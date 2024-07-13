Депутат из Андалусии показал жест Ямаля, отвечая на критику мигрантов: «Культурное разнообразие обогащает страну и привело Испанию к финалу Евро»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Политика Ламин Ямаль Футбол

Депутат показал жест Ламина Ямаля на заседании парламента Андалусии.

Депутат от партии Por Andalucía («Для Андалусии» – Спортс) продемонстрировал жест «304» с трибуны парламента в ответ на выступление партии Vox по вопросам иммиграции.

Этим жестом вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, вышедший из семьи мигрантов, празднует свои голы. Число соответствует последним трем цифрам почтового индекса района Рокафонда (Матаро), в котором футболист вырос.

Хосе Мануэль Гомес Хурадо поддержал этим жестом «культурное разнообразие», которое «обогащает» страну и «привело к тому, что сегодня Испания вышла в финал Евро».

Хурадо таким образом ответил на слова депутата от Vox Пурификасьон Фернандес, которая с трибуны заявила в ходе обсуждения одной из резолюций, что большинство иммигрантов не хотят интегрироваться и живут в Испании «по законам своих стран, а не испанских».

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59 комментариев
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в финал Евро Испанию выводит в очередной раз Ла Масия а не культурное разнообразие
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-13
+70
Левые политики в Европе исключительно давят на эмоции в своих спичах, когда их конструктивно тыкают в дерьмо, а что остается, электорат нужно держать в стойле, держась за различные знаки, символы и прочую чушь
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Так Ольмо тоже продукт Ла Массии
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Ответ Men77
Норм депутат одет, как на пляже)
Или как любой из колумбийского наркокартеля)
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Через энное количество лет иначе будете думать. Кстати в сборной ю17 Испании 4 африканца в старте
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Когда Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская изгнали мавров появилась Испания.
А тут ее хотят обратно в эмират превратить
+21
-3
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Норм депутат одет, как на пляже)
+12
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Ответ Мастер тектоника
Комментарий скрыт
Я тебе назову больше 5 человека: Фабрегас, Хави, Пуйоль, Иньеста, Вальдес, Пике и Гвардиола.
Из них как минимум три оставили след в истории футбола
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Ольмо, Гримальдо, Кукурелья и Фермин передают тебе привет )
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Ответ Men77
Норм депутат одет, как на пляже)
Возможно он в носках и сланцах.
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Спасибо, что не показал волка или, того хуже, женщину не поцеловал )
+9
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Ответ Мастер тектоника
Комментарий скрыт
понимаю, что это тупой наброс, но отвечу: Пуйоль, Пике, Альба, Хави, Бускетс
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Ответ 9f99s5s6fr
Так может нужно бороться с преступностью среди мигрантов, а не самим фактом миграции)
Вообще нужно контролировать миграцию, а не бороться с причинами неправильной политики
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Всё относительно.
Как правильно заметили ранее в комментариях,на 1 полезного иммигранта приходится несколько бесполезных.
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Чемпионат мира и два Европы Испания взяла без всяких мигрантов 🤔
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Ответ Николай Коровин
маркос сенна. бразилец.
Да, и как он поучаствовал в ЧМ2010?🤔
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Ответ Мастер тектоника
Комментарий скрыт
в Ла Масии не только каталонцы. а если топ -3 каталонца Хави Пике и Пуйоль.
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Ответ Forza
На самом деле это так и работает. Без иммигрантов Европа реально бы уже загнулась. Фактически это работает так: благодаря дисперсии Европа получила преимущество в развитии, из-за чего смогла колонизировать менее развитые страны и толкнуть свою экономику вперед, благодаря дешёвой рабочей силе. А дальше промышленная революция, отмена рабства, демократия, развитая экономика, делают европу привлекательной дли мигрантов со всего мира. Да, можно сколько угодно говорить о том, что из-за них европа становится менее безопасной и "европейской", но фактически, она еще и получает интеллектуальный потенциал самых активных людей из развивающихся стран, которые едут в европу/северную америку за лучшей жизнью. Если все эти люди не поедут в европу, а останутся в своих странах, то есть мнение, что европа получит демографический кризис и экономический застой просто, тогда как развивающиеся страны будут, наоборот, только в плюсе.
