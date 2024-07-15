Де ла Фуэнте о победе Испании в финале Евро: «Невозможно быть еще счастливее, команда победила заслуженно. Наша цель – становиться лучше с каждым днем, в этом наше преимущество»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании в финале Евро-2024.

В финале турнира сборная Испании обыграла Англию (2:1) и установила рекорд турнира, выиграв все 7 матчей на чемпионате.

– Нельзя быть счастливее, я смотрю на болельщиков, игроков... Сегодня был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и сегодня я горжусь еще больше. Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы становиться лучше с каждым днем.

– Можно ли сказать, что Испания провела безупречный турнир?

– Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши, – сказал главный тренер сборной Испании.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

72 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Де ла Фуэнте волшебник, блестящая тренерская работа, создал великолепную команду без особых звёзд в составе. До Евро вообще не ожидал от Испании такого мощного выступления.
+92
-2
+90
Надеюсь, пошумят на ЧМ-26. Де ла Фуэнте–гений
+53
-2
+51
Если честно, узнал о нем только во время Евро. Очень приятный дядечка и профессионал , молодец.
+44
-1
+43
Гениальный тренер
+36
-1
+35
Не знал до Евро, кто это
Но спасибо, что насовал этим футбольным гикам Саутгейтам, Дешамам и прочим!
+28
0
+28
Ответ Папа Футбола
Де ла Фуэнте волшебник, блестящая тренерская работа, создал великолепную команду без особых звёзд в составе. До Евро вообще не ожидал от Испании такого мощного выступления.
И распиаренная журналистами Англия плаки плаки))))
+21
-2
+19
Отдельно отрадно за Кукурельи, который пнул Невилла, который до турнира орал везде,что сборная с Кукурельей не может претендовать на победу на Евро
+15
0
+15
Ответ Валентин Дядька
Надеюсь, пошумят на ЧМ-26. Де ла Фуэнте–гений
Надеюсь, выиграют
+15
-2
+13
Судья на поле был незаметен.
Как крупье.
Идеально
Это вам не Орсато и Тэйлор
+12
0
+12
Менее яркая по именам Испания играла против Англии с запасом, 100% заслуга тренера.
+11
0
+11
Крутой дядька.
Играть в по-настоящему атакующий футбол в финале и безоговорочно выиграть.
Респект.
+9
-1
+8
Ответ Its my life
Если честно, узнал о нем только во время Евро. Очень приятный дядечка и профессионал , молодец.
я слышал его фамилию, но когда его первый раз показали в групповом матче, не узнал)

А теперь он лучший тренер среди всех тренеров сборных. Унылым дешаму и саутгейту до него как до луны
+9
-3
+6
Сайутгейт до сих пор размышляет, как он в финал попал. Так что не время ему расстраиваться.
+6
0
+6
Ответ Bazilic
Как это без звезд? Родри, Педри, Ямал как минимум
Ямалу ещё расти
+5
0
+5
Классный дядька, удачи на ЧМ
+5
0
+5
Де Ла Фуенте хозяин Саутейта, официально! А я говорил, размажут этих недорослей! Размазали!
+4
0
+4
Как то жалко Ойарсабаля - человек забил золотой гол, а про него ни слова)
+4
0
+4
Де ла Фуэнте о победе Испании в финале Евро: "Наша цель – становиться лучше с каждым днем, в этом наше преимущество»

Саутгейт: " Наша цель стоять всей командой за линией мяча и надеяться, что в конце залетит очередной шальной гол".
+3
0
+3
Ответ Bazilic
Как это без звезд? Родри, Педри, Ямал как минимум
Нормально ты к Родри притянул переломанного Педри:) А Ямаля до турнира не называли звездой. У Испании до турнира было несколько топ-игроков и одна суперзвезда - Родри.
+4
-1
+3
Базовый дед.

Качает не только тело, но и мозги)
+4
-1
+3
Выиграть турнир с капитаном Моратой это прямо умудриться надо, Де Ля Фуэнта крутой дядька и тренер.
+2
0
+2
Огромное преимущество испанцев в финале !
Кроме Евро 2012 , где тоже победили испанцы, я не помню такого большого преимущества одной из команд.
Смотрел все финалы с 84 года.
+3
-1
+2
Столько лет тупой перекат мяча, невозможно было смотреть Испанию несмотря на все победы и титулы. Наконец-то появилась команда, за которую приятно поболеть
+3
-1
+2
Вот насколько эта Испания лучше того ватоката.
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Как это без звезд? Родри, Педри, Ямал как минимум
ты думаешь Ямаль свои 17 звезда мирового футбола как Роналду или Кдб, Мбаппе?
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Де ла Фуэнте волшебник, блестящая тренерская работа, создал великолепную команду без особых звёзд в составе. До Евро вообще не ожидал от Испании такого мощного выступления.
Как сказал классик, этот мощный старик, вы не можете его знать! Гигант футбольной мысли!...
+1
0
+1
Ответ ro44an.siz
Этот Евро урок старым пердунам типа Рона, Модрича, Лукаки, Жиру, Канте, Гризмана, Крооса, Нойера, что нефиг мучить жопу, пора на пенсию.
Смешная шутка
+1
0
+1
Если честно, не знал ничего про этого тренера.
Оказывается, что он со сборной Испании:
Победитель чемпионата Европы (до 19 лет): 2015
Победитель чемпионата Европы (до 21 года): 2019
Победитель Лиги наций УЕФА: 2022/23
Победитель чемпионата Европы: 2024
+1
0
+1
Де ла Фунтэ из каждого игрока делает звезду! А Саутгейт любую звезду превращает в г.. о
+1
0
+1
А где все поклонники величия сэра Гарета Саутгейта? Не могу найти :(
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий