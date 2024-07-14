17-летний Ямаль – самый молодой игрок в истории финалов Евро. Он побил рекорд Саншеша

Теги ПСЖ Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Барселона лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 рекорды Ренату Саншеш Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории финалов Евро.

Вингер сборной Испании вышел в стартовом составе в финальном матче Евро-2024 против Англии в возрасте 17 лет и 1 дня. 

Ямаль побил рекорд Ренату Саншеша. Португалец сыграл в победном финале Евро-2016 против Франции в возрасте 18 лет и 327 дней.

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28 комментариев
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Время быстро летит, позавчера ему было всего 16, а сегодня уже 17...
+102
-3
+99
Ответ Отец Абду
Время быстро летит, позавчера ему было всего 16, а сегодня уже 17...
А в моем 2007 его вообще не существовало
+30
-3
+27
17 летний Ямаль звучит не очень , верните 16 летнего
+27
-3
+24
Ждём самый главный рекорд.
Гол и кубок Евро тогда уж точно сложно будет кому то побить
+18
-7
+11
Ждёмс от него результативных действий сегодня.
Vamos Spain 🇪🇸!
+4
0
+4
Плохая примета. Где сейчас Санчеш...
+4
-1
+3
Ответ Bazilic
Какая же карьера его ждет…
никто не знает. Тоже самое говорили несколько лет назад про Фати, Педри и Гави. Где они теперь?
+3
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Ответ Bazilic
Какая же карьера его ждет…
Какая? Как по мне, спрогнозировать очень сложно. Сколько таких было самородков молодых, даже в академии Барсы. И сколько слилось неизвестно где. Множество
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Ответ corazon blanco
Так написано же в новости в последнем предложении последнего абзаца. 18 лет и 327 дней.
Виноват🤚
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Ответ Remedy
Комментарий удален пользователем
Так написано же в новости в последнем предложении последнего абзаца. 18 лет и 327 дней.
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Ответ ASH11
никто не знает. Тоже самое говорили несколько лет назад про Фати, Педри и Гави. Где они теперь?
Ну про Фати согласен, хотя все еще молодой, а что Гави и Педри исчезли с футбольного горизонта?) У ребят травмы, вся карьера впереди!
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Ответ Буриков Василий
Она все отлично понимает. Время действительно идет ужасно быстро. Еще так недавно ей было девятнадцать лет, а сейчас уже двадцать. А еще через год будет двадцать один. Она никогда не думала, что Александр Иванович какой-то такой. Напротив, она всегда была уверена, что он хороший. Лучше многих. И, конечно, достоин всего. Но у нее именно сейчас какие-то искания, какие-она еще и сама не знает. В общем, она в данный момент выйти замуж не может. Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искания. А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь сорок шесть рублей в месяц. И потом она его еще не любит, что, вообще говоря, очень важно.
Чо за дичь ты смарозил?
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Ответ Its my life
А в моем 2007 его вообще не существовало
Ну загнул, в утробе матери он формально был еще в 2006
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Ответ Отец Абду
Время быстро летит, позавчера ему было всего 16, а сегодня уже 17...
Она все отлично понимает. Время действительно идет ужасно быстро. Еще так недавно ей было девятнадцать лет, а сейчас уже двадцать. А еще через год будет двадцать один. Она никогда не думала, что Александр Иванович какой-то такой. Напротив, она всегда была уверена, что он хороший. Лучше многих. И, конечно, достоин всего. Но у нее именно сейчас какие-то искания, какие-она еще и сама не знает. В общем, она в данный момент выйти замуж не может. Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искания. А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь сорок шесть рублей в месяц. И потом она его еще не любит, что, вообще говоря, очень важно.
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Главное, чтобы потом не как Санчеш
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17 лет а уже в Финале Евро
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Этот рекорд Клубничке не покорился...
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А, мы, первые в истории увидевшие 2 самых молодых игроков евро
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Комментарий удален пользователем
Какая же карьера его ждет…
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