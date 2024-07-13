Бьелса напомнил США о коррупционном скандале в 2015 году: «Когда почувствовали посягательство на ваши интересы – создали FIFAGate. Вместе с ФБР»

Марсело Бьелса напомнил США о коррупционном скандале ФИФА в 2015 году.

В рамках этой же пресс-конференции главный тренер сборной раскритиковал организацию Кубка Америки, который проходит в стране. Бьелса выразил недовольство качеством полей и тренировочных баз для команд.

В 2015 году произошел так называемый FIFAGate – коррупционный скандал в ФИФА, когда швейцарские власти арестовали нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА по обвинению в коррупции.

Арест состоялся за два дня до выборов нового главы ФИФА. Из-за скандала вновь избранный президент ФИФА Йозеф Блаттер 2 июня 2015 года объявил о своем решении уйти в отставку.

«Соединенные штаты Америки – напомню вам – когда вы почувствовали, что на ваши интересы посягают, вы создали FIFAGate. Вместе с ФБР.

Они сделали то, что сделали, но это было в их интересах. А теперь здесь что? Ничего. Это была фантастическая вечеринка, конкурентный турнир, не на что пожаловаться», – сказал .

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