Скалони о травме Месси: «Лео – величайший футболист в истории. У него распух голеностоп, но он хотел играть. Не потому, что эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров» 

Лионель Скалони назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

Капитан сборной Аргентины был заменен из-за травмы на 66-й минуте финала Кубка Америки с Колумбией (1:0) при счете 0:0.

«Лео – величайший футболист в истории. Он никогда не хочет покидать поле. У него распух голеностоп, но он хотел продолжать играть.

Я предпочитаю, чтобы у меня были именно такие игроки. Он хочет играть не потому, что он эгоист, а потому, что не хочет оставлять партнеров по команде… Он родился для того, чтобы быть на поле», – сказал главный тренер сборной .

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