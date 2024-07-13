Бьелса напомнил США о коррупционном скандале в 2015 году: «Когда почувствовали посягательство на ваши интересы – создали FIFAGate. Вместе с ФБР»

Теги ФИФА Йозеф Блаттер Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса Политика Футбол

Марсело Бьелса напомнил США о коррупционном скандале ФИФА в 2015 году.

В рамках этой же пресс-конференции главный тренер сборной Уругвая раскритиковал организацию Кубка Америки, который проходит в стране. Бьелса выразил недовольство качеством полей и тренировочных баз для команд.

В 2015 году произошел так называемый FIFAGate – коррупционный скандал в ФИФА, когда швейцарские власти арестовали нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА по обвинению в коррупции.

Арест состоялся за два дня до выборов нового главы ФИФА. Из-за скандала вновь избранный президент ФИФА Йозеф Блаттер 2 июня 2015 года объявил о своем решении уйти в отставку.

«Соединенные штаты Америки – напомню вам – когда вы почувствовали, что на ваши интересы посягают, вы создали FIFAGate. Вместе с ФБР.

Они сделали то, что сделали, но это было в их интересах. А теперь здесь что? Ничего. Это была фантастическая вечеринка, конкурентный турнир, не на что пожаловаться», – сказал Марсело Бьелса.

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51 комментарий
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Наш слоняра
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Штаты вообще бескомпромиссны, когда речь идет об их интересах, а вот другие со своими интересами подождут
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Ничего не понял. Каким образом скандал со взятками в 2015 году связан с качеством полей на Кубке Америки? И при чем здесь ФБР?))
И, в конце концов, ему понравился турнир или нет по итогу?
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+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
США всегда и везде защищают только свои интересы. У них нет друзей, а только временные союзники.
А кто-то делает иначе? Защищает чисто и бескорыстно чьи-то другие интересы, кроме своих?)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
США всегда и везде защищают только свои интересы. У них нет друзей, а только временные союзники.
Как сказал один профессор: "Международная политика дело такое, здесь дружат с тем, с кем выгодно дружить в ДАННЫЙ момент времени"
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Ответ Заборостроитель
Оппа, на спортсе защищают Блаттера😅
а все познается в сравнении. и оказывается что Блаттер был еще нормальным мужиком в сравнении с нынешним недоразумением.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
США всегда и везде защищают только свои интересы. У них нет друзей, а только временные союзники.
Как будто у других не так 🥲 даже у Беларуси, да )
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+4
Оппа, на спортсе защищают Блаттера😅
+5
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США всегда и везде защищают только свои интересы.
У них нет друзей, а только временные союзники.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
США всегда и везде защищают только свои интересы. У них нет друзей, а только временные союзники.
И это нормально
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Ответ Игорь Новиков
А кто-то делает иначе? Защищает чисто и бескорыстно чьи-то другие интересы, кроме своих?)
В СССР и их наследнике РФ часто совершают действия, не совсем правильные для самих себя.
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Ответ ыеем
Им не давали ЧМ, а давали России, Катару, ЮАР. США начали бучу, теперь ЧМ будет у них. Учи матчасть😁✌️
нахера им ЧМ по виду спорта, который абсолютно непопулярен в США? и что это за копеечное влияние тогда, если ЧМ26 аж на 3 страны растянули? или они за мексов тоже впрягались?
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А разве в ФИФА были честные и неподкупные президенты
Что прошлый был идиотом, а нынешний так вообще придурок
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
США всегда и везде защищают только свои интересы. У них нет друзей, а только временные союзники.
А кто-то делает иначе?
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Ответ Богдан
Нет, просто мало кому приходит в голову, защищая свои интересы всеми возможными, порой подлыми и незаконными способами, запрещать это же делать другим, проявляя тем самым недюжинное лицемерие и двуличие
ну да, зато защита своих интересов инструментами типа СВО это норм, да? опять в своём глазу бревно не разглядели
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Ответ Dexter Morgan
А сейчас, дорогие друзья, мы видим типичное поведение либералов. Если кто-то посмеет что-то написать про их "цветущий сад" или про самих хозяев этого "цветущего сада", то сразу минусовать начинают. Могут и комментарии удалить, забанить.
А сейчас, дорогие друзья, мы видим типичное поведение коммунистов. Если кто-то посмеет что-то написать про их "цветущий сад" или про самих хозяев этого "цветущего сада", то сразу комментарии писать начинают. Могут и минус поставить, заблокировать.
+5
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Ответ ta-tosha
Все логично, как и в обычной повседневной жизни. Вот когда у кого то будет 27% от мирового ВВП и все передовые технологии, без которых современная жизнь невозможна - тогда можно будет качать свои права. А когда у вас 1,5% и ноль технологичности сделать дурной мобильный телефон,или банальный чип - сидите тихо и молчите в тряпочку, вам никто ничего не должен, вы в заднице современного мира
появляются вдруг товарищи в тапках и начинают кошмарить танкеры с нефтью. и чипы им не нужны и тапки они сами шьют.
Самое забавное, дед маразматик у власти - но страна не замечает, ей это не мешает жить
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Ответ пашу
Ничего не понял. Каким образом скандал со взятками в 2015 году связан с качеством полей на Кубке Америки? И при чем здесь ФБР?)) И, в конце концов, ему понравился турнир или нет по итогу?
Прочитай исходную статью
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Ответ Любезный Коссутий
какие интересы у США в ФИФА? они в этом соккере ничего не соображают))
Им не давали ЧМ, а давали России, Катару, ЮАР. США начали бучу, теперь ЧМ будет у них. Учи матчасть😁✌️
+5
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Ответ MAKS$$
В бедах России виноваты не США а народ России
скорее, царьки-генсеки, которые столетиями владели этой страной, и которых никто не выбирал.
+2
-1
+1
Дед базу выдаёт.
+2
-1
+1
А сейчас, дорогие друзья, мы видим типичное поведение либералов. Если кто-то посмеет что-то написать про их "цветущий сад" или про самих хозяев этого "цветущего сада", то сразу минусовать начинают. Могут и комментарии удалить, забанить.
+8
-7
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В СССР и их наследнике РФ часто совершают действия, не совсем правильные для самих себя.
Примеры хотелось бы услышать.

