Начало финала Кубка Америки отложили на 1 час 23 минуты из-за беспорядков: на стадион в Майами попали безбилетники

Теги Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки стадионы Хард Рок Стэдиум Футбол

Начало матча Аргентина – Колумбия было отложено на 83 минуты из-за беспорядков.

Вместо 03:00 по московскому времени игра началась в 04:23. 

У «Хард Рок Стэдиум» в Майами задолго до начала игры образовалась давка: на арену пытались попасть слишком много болельщиков. 

Согласно официальному заявлению стадиона, прорваться пытались тысячи безбилетников. В целях безопасности входы на арену были закрыты, а начало матча – отложено. 

Однако меры безопасности не помогли в полной мере. Позднее входы были открыты, а многие болельщики проходили турникеты совершенно без контроля – у многих не проверяли ни билеты, ни личные вещи, среди которых могли оказаться запрещенные предметы, отмечает Univision. Эти данные подтверждает корреспондент AFP Саймон Эванс. 

При этом многие болельщики проникали на территорию «Хард Рок Стэдиум» и без прохождения зоны с турникетами: часть перелезала через ограждения, некоторые залезали через систему вентиляции

На финал Кубка Америки были проданы все билеты – стадион вмещает 65 000 человек. Однако фактическая посещаемость оказалась выше. Только по предварительным данным Univision, на трибунах могут находиться 7 000 человек без билетов.

Предположения подтверждаются фотографиями журналистов – они фиксируют, что болельщики забили лестницы (по ним невозможно двигаться), а болельщики, купившие билеты, регулярно обнаруживают на своих местах других людей. 

В результате давки у стадиона часть болельщиков получила травмы. Некоторых фанатов задержала полиция. Части игроков сборных Аргентины и Колумбии пришлось экстренно выбежать из раздевалок, чтобы помочь близким родственникам попасть на арену.

Напомним, что стадион в Майами должен принять матчи ЧМ-2026. 

Давка, хаос, слезы. Финал Копы в Майами задержали: безбилетники рвались на стадион 

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28 комментариев
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Лица тех, кто решил не ложиться ради этого матча сейчас представили?

