Фигу о Роналду в старте во всех матчах Евро: «Все можно было бы сделать по-другому. Спрашивать нужно с тех, кто несет ответственность»
Луиш Фигу высказался об игровом времени Криштиану Роналду на Евро-2024.
Бывшего игрока сборной Португалии спросили о том, что 39-летний форвард выходил в старте на каждый матч Евро-2024.
«У каждого, конечно, есть свое мнение. Мы все тренеры в таких ситуациях. Отвечать на вопросы – «почему?», «почему нет?» – должны те, кто несет ответственность.
Конечно, у меня есть свое мнение на этот счет, но сейчас нет смысла им делиться. Все уже произошло, и говорить гораздо проще.
Но в любом случае, учитывая все, что произошло, логично, что все можно было сделать по-другому», – сказал бывший хавбек «Реала» и сборной Португалии Фигу Sport TV.
Напомним, Роналду выходил в старте на все пять матчей Евро-2024. Голами он не отметился, но сделал один голевой пас.
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Постоянный ватокат, ни обострений, ни толковых ударов, ни комбинаций. Абсолютная скука.
На фоне все этой звездной плеяды бернарду, бруно и тд, самыми запоминающимися остались Роналду, потому что чисто по сухой статистике больше всего угрозы нанес пусть и своими корявенькими ударами и невероятный Пепе на 5м десятке лет. Из молодежи один Франсишку носился, был заметен.
Команда лентяев немотивированных, как Леао и остальные.
Бельгийцы с ним прям один в один были
, мягкотелые пешеходы
Серия пенальти это лотерея, где любой может ошибиться и эту ошибку исправить уже не сможет.У Роналду таких промахов за карьеру хватает. Даже если бы Феликс реализовал свой удар, это не дало бы Португалии гарантию прохода. Французы ни разу не промахнулись, а 5й игрок португлаьцев не факт, что забил бы свой удар.
Всмысле к Роналду вопросов минимум? У него 3.7 нереализованных xG - это худший показатель ЕВРО24. Даже у Хаверца, Лукаку и Мораты эта цифра ниже. 20 ударов 0 голов.
Португалия должна была вылететь ещё на 1/8 от Словении, где за незабитый Роналду пенальти Португалия могла быть назана голом Шешко на последних минутах. Но к счастью для них, Шешко умудрился влупить во вратаря и не забить 100-ный момент.
Роналду в сборную призвали не для того, чтобы забивать в послематчевых сериях. Для этого могли бы его в конце выпустить.
Так что к Роналду не может не быть вопросов. Один из главных провалов турнира, если не главный.
Может бежать - вот как курица с отрубленой головой,Дембеле так тоже делает ,еще не в обиду ребята ,Мудрик тоже такой твердолобый. Все они могут тупо бежать по бровке далеко за пределы поля пока их кто нибудь не окликнет что поле закончилось.
Словению прошли скрипя булками. И с французами неимоверно захватывающе "зарубились".
Из этой 3-ки шары досталось только последним в виде сетки, шального 11-ти метрового и замен еще от стратега Саута (гуляют видео что игроки на камень-ножницы спорили кто выйдет)