17-летний Ямаль – самый молодой игрок в истории финалов Евро. Он побил рекорд Саншеша
Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории финалов Евро.
Вингер сборной Испании вышел в стартовом составе в финальном матче Евро-2024 против Англии в возрасте 17 лет и 1 дня.
Ямаль побил рекорд Ренату Саншеша. Португалец сыграл в победном финале Евро-2016 против Франции в возрасте 18 лет и 327 дней.
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Гол и кубок Евро тогда уж точно сложно будет кому то побить
Vamos Spain 🇪🇸!