P.S. Организация турнира просто позорище. Как это вообще можно сравнить с ЕВРО или ЧМ? Это уровень ниже ФНЛ.
+75
-7
+68
Ответ Qotik
Лица тех, кто решил не ложиться ради этого матча сейчас представили? P.S. Организация турнира просто позорище. Как это вообще можно сравнить с ЕВРО или ЧМ? Это уровень ниже ФНЛ.
Чего представлять, я в зеркало могу посмотреть)))
+37
-3
+34
Нужно полностью заменить всех ответственных за организацию к ЧМ-2026. Это какой-то позор. Столько прекрасно организованного профессионального спорта, а уровень организации Копы, как у страны третьего мира
+28
-2
+26
Бьельса прав.
+21
-1
+20
Ответ TheCasper13
Сравнивают уровень игры, сложность турнира для команд, а не организацию. Тут и дураку понятно, что у латиносов вечные проблемы с безопасностью, логистикой и тд.
Ток это не латиносы, а сша , где пройдет следующий чм. На финале евро прошлого на Уэмбли похожая ситуация была, и на финале лч в Париже
+22
-2
+20
Это не Россия, где организация всех международных соревнований на высочайшем уровне.
+26
-14
+12
Ответ Qotik
Лица тех, кто решил не ложиться ради этого матча сейчас представили? P.S. Организация турнира просто позорище. Как это вообще можно сравнить с ЕВРО или ЧМ? Это уровень ниже ФНЛ.
Сравнивают уровень игры, сложность турнира для команд, а не организацию. Тут и дураку понятно, что у латиносов вечные проблемы с безопасностью, логистикой и тд.
+25
-14
+11
Тот момент, когда организация кубка Африки лучше, чем копы, проходящем в США
+13
-3
+10
Ответ Марсель Объелся
Нужно полностью заменить всех ответственных за организацию к ЧМ-2026. Это какой-то позор. Столько прекрасно организованного профессионального спорта, а уровень организации Копы, как у страны третьего мира
Конмебол и Фифа разные организации
+8
-1
+7
Те кто без билета лезут натуральные уроды.
+7
-1
+6
Ответ Tatarin89
Это не Россия, где организация всех международных соревнований на высочайшем уровне.
Да. Игры брикс прошли на высочайшем уровне 😁
+23
-17
+6
Ответ TheCasper13
Сравнивают уровень игры, сложность турнира для команд, а не организацию. Тут и дураку понятно, что у латиносов вечные проблемы с безопасностью, логистикой и тд.
Какие латиносы, не смеши)) Организацией занимается столь любимая всеми Америка
+8
-4
+4
Ответ Torson Tor
ЧМ 1994 года проходил в США и было всё нормально.
В 94 году и Америка была совсем другой, ну да ладно. Пусть сделают выводы
+6
-2
+4
Мне на работу уже в 6 .. 😭😭😭 я хотел посмотреть матч
+5
-2
+3
Ответ Qotik
Лица тех, кто решил не ложиться ради этого матча сейчас представили? P.S. Организация турнира просто позорище. Как это вообще можно сравнить с ЕВРО или ЧМ? Это уровень ниже ФНЛ.
а я хотел в 5 утра встать, но смог проснуться только в 06:45, доволен ситуацией))
+3
0
+3
Ответ Канал ВАнал
Так ответственными за ЧМ будут ФИФА, а не конмебол. О какой замене ты пишешь
А в самой стране ответственных что ли нету? Или полность приезжат человек 500 из фифа и все устраивают?
+3
0
+3
Ответ Born is the King
Надо отбирать ЧМ 26 у США
Когда займешься этим?
+3
0
+3
Ответ Канал ВАнал
Так ответственными за ЧМ будут ФИФА, а не конмебол. О какой замене ты пишешь
А фифа своих людей привезет что ли? Я думал будут те же на местах
+3
-1
+2
Ответ Torson Tor
ЧМ 1994 года проходил в США и было всё нормально.
И чё теперь?) Это было 30 лет назад, какое отношение это имеет к нынешнему бардаку? Может вот они так же размышляют: в 94-м у нас всё прошло нормально, ребята, поэтому не будем особо заморачиваться теперь.
Перфекционизм высшей пробы)
+3
-2
+1
Ответ TheCasper13
Сравнивают уровень игры, сложность турнира для команд, а не организацию. Тут и дураку понятно, что у латиносов вечные проблемы с безопасностью, логистикой и тд.
В США играют
+1
0
+1
это фанаты Шакиры
+1
0
+1
Ответ Absolutely Mental Bloke
Какие латиносы, не смеши)) Организацией занимается столь любимая всеми Америка
ЧМ 1994 года проходил в США и было всё нормально.
+1
-1
0
Ответ TheCasper13
Сравнивают уровень игры, сложность турнира для команд, а не организацию. Тут и дураку понятно, что у латиносов вечные проблемы с безопасностью, логистикой и тд.
И что прям высокий уровень игры? Или в каждом матчем 5 голов забивают и это уровень?
0
0
0
Ответ Марсель Объелся
Нужно полностью заменить всех ответственных за организацию к ЧМ-2026. Это какой-то позор. Столько прекрасно организованного профессионального спорта, а уровень организации Копы, как у страны третьего мира
Так ответственными за ЧМ будут ФИФА, а не конмебол. О какой замене ты пишешь
+2
-2
0
Ответ Марсель Объелся
А фифа своих людей привезет что ли? Я думал будут те же на местах
Организация там всё равно гораздо выше. Дело не в исполнителях, а в руководящих. ФИФА, естественно, лучше, чем конмебол
+1
-1
0
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