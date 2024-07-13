Ямалю исполнилось 17 лет – за день до финала Евро-2024. Он самый молодой игрок, автор гола и ассистент в истории ЧЕ

Ламину Ямалю исполнилось 17 лет .

Случилось это за день до финала , где сыграет с Англией 14 июля.

На этом чемпионате Европы футболисту покорился ряд рекордов. Выйдя на поле 15 июня против Хорватии (3:0), Ямаль в 16 лет и 338 дней стал самым молодым игроком в истории Евро. В том же матче он отдал голевой пас и стал самым молодым ассистентом в истории турнира.

В полуфинальном матче против Франции (2:1) вингер дальним ударом сравнял счет и в 16 лет и 362 дня стал самым молодым автором гола в истории Евро.

Завтра Ямаль может стать самым молодым футболистом, сыгравшим в финале Евро. Пока рекорд принадлежит , которому было 18 лет и 328 дней, когда он сыграл за Португалию в победном финале против Франции на Евро-2016.

Напомним, пока у Ямаля один трофей в карьере – победа с «Барселоной» в Ла Лиге-2022/23.

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