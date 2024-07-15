Скалони о травме Месси: «Лео – величайший футболист в истории. У него распух голеностоп, но он хотел играть. Не потому, что эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров»
Лионель Скалони назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
Капитан сборной Аргентины был заменен из-за травмы на 66-й минуте финала Кубка Америки с Колумбией (1:0) при счете 0:0.
«Лео – величайший футболист в истории. Он никогда не хочет покидать поле. У него распух голеностоп, но он хотел продолжать играть.
Я предпочитаю, чтобы у меня были именно такие игроки. Он хочет играть не потому, что он эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров по команде… Он родился для того, чтобы быть на поле», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
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Настоящий боец.
Не фанат обоих, но оба уже легенды, хоть и не стоит дельфинам в футболе становится таковыми
Участвовал на 7-ми КА. Только в 2011 остался без медалей. 2 золота (2021, 2024), 3 серебра (2007, 2015, 2016), 1 бронза (2019).
Тс, роналдуфилы.. ☝️
А-ха-ха-ха.. 🤭😂
И вот что поступает:
Намерение Месси - мечтаю выиграть со сборной этот турнир
Намерение Роналду - хочу забить ещё один гол чтобы укрепить статус лучшего (это только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, но даже любое предположение без каких-либо причин не бывает, нельзя знать на 100% какие намерения у Роналду, это может знать только он, но внешние признаки выдают его как нарцисса и гордеца - и именно вот это не нравится всем в Роналду)