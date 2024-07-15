Гарет Саутгейт: «Испания была лучшей на Евро-2024. Англии не хватило совсем чуть-чуть»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Коул Палмер Футбол

Гарет Саутгейт высказался о поражении в финале Евро-2024.

«Испания была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут. Мне очень жаль всех, правда. Игроки были великолепны, я горжусь тем, что они сделали. Нам просто не хватило совсем чуть-чуть.

После гола Палмера мы получили своего рода импульс, а также имели хорошую возможность сравнять счет в конце матча. Но я не уверен, что мы сделали достаточно для победы на протяжении 90 минут», – сказал главный тренер сборной Англии в эфире ITV Sport.

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87 комментариев
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Не хватило тренера. По составу - лучшие, по игре - мрак и кринж
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Ответ bahtiyar.ar.101@icloud.com
Англии повезло что не вылетели в четвертьфинале
Англии повезло, что не вылетели в 1/8.
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Ответ Its my life
Не хватило тренера. По составу - лучшие, по игре - мрак и кринж
Саутгейт вообще позорище, не понимаю как можно было Палмеру так мало давать игрового времени на поле, видно же было что он заряжен и у него идёт игра!
+82
-5
+77
Достойное принятие поражения. Но Саутгейту и Дешаму пора в отставку. Хотя наверное и тот и другой останутся
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-1
+76
Англии повезло что не вылетели в четвертьфинале
+65
-7
+58
Англии хватило больше, чем они заслуживали. По-хорошему, их и в финале не должно было быть. Отскоки при убогой игре, слабая сетка - вот причина пребывания Англии в финале.
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У Англии есть всё, чтоб поднять чашку, Англии даже пёрло как не в себя, но с тренером вот не прокатило, тут да...
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Ответ Михо
Достойное принятие поражения. Но Саутгейту и Дешаму пора в отставку. Хотя наверное и тот и другой останутся
Они оба 100% останутся до ЧМ 2026
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Мы так тренировали пенальти, ц-ц-ц, сокрушался британский специалист.
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не хватило тренера, не труса
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«Англии не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вылететь на более ранней стадии»
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Англия показывала максимум , но испания была лучше - особенно во 2 тайме. С победой испанцев.
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Саутгейт может и норм парень, но дикий везунчик. На этом Евро сыграл в трусливый футбол и не вылетел в 1/8 чисто случайно.
С таким подбором футболистов англичане сами должны диктовать условия игры.
Наверное пора ему на выход, сборная при нем из себя все идеи выжала.
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сравняв счёт, вы опять сели в автобус, вот и всё
получите, что заслужили
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С таким составом самых дорогих игроков в мире, играть в такой ущербный футбол, это преступление, не только нужно Саутгейта увольнять, но вообще не подпускать к футболу. Кто то скажет два финала Евро, но вспомните, каких мучений это стоило команде и её болельщикам, игра от обороны и выигрыш по пенальти, не хочу такого будущего для футбола.
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Ответ bat90
До Саутгейта сборная такие результаты даже во сне не видела. Зачем менять? Чтобы красиво играли и вылетели на ранних стадиях?
До Саутгейта англичанам такие сетки и во сне снились. Они за 4 крупных турнира в плей-офф обыграли только немцев из топов (на прошлом евро), а в остальном могли проползать только словаков со шведами, отлетая от первой же сильной сборной.
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Ответ rzqhbbqd4c
Комментарий скрыт
У вратаря огромные отступные и он самый дорогой вратарь из англичан за 100 лет ))
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Команда звезда обыграла команду звезд
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Англии не хватила дохера чего
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Ответ OldRedWhite
Можно смеяться , конечно , но не выбей Ольмо на последней минуте мяч с ленточки , то перешли бы в допы , а то и пенальти бы били … А там уж , кто знает !
А забей Ольмо, Мората и Ямаль свои моменты и игра бы давно закончилась. Да и шальной гол Палмера с рикошетом был очередным диким везением.
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Жаль, что у Англии такой трусливый тренер. С другой стороны, результаты не отнять - второй финал Евро подряд, полуфинал ЧМ, до этого у "крутых" специалистов такого не было.

Но если так подумать, то какая в этом разница, если трофеев так и нет?
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Чуть чуть англии мешал саутгейт
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После этого турнира понятно, что тренер - это не чуть-чуть... Один весь турнир снимает скальпы с фаворитов с крепкими игроками (но не звёздами, кроме Родри) и яркой молодёжью. А второй фаворита на бумаге и невероятную команду по именам превратил в андердога.
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Англия начинала играть как только пропускала, и сегодня казалось при 1-1 лучше идти вперёд и давить дальше но опять сели к своей штрафной и пустили. Жаль только что это случилось в финале а надо было ещё словакам выкидывать Саутгейта с турнира
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Ответ Dr. Heisenberg
Саутгейту не слушать дураков и любителей дворового футбола. Он сделал отличную команду, которой не хватило чуть-чуть удачи.
да-да, лузер получил то, на что наиграл, а вы, любители такого футбола, наслаждайся очередным пролётом мимо трофея, и дальше будете только облизываться
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Совсем чуть-чуть это отскока.
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Ответ rzqhbbqd4c
Комментарий скрыт
Я надеюсь ты троллишь, у Испании таким образом точно не лучше состав
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>Мы недостаточно хорошо держали мяч<

Вам его и не давали бы держать, с вами Испания играла😂 И это единственная проблема по его мнению?😂 Атака из Кейна, Фодена, Джуда, Палмера, Уоткинса, Тоуни "наатаковала" аж на 3 удара в створ и 0.63 по XG. Это дно!
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Позорная игра на всем турнире, шальные отскоки, везение должны были закончиться и это команда, в составе которой собраны лучшие игроки лучшей лиге мира, плюс пара претендентов на ЗМ.
Саутгейт худший тренер из всех возможных и для Англии лучше бы они отлетели от словаков, что то в сборной бы изменилось, а так еще наверное титул дадут и снова годы позора на крупных турнирах продолжатся, пока это талантливое поколение не постареет и уже не сможет быть конкурентным.
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Лучшие игроки англичан на Евро - не успевшие осаутгейтиться Палмер, Уоткинс, с натяжкой Майну.
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