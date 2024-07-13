Депутат из Андалусии показал жест Ямаля, отвечая на критику мигрантов: «Культурное разнообразие обогащает страну и привело Испанию к финалу Евро»
Депутат показал жест Ламина Ямаля на заседании парламента Андалусии.
Депутат от партии Por Andalucía («Для Андалусии» – Спортс) продемонстрировал жест «304» с трибуны парламента в ответ на выступление партии Vox по вопросам иммиграции.
Этим жестом вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, вышедший из семьи мигрантов, празднует свои голы. Число соответствует последним трем цифрам почтового индекса района Рокафонда (Матаро), в котором футболист вырос.
Хосе Мануэль Гомес Хурадо поддержал этим жестом «культурное разнообразие», которое «обогащает» страну и «привело к тому, что сегодня Испания вышла в финал Евро».
Хурадо таким образом ответил на слова депутата от Vox Пурификасьон Фернандес, которая с трибуны заявила в ходе обсуждения одной из резолюций, что большинство иммигрантов не хотят интегрироваться и живут в Испании «по законам своих стран, а не испанских».
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
А тут ее хотят обратно в эмират превратить
Из них как минимум три оставили след в истории футбола
Как правильно заметили ранее в комментариях,на 1 полезного иммигранта приходится несколько бесполезных.
Да, не спорю, имеют место редчайшие исключения, вроде Татарстана. Но исключения лишь подтверждают правило.