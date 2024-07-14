У Испании нет ударов в створ в 1-м тайме финала Евро-2024, у Англии один – в добавленное время

У сборных Испании и Англии один удар в створ на двоих в первом тайме.

Команды Луиса де ла и встречаются в финале . Счет не открыт – 0:0.

Испанцы за первую половину пробили 4 раза, но в створ не попали. У англичан 3 удара, и точным стал тот, который на 1-й добавленной минуте нанес полузащитник .

При этом больше владеет мячом (66% против 34%) и проводит больше атак (34 против 12).

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