Саутгейт не выиграл ни одного трофея в тренерской карьере

Гарет Саутгейт не выигрывал трофеев в тренерской карьере.

Сегодня сборная уступила в финале (1:2).

не выиграл ни одного титула в качестве тренера. Под руководством 53-летнего специалиста Англия дважды выходила в финал чемпионата Европы, а также заняла 3-е место в Лиге наций УЕФА сезона-2018/19. В финале Евро-2020 англичане уступили по пенальти Италии.

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