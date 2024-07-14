У Испании нет ударов в створ в 1-м тайме финала Евро-2024, у Англии один – в добавленное время

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Филип Фоден Луис де ла Фуэнте Футбол

У сборных Испании и Англии один удар в створ на двоих в первом тайме.

Команды Луиса де ла Фуэнте и Гарета Саутгейта встречаются в финале Евро-2024. Счет не открыт – 0:0.

Испанцы за первую половину пробили 4 раза, но в створ не попали. У англичан 3 удара, и точным стал тот, который на 1-й добавленной минуте нанес полузащитник Филип Фоден.

При этом Испания больше владеет мячом (66% против 34%) и проводит больше атак (34 против 12).

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29 комментариев
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Это мы постарели, ребят, а ЕВРО на самом деле хороший
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Ответ luu
Это мы постарели, ребят, а ЕВРО на самом деле хороший
К концу серии пенальти можно будет выносить ногами вперёд
+18
0
+18
это звездец товарищи , да кто то скажет это финал ,но будем честны этот евро невероятно слаб .
+21
-5
+16
Ответ luu
Это мы постарели, ребят, а ЕВРО на самом деле хороший
знаешь даже вот видел обсуждение на спортсе , ведь не только со сборными проблема игроков техничных классных мало или нет .Раньше были кудесники мяча , крутили творили , сейчас мода на фланговых бегунков без мысли в голове, трудяг в центре поля и атакующих игроков одного эпизода, одиноко стоящих без мяча почти всю игру .
+10
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Все, что стоит знать об этом Евро в заголовке этой новости
+6
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Бенефис Шоу и Уокера пока что
+5
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Первый удар, гол
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Ужасные комментаторы…
Невозможно
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Ответ AprasidzE
Комментарий удален пользователем
Достало это лизоблюдство испанцам. It’s coming home!
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Игра была равна ...
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Странно- ЧМ 2022 был один из лучших, что я видел, а Евро 2024- наоборот, один из худших((
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Бриты,домой.
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Ужасные комментаторы…
Невозможно
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Гооол!!! Уильямс!👍
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зато первым забили же
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ NomerSports
знаешь даже вот видел обсуждение на спортсе , ведь не только со сборными проблема игроков техничных классных мало или нет .Раньше были кудесники мяча , крутили творили , сейчас мода на фланговых бегунков без мысли в голове, трудяг в центре поля и атакующих игроков одного эпизода, одиноко стоящих без мяча почти всю игру .
Вово исполнить не кому чтобы отдать разрезать всю оборону или каким нибудь нестандартным черпаком все бей беги
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Ответ Валерий Егоров
Ужасные комментаторы… Невозможно
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