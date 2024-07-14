17-летний Ямаль – самый молодой игрок в истории финалов Евро. Он побил рекорд Саншеша

Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории финалов Евро.

Вингер сборной вышел в стартовом составе в финальном матче против в возрасте 17 лет и 1 дня.

побил рекорд . Португалец сыграл в победном финале Евро-2016 против Франции в возрасте 18 лет и 327 дней.

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