Фигу о Роналду в старте во всех матчах Евро: «Все можно было бы сделать по-другому. Спрашивать нужно с тех, кто несет ответственность»

Теги Луиш Фигу Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Луиш Фигу высказался об игровом времени Криштиану Роналду на Евро-2024.

Бывшего игрока сборной Португалии спросили о том, что 39-летний форвард выходил в старте на каждый матч Евро-2024.

«У каждого, конечно, есть свое мнение. Мы все тренеры в таких ситуациях. Отвечать на вопросы – «почему?», «почему нет?» – должны те, кто несет ответственность.

Конечно, у меня есть свое мнение на этот счет, но сейчас нет смысла им делиться. Все уже произошло, и говорить гораздо проще.

Но в любом случае, учитывая все, что произошло, логично, что все можно было сделать по-другому», – сказал бывший хавбек «Реала» и сборной Португалии Фигу Sport TV.

Напомним, Роналду выходил в старте на все пять матчей Евро-2024. Голами он не отметился, но сделал один голевой пас.

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38 комментариев
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Да безотносительно игры взрослого Роналду, вся остальная команда играла невероятно плохо.
Постоянный ватокат, ни обострений, ни толковых ударов, ни комбинаций. Абсолютная скука.
На фоне все этой звездной плеяды бернарду, бруно и тд, самыми запоминающимися остались Роналду, потому что чисто по сухой статистике больше всего угрозы нанес пусть и своими корявенькими ударами и невероятный Пепе на 5м десятке лет. Из молодежи один Франсишку носился, был заметен.

Команда лентяев немотивированных, как Леао и остальные.
+28
-7
+21
Ответ Wizard Harry
Да безотносительно игры взрослого Роналду, вся остальная команда играла невероятно плохо. Постоянный ватокат, ни обострений, ни толковых ударов, ни комбинаций. Абсолютная скука. На фоне все этой звездной плеяды бернарду, бруно и тд, самыми запоминающимися остались Роналду, потому что чисто по сухой статистике больше всего угрозы нанес пусть и своими корявенькими ударами и невероятный Пепе на 5м десятке лет. Из молодежи один Франсишку носился, был заметен. Команда лентяев немотивированных, как Леао и остальные.
Так Мартинес у руля и на этом можно дискуссию завершать.
Бельгийцы с ним прям один в один были
, мягкотелые пешеходы
+14
0
+14
Ответ Вырви Глаз
Так Мартинес у руля и на этом можно дискуссию завершать. Бельгийцы с ним прям один в один были , мягкотелые пешеходы
Согласен полностью. Как в него поверили Портки после того, как он слил золотое поколение Бельгии - загадка.
+8
0
+8
Луиш Фигу: нельзя выиграть ЧМ с Роналду в запасе, это было ошибкой. Вся вина — на Сантуше
+10
-4
+6
Ответ AprasidzE
Луиш Фигу: нельзя выиграть ЧМ с Роналду в запасе, это было ошибкой. Вся вина — на Сантуше
Рамуш 3 гола в плей-офф ЧМ, Рональду 0 голов 😂
+11
-6
+5
Если вспомнить игру Фигу, начинаешь понимать на сколько переоцеенные и раскрученные все эти Бернарду Сильва, Бруну Фернандеш, Леао и прочие.....
+8
-5
+3
Ответ &_Bishep_&
Если вспомнить игру Фигу, начинаешь понимать на сколько переоцеенные и раскрученные все эти Бернарду Сильва, Бруну Фернандеш, Леао и прочие.....
Ну так Фигу обладатель ЗМ. А эти просто хорошие игроки, и может чуть больше.
+3
0
+3
Ответ &_Bishep_&
Если вспомнить игру Фигу, начинаешь понимать на сколько переоцеенные и раскрученные все эти Бернарду Сильва, Бруну Фернандеш, Леао и прочие.....
До Фигу в прайме не дотягивает никто из этой троицы, тут согласен. Но прямо-таки "переоценен", как по мне, только Леау.
+3
0
+3
Свои легенды португальцы уже правду говорят ,что роналду давно закончился. Он был помехой для сборной.
+2
0
+2
Ответ Вырви Глаз
Леау то это действительно дубоватый и немного прямолинейный какой-то. Может бежать - вот как курица с отрубленой головой,Дембеле так тоже делает ,еще не в обиду ребята ,Мудрик тоже такой твердолобый. Все они могут тупо бежать по бровке далеко за пределы поля пока их кто нибудь не окликнет что поле закончилось.
Да. Иногда мне кажется,было бы поле метров на 50 длинее, Леао также продолжал бы бежать,незамечая никого вокруг
+1
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+1
Ответ S100 Winner
И что было бы без него? Лишь ужасный пенальти в штангу молодого и дорогущего Феликса помешал португальцам наверняка пройти в полуфинал. Случись это, большинство называло бы их выступление хорошим и результативным. Ну а сам Роналду свои удары чётко реализовал в двух сериях пенальти подряд, причём ответственно и хлоднокровно бил первым, к нему вопросов на этом Евро минимум, учитывая, какой трусливый и слабоатакующий стиль проповедует Мартинес
Забивать Роналду в игровое время тоже Феликс мешал? Если бы он реализовал свои моменты, то дело не дошло бы до серии пенальти.
Серия пенальти это лотерея, где любой может ошибиться и эту ошибку исправить уже не сможет.У Роналду таких промахов за карьеру хватает. Даже если бы Феликс реализовал свой удар, это не дало бы Португалии гарантию прохода. Французы ни разу не промахнулись, а 5й игрок португлаьцев не факт, что забил бы свой удар.

Всмысле к Роналду вопросов минимум? У него 3.7 нереализованных xG - это худший показатель ЕВРО24. Даже у Хаверца, Лукаку и Мораты эта цифра ниже. 20 ударов 0 голов.

Португалия должна была вылететь ещё на 1/8 от Словении, где за незабитый Роналду пенальти Португалия могла быть назана голом Шешко на последних минутах. Но к счастью для них, Шешко умудрился влупить во вратаря и не забить 100-ный момент.

Роналду в сборную призвали не для того, чтобы забивать в послематчевых сериях. Для этого могли бы его в конце выпустить.
Так что к Роналду не может не быть вопросов. Один из главных провалов турнира, если не главный.
+1
0
+1
Ответ S100 Winner
И что было бы без него? Лишь ужасный пенальти в штангу молодого и дорогущего Феликса помешал португальцам наверняка пройти в полуфинал. Случись это, большинство называло бы их выступление хорошим и результативным. Ну а сам Роналду свои удары чётко реализовал в двух сериях пенальти подряд, причём ответственно и хлоднокровно бил первым, к нему вопросов на этом Евро минимум, учитывая, какой трусливый и слабоатакующий стиль проповедует Мартинес
Без него бы играла вся команда.
+3
-2
+1
Ответ Wizard Harry
Да безотносительно игры взрослого Роналду, вся остальная команда играла невероятно плохо. Постоянный ватокат, ни обострений, ни толковых ударов, ни комбинаций. Абсолютная скука. На фоне все этой звездной плеяды бернарду, бруно и тд, самыми запоминающимися остались Роналду, потому что чисто по сухой статистике больше всего угрозы нанес пусть и своими корявенькими ударами и невероятный Пепе на 5м десятке лет. Из молодежи один Франсишку носился, был заметен. Команда лентяев немотивированных, как Леао и остальные.
И тут с партнерами не повезло. Да что же ты будешь делать((
+2
-1
+1
Рон глубокий заложник своих амбиций. Если взять всех 40летних напов в истории, то он будет смотреться достойно, в золотом топе. Но это не значит что достойно относительно актуальных соперников европейского уровня и что можно теперь каждый матч играть по 120 минут как раньше. Либо Рон руинит концовку своей карьеры. Либо подстраивается под реалии. Я не имею ввиду уход из сборной. В том то и дело что не стоит этого делать теперь уже. Надо дотянуть до ЧМ и выходить на замены и не экономить силы. Ну и с психикой поработать, явно личность размывается. Месси не выходит из головы. Если решит эти проблемы то может принести огромную пользу сборной даже на ЧМ. Вообще не понимаю почему он еще этого не сделал. У него ведь есть опыт основательного смена стиля игры на рубеже 13 и 14 годов.
+3
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Да самое мерзкое не то что он даже выходил тут уж понять можно, что у манекена другого выбора не было, но зачем он выходил в матче против Грузии, когда можно было дать поиграть тому же Рамушу весь матч, зачем его держать на поле по 120 минут, когда он совершенно бесполезен и очевидно не приносит пользу на поле:)) Можно было найти компромисс и выпускать пешехода на 60 минут, но увы ради мусорной статки этот роналду будет рушить все вокруг, а если что будет не так, то сестры в соцсетях тут же начнут на всех нападать:)) роналду это позор, позор который не смыть никогда:))
+5
-4
+1
Ответ Wizard Harry
Согласен полностью. Как в него поверили Портки после того, как он слил золотое поколение Бельгии - загадка.
Я думаю если был бы тренер толковый, то