Я думаю, там вопрос реализации, а не желания что-то делать не в своих интересах, а в чужих. Никто ничего не будет делать в чужих интересах, без своих.
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Ответ filippa
у ковбоя нет цели. у ковбоя есть путь ! завтра опять в дорогу!
Хлыст взять не забудь
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Ответ Любезный Коссутий
нахера им ЧМ по виду спорта, который абсолютно непопулярен в США? и что это за копеечное влияние тогда, если ЧМ26 аж на 3 страны растянули? или они за мексов тоже впрягались?
Абсолютно не популярен? Вы из нулевых пишите?

Все отлично с посещаемостью и популярностью футбола (у них соккеру) в штатах. В 2019 году обошли бейсбол, в 2022 обходили даже хоккей.
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Ответ ta-tosha
Все логично, как и в обычной повседневной жизни. Вот когда у кого то будет 27% от мирового ВВП и все передовые технологии, без которых современная жизнь невозможна - тогда можно будет качать свои права. А когда у вас 1,5% и ноль технологичности сделать дурной мобильный телефон,или банальный чип - сидите тихо и молчите в тряпочку, вам никто ничего не должен, вы в заднице современного мира
Ну то есть против "права сильного" ты ничего не имеешь?
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Ответ Кингстон
Ну то есть против "права сильного" ты ничего не имеешь?
Можешь проверить - сходи к своему местному олигарху и покачай права. Тебе очень повезет, если просто возьмут за шкирку и спустят с лестницы. А могут и ноги переломать
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0
Ответ ta-tosha
Все логично, как и в обычной повседневной жизни. Вот когда у кого то будет 27% от мирового ВВП и все передовые технологии, без которых современная жизнь невозможна - тогда можно будет качать свои права. А когда у вас 1,5% и ноль технологичности сделать дурной мобильный телефон,или банальный чип - сидите тихо и молчите в тряпочку, вам никто ничего не должен, вы в заднице современного мира
с каких пор у Уругвая 1.5 процентов ВВП ?
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БьеСла ?
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