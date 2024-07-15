Саутгейт не выиграл ни одного трофея в тренерской карьере

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт не выигрывал трофеев в тренерской карьере.

Сегодня сборная Англии уступила Испании в финале Евро-2024 (1:2).

Гарет Саутгейт не выиграл ни одного титула в качестве тренера. Под руководством 53-летнего специалиста Англия дважды выходила в финал чемпионата Европы, а также заняла 3-е место в Лиге наций УЕФА сезона-2018/19. В финале Евро-2020 англичане уступили по пенальти Италии.

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184 комментария
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Саутгейт и Кейн братья на век
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Рыцарь круглого нуля
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Зато он непонятый гений.
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Испания, выбившая Англию, Францию, Германию, и, обыграв Италию в группе, спасла футбол.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Интересно, его опять оставят? Ну чтобы он еще усугубил свой рекорд?
Два серебра для Англии за глаза хватит, зачем требовать им трофей? Пусть Тофика вспоминают ещё лет сто🤓
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Интересно, его опять оставят? Ну чтобы он еще усугубил свой рекорд?
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Задача тренера выстроить игру команды так, чтобы раскрывались лучшие качества игроков и скрывались их недостатки. Саутгейт точно своей игрой не раскрывает лучших качеств своего состава. Поэтому он не заслуживает титула в роли тренера. Плюс у Англии откровенно легкая сетка, ни одного топ-соперника до финала и лишь "номинальный" топ в 1/2, в то время, как Испания прошла полноценных супер топов(целых двух).

Победа Испании - заслуженна полностью, и из-за сетки, и из-за стиля игры.
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Ответ Тамазик Хеладзе
Зато он непонятый гений.
Да, мало кто понимает праймовое гачимучи катеначчо от величайшего футбольного визионера всех времен((
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Ответ alexmixer9
Саутгейт и Кейн братья на век
Дети Джеррарда и Лэмпарда
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Харрет Сауткейн
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Столько новостей о Саутгейте и так мало о де ла Фуэнте. Играл за Атлетик в 90-х, потом тренировал в низших испанских дивизионах, пока не доверили Алавес. Но оттуда уволили через 3 месяца и он начал работать в юношеских сборных. Дорос в конце концов до главной сборной и стал с ней чемпионом Европы. Интересно услышать мнение Мостового: стоило ли так унижаться и не лучше ли было ждать сразу приглашения от Реала и Барселоны?
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Ответ BaldFraud
Комментарий скрыт
Его в этих финалах не должно было быть 🤡
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Мля как он мариновал Палмера весь турнир держав 90 минут нулячего Фодена
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Сравните теперь этого лузера с такими титулованными маэстро, как Анчелотти и Эмери
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Зато выиграл приз зрительских антипатий.
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Ответ BaldFraud
Комментарий скрыт
Да не, какой физрук, видно же, великий тренер с четким планом на игру, особенно четким был план проиграть Словакии и отскочить на 95 минуте ударом через себя, а потом на расслабоне, держа все под контролем, отыграться с первого удар в створ против Швейцарии на 80 минуте и пройти дальше по пенальти, чтоб дальше совсем уже игрушечных голландцев вальяжно казнить на 90+1.

Не может это ведь быть отскоком и результатом трусливой игры с командой суперзвезд, это все не физручество, это план!
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Нет, вы конечно можете меня заминусовать, но что неправильного в моих словах?))) У Англии было 58 лет, что бы доказать миру, что она может побеждать:
1. Не на домашнем чемпионате Мира;
2. Не без помощи судьи
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Ответ xyg2rdwzx4
Рыцарь круглого нуля
Гарри Кейн и Трофейная комната
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Невероятный физрук.
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Играет в тошнилово с расчётом на удобную сетку и индивидуальный класс игроков. Ни одного тренерского гола, всё через навал, сумбур и вспышки таланта отдельных футболистов.
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За то получит титул сэра. Сэр Алекс Фергюсон, выигравший все за карьеру и Сэр бестрофейник Южные ворота
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с Кейном даже Бавария умудрилась не выиграть чемпионат Германии, уникум
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Дайте новость: "Сборная Англии стала первой командой в истории, дважды подряд вышедшей в финал Евро и ни разу его не выигравшей".
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Сборная Англии это действительно настоящий мем
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Физручелло
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Ответ Born is the King
Мля как он мариновал Палмера весь турнир держав 90 минут нулячего Фодена
это был саботаж и заговор против Трампа ))
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И не должен, во благо футбола.
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Припарковать автобус он мастер, но на это способен любой тренер чемпионшипа, оставили бы в 2016 Эллардайса он бы смог замотивировать англичан на подвиги
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Ответ Шурум-Бурум
Нет, вы конечно можете меня заминусовать, но что неправильного в моих словах?))) У Англии было 58 лет, что бы доказать миру, что она может побеждать: 1. Не на домашнем чемпионате Мира; 2. Не без помощи судьи
Неправильное "Не" во втором пункте
+4
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+4
Это же так круто, что ФА оставит этого физрука еще на один крупный турнир.
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