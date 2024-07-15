Начало финала Кубка Америки отложили на 1 час 23 минуты из-за беспорядков: на стадион в Майами попали безбилетники

Начало матча Аргентина – Колумбия было отложено на 83 минуты из-за беспорядков.

Вместо 03:00 по московскому времени игра началась в 04:23.

У «Хард Рок Стэдиум» в Майами задолго до начала игры образовалась давка: на арену пытались попасть слишком много болельщиков.

Согласно официальному заявлению стадиона, прорваться пытались тысячи безбилетников. В целях безопасности входы на арену были закрыты, а начало матча – отложено.

Однако меры безопасности не помогли в полной мере. Позднее входы были открыты, а многие болельщики проходили турникеты совершенно без контроля – у многих не проверяли ни билеты, ни личные вещи, среди которых могли оказаться запрещенные предметы, отмечает Univision. Эти данные подтверждает корреспондент AFP Саймон Эванс.

При этом многие болельщики проникали на территорию «Хард Рок Стэдиум» и без прохождения зоны с турникетами: часть перелезала через ограждения, некоторые залезали через систему вентиляции.

На финал Кубка Америки были проданы все билеты – стадион вмещает 65 000 человек. Однако фактическая посещаемость оказалась выше. Только по предварительным данным Univision, на трибунах могут находиться 7 000 человек без билетов.

Предположения подтверждаются фотографиями журналистов – они фиксируют, что болельщики забили лестницы (по ним невозможно двигаться), а болельщики, купившие билеты, регулярно обнаруживают на своих местах других людей.

В результате давки у стадиона часть болельщиков получила травмы. Некоторых фанатов задержала полиция. Части игроков сборных Аргентины и Колумбии пришлось экстренно выбежать из раздевалок, чтобы помочь близким родственникам попасть на арену.

Напомним, что стадион в Майами должен принять матчи ЧМ-2026.

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