Гарет Саутгейт: «Испания была лучшей на Евро-2024. Англии не хватило совсем чуть-чуть»

Гарет Саутгейт высказался о поражении в финале Евро-2024.

« была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут. Мне очень жаль всех, правда. Игроки были великолепны, я горжусь тем, что они сделали. Нам просто не хватило совсем чуть-чуть.

После гола мы получили своего рода импульс, а также имели хорошую возможность сравнять счет в конце матча. Но я не уверен, что мы сделали достаточно для победы на протяжении 90 минут», – сказал главный тренер сборной в эфире ITV Sport.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола