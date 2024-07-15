Гарет Саутгейт: «Испания была лучшей на Евро-2024. Англии не хватило совсем чуть-чуть»
Гарет Саутгейт высказался о поражении в финале Евро-2024.
«Испания была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут. Мне очень жаль всех, правда. Игроки были великолепны, я горжусь тем, что они сделали. Нам просто не хватило совсем чуть-чуть.
После гола Палмера мы получили своего рода импульс, а также имели хорошую возможность сравнять счет в конце матча. Но я не уверен, что мы сделали достаточно для победы на протяжении 90 минут», – сказал главный тренер сборной Англии в эфире ITV Sport.
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С таким подбором футболистов англичане сами должны диктовать условия игры.
Наверное пора ему на выход, сборная при нем из себя все идеи выжала.
получите, что заслужили
Но если так подумать, то какая в этом разница, если трофеев так и нет?
Вам его и не давали бы держать, с вами Испания играла😂 И это единственная проблема по его мнению?😂 Атака из Кейна, Фодена, Джуда, Палмера, Уоткинса, Тоуни "наатаковала" аж на 3 удара в створ и 0.63 по XG. Это дно!
Саутгейт худший тренер из всех возможных и для Англии лучше бы они отлетели от словаков, что то в сборной бы изменилось, а так еще наверное титул дадут и снова годы позора на крупных турнирах продолжатся, пока это талантливое поколение не постареет и уже не сможет быть конкурентным.