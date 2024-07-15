Де ла Фуэнте о победе Испании в финале Евро: «Невозможно быть еще счастливее, команда победила заслуженно. Наша цель – становиться лучше с каждым днем, в этом наше преимущество»
Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании в финале Евро-2024.
В финале турнира сборная Испании обыграла Англию (2:1) и установила рекорд турнира, выиграв все 7 матчей на чемпионате.
– Нельзя быть счастливее, я смотрю на болельщиков, игроков... Сегодня был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и сегодня я горжусь еще больше. Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы становиться лучше с каждым днем.
– Можно ли сказать, что Испания провела безупречный турнир?
– Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши, – сказал главный тренер сборной Испании.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Но спасибо, что насовал этим футбольным гикам Саутгейтам, Дешамам и прочим!
Как крупье.
Идеально
Это вам не Орсато и Тэйлор
Играть в по-настоящему атакующий футбол в финале и безоговорочно выиграть.
Респект.
А теперь он лучший тренер среди всех тренеров сборных. Унылым дешаму и саутгейту до него как до луны
Саутгейт: " Наша цель стоять всей командой за линией мяча и надеяться, что в конце залетит очередной шальной гол".
Качает не только тело, но и мозги)
Кроме Евро 2012 , где тоже победили испанцы, я не помню такого большого преимущества одной из команд.
Смотрел все финалы с 84 года.
Оказывается, что он со сборной Испании:
Победитель чемпионата Европы (до 19 лет): 2015
Победитель чемпионата Европы (до 21 года): 2019
Победитель Лиги наций УЕФА: 2022/23
Победитель чемпионата Европы: 2024