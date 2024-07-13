Ямалю исполнилось 17 лет – за день до финала Евро-2024. Он самый молодой игрок, автор гола и ассистент в истории ЧЕ

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 рекорды Ренату Саншеш Ламин Ямаль Футбол

Ламину Ямалю исполнилось 17 лет .

Случилось это за день до финала Евро-2024, где Испания сыграет с Англией 14 июля.

На этом чемпионате Европы футболисту покорился ряд рекордов. Выйдя на поле 15 июня против Хорватии (3:0), Ямаль в 16 лет и 338 дней стал самым молодым игроком в истории Евро. В том же матче он отдал голевой пас и стал самым молодым ассистентом в истории турнира.

В полуфинальном матче против Франции (2:1) вингер дальним ударом сравнял счет и в 16 лет и 362 дня стал самым молодым автором гола в истории Евро.

Завтра Ямаль может стать самым молодым футболистом, сыгравшим в финале Евро. Пока рекорд принадлежит Ренату Саншешу, которому было 18 лет и 328 дней, когда он сыграл за Португалию в победном финале против Франции на Евро-2016.

Напомним, пока у Ямаля один трофей в карьере – победа с «Барселоной» в Ла Лиге-2022/23.

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29 комментариев
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Самый молодой игрок кому исполнилось 17)
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Ямаль стал не первым футболистом, которому исполнилось 17 лет
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Лучшим подарком на ДР для Ламина Ямаля будет победа в завтрашнем матче! )
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Где мои 17...
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Надеюсь завтра покажет отличную игру и сделает отличный подарок себе на День Рождения и обрадует всю Испанию.
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Ответ Men77
Комментарий удален модератором
Думаю у Испании был бы еще один КМ(и призовые места) , если Дель Боске ушел сразу после ЧЕ-12, а вместо него назначили другого тренера , играющего в более вертикальный и быстрый футбол (примерно как ДЛФ сегодня). В 2014 были в самом расцвете сил : Касильяс (33 года) , Серхио Рамос (28), Пике (27), Альба (25), Аспи(24), Иньеста (30), Фабрегас (27), Мата (26), Давид Сильва (28), Бускетс (25), Диего Коста (25), Торрес (30), Педро (26), Касорла (29)....С ума сайти! Созвездие в своем пике. ПОЗОР Дель Боске. Своим дремучим дыр-дыр просто убил поколение в зените. Это я не сказал про Коке, это Хаби Алонсо (32), это Х. Мартинес из Баварии (25)...
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Теперь он не нарушает законодательство Германии❓️Может играть в футбол до ночи, а потом пойти на дискотеку❓️
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Ответ Sanan1908
Самый молодой игрок кому исполнилось 17)
:-DDD
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Ответ Aleksey Yashin
Ямаль стал не первым футболистом, которому исполнилось 17 лет
Не первым, но может стать первым кто выиграет чемпионат Европы в 17 лет.
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С днём рождения! Хочется пожелать стать самым юным чемпионом Европы!🏆👏👏👏🇪🇸
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Надеюсь, станет самым молодым победителем Евро
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Ямал самый молодой игрок который играл (выиграл) Евро😎🔥
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. . . . . в доме, который построил Джек.
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Будущее футбола в хороших ногах
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Как минимум уже самый молодой медалист, но главный шаг ещё впереди! Удачи завтра мальцу и самой яркой топ-сборной турнира!
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Но в свои лет 16 много узнал Ямал, много хейтерам разным - точек пятых порвал
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Никогда такого таланта в таком возрасте не видел, говорю как фанат футбола с тридцатилетним стажем как минимум
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Никогда такого таланта в таком возрасте не видел, говорю как фанат футбола с тридцатилетним стажем как минимум
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Постарел внезапно... Посмотрим, как это отразится на его игре в финале)
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Ему уже галстук подарили..))
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
а ты можешь поспорить за титул самого глупого комментария на Спортс.ру.
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Ответ Alexander Tsimbaluk
а ты можешь поспорить за титул самого глупого комментария на Спортс.ру.
То есть ты считаешь, на евро играли негры ещё моложе?
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Ответ Айтуар Куат
Лучший воспитанник академии Барселоны. В 17 лет никто такой уровень не показывал. Играй он с Хави и Иньестой, у Испании уже было бы 3 ЧМ и 7-8 ЛЧ
Комментарий удален модератором
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