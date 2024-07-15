Де ла Фуэнте о победе Испании в финале Евро: «Невозможно быть еще счастливее, команда победила заслуженно. Наша цель – становиться лучше с каждым днем, в этом наше преимущество»

Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании в финале Евро-2024.

В финале турнира сборная Испании обыграла Англию (2:1) и установила рекорд турнира, выиграв все 7 матчей на чемпионате.

– Нельзя быть счастливее, я смотрю на болельщиков, игроков... Сегодня был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и сегодня я горжусь еще больше. Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы становиться лучше с каждым днем.

– Можно ли сказать, что провела безупречный турнир?

– Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши, – сказал главный тренер сборной Испании.

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