Бьелса напомнил США о коррупционном скандале в 2015 году: «Когда почувствовали посягательство на ваши интересы – создали FIFAGate. Вместе с ФБР»
Марсело Бьелса напомнил США о коррупционном скандале ФИФА в 2015 году.
В рамках этой же пресс-конференции главный тренер сборной Уругвая раскритиковал организацию Кубка Америки, который проходит в стране. Бьелса выразил недовольство качеством полей и тренировочных баз для команд.
В 2015 году произошел так называемый FIFAGate – коррупционный скандал в ФИФА, когда швейцарские власти арестовали нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА по обвинению в коррупции.
Арест состоялся за два дня до выборов нового главы ФИФА. Из-за скандала вновь избранный президент ФИФА Йозеф Блаттер 2 июня 2015 года объявил о своем решении уйти в отставку.
«Соединенные штаты Америки – напомню вам – когда вы почувствовали, что на ваши интересы посягают, вы создали FIFAGate. Вместе с ФБР.
Они сделали то, что сделали, но это было в их интересах. А теперь здесь что? Ничего. Это была фантастическая вечеринка, конкурентный турнир, не на что пожаловаться», – сказал Марсело Бьелса.
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И, в конце концов, ему понравился турнир или нет по итогу?
У них нет друзей, а только временные союзники.
Что прошлый был идиотом, а нынешний так вообще придурок
Самое забавное, дед маразматик у власти - но страна не замечает, ей это не мешает жить
Я думаю, там вопрос реализации, а не желания что-то делать не в своих интересах, а в чужих. Никто ничего не будет делать в чужих интересах, без своих.
Все отлично с посещаемостью и популярностью футбола (у них соккеру) в штатах. В 2019 году обошли бейсбол, в 2022 обходили даже хоккей.