Беда в том, что самые активные люди не всегда интеллектуалы, а в даже большинстве совсем наоборот. Если посмотреть, ну, допустим, на Францию, французы может и не активны, но образование и места их работы, говорят об другом интеллектуальном уровне, чем у этих "активных" , "активные" мигранты имеют образование на порядок ниже и занимаются "грязной" работой, если вообще чем либо занимаются. Примерно, как и в России. Посмотрите, уважаемый, на этих "интеллектуалов" выйдя на улицу.
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Ответ Alexshev92
Аргентина ЧМ выиграла безо всякого разнообразия
Это да но, в составе почти все итальянцы или испанцы в 3-ем или 4-ом поколении.)
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Аргентина ЧМ выиграла безо всякого разнообразия
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Ответ ARAMIS777
Всё относительно. Как правильно заметили ранее в комментариях,на 1 полезного иммигранта приходится несколько бесполезных.
Несколько сотен, если быть точнее..
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Для того чтобы мультикультурализм работал во благо, необходимо чтобы мигранты ассимилировались. Но когда их количество превышает критическую массу, то все идет прахом. Они сбиваются гетто и это уже другой уровень проблем.
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-1
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Почему тебе везде Роналду мерещится?
+6
-4
+2
Ну да, 2 иностранца из 22 футболистов, по-любому только из-за них в финале, наверное до них испания была на уровне Словении. Держи в курсе.
+3
-1
+2
В смысле депутат? Молодой, с отлично поставленной речью, говорящий адекватные вещи и выглядящий как нормальный человек? И прям спорят в парламенте? Плюрализм? А что так можно было?
+4
-2
+2
Эх как хочется выиграть евро несмотря на то что вся кровь вымрет и страна будет бунтустаном. Зато евро выиграем, победим построим всё, оч круто это реально ценность хорошая
+1
0
+1
Ответ Forza
"активные" люди - это люди, которые способны что-то предпринимать и как то серьезно менять свою жизнь. Именно такие люди и становятся супер успешными, как правило. Ну собственно, это можно доказать просто посмотрев сколько африканцев создало компании единороги УЕХАВ из Африки и сколько оставшись
Ну, уважаемый, "сколько" нельзя смотреть в абсолютных цифрах, сто двести, дальше, что? Никто не сомневается в образовании и интеллектуальном уровне Обамы, как и его белой мамы, и чёрного профессора отца. Смотрите в относительно цифрах, какое образование у французов и какое у мигрантов, кем работают те и другие, и Вы увидите, что с учётом мигрантов уровень образования и средней зарплаты резко падает, без них средний уровень интеллекта выше, как и средний уровень зарплаты. Что же они в "среднем" превносят? Бандиты и воры тоже активнее Вас, уважаемый, или Вы не зрячий?
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Ответ D Drive
Для того чтобы мультикультурализм работал во благо, необходимо чтобы мигранты ассимилировались. Но когда их количество превышает критическую массу, то все идет прахом. Они сбиваются гетто и это уже другой уровень проблем.
У вас взаимоисключающие параграфы в коменте. Т.н. "мультикультурализм" может сопровождать толерантность, но никак не ассимиляция, поскольку при ассимилировании из "мультикультурализма" исчезает эта самая "мульти".
Да, не спорю, имеют место редчайшие исключения, вроде Татарстана. Но исключения лишь подтверждают правило.
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Ответ Николай Коровин
евро-2008. у вас написано чемпионат и мира и два евро.
Ты про ЧМ ответь! У меня указаны три выигранных турнира, на каждом из них играли мигранты? Херней не занимайся🤦‍♂️
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Ответ xDe xDe
У вас взаимоисключающие параграфы в коменте. Т.н. "мультикультурализм" может сопровождать толерантность, но никак не ассимиляция, поскольку при ассимилировании из "мультикультурализма" исчезает эта самая "мульти". Да, не спорю, имеют место редчайшие исключения, вроде Татарстана. Но исключения лишь подтверждают правило.
Пример турков в Германии. Большинство из них именно ассимилировались. Они метально больше немцы чем турки. Но при этом они именно немецкие турки.
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