечтаю выиграть со сборной этот турнир Намерение Роналду - хочу забить ещё один гол чтобы укрепить статус лучшего (это только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, но даже любое предположение без каких-либо причин не бывает, нельзя знать на 100% какие намерения у Роналду, это может знать только он, но внешние признаки выдают его как нарцисса и гордеца - и именно вот это не нравится всем в Роналду)
Смотря какой мозг. С менингитом, дислокацией, опухолью или здоровый
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Ответ rus mag
Мне больше всего интересно будут ли фанатики инопланетяна трубить во все щели о том что сборная выиграла Копу вопреки ему, а верней его невероятным скиллам спортивной ходьбы 😁ведь они так обожают вспоминать триумф Португалии в финале 2016 без «никакущего» рона (который сделал на турнире 3+3)
0 голов в 5 финалах копы 🙌🏻
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Ответ AprasidzE
0 голов в 5 финалах копы 🙌🏻
Зато 2 в финале ЧМ. А у кого-то только один финал, да и то безголевой, но с прыжками и взмахиванием рук у боковой))
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Мозг бессознательно оценивает какие намерения были у человека перед действием, а потом передаёт это сообщение в сознание

И вот что поступает:

Намерение Месси - мечтаю выиграть со сборной этот турнир

Намерение Роналду - хочу забить ещё один гол чтобы укрепить статус лучшего (это только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, но даже любое предположение без каких-либо причин не бывает, нельзя знать на 100% какие намерения у Роналду, это может знать только он, но внешние признаки выдают его как нарцисса и гордеца - и именно вот это не нравится всем в Роналду)
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