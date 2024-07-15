Саутгейт не выиграл ни одного трофея в тренерской карьере
Гарет Саутгейт не выигрывал трофеев в тренерской карьере.
Сегодня сборная Англии уступила Испании в финале Евро-2024 (1:2).
Гарет Саутгейт не выиграл ни одного титула в качестве тренера. Под руководством 53-летнего специалиста Англия дважды выходила в финал чемпионата Европы, а также заняла 3-е место в Лиге наций УЕФА сезона-2018/19. В финале Евро-2020 англичане уступили по пенальти Италии.
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Победа Испании - заслуженна полностью, и из-за сетки, и из-за стиля игры.
Не может это ведь быть отскоком и результатом трусливой игры с командой суперзвезд, это все не физручество, это план!
1. Не на домашнем чемпионате Мира;
2. Не без помощи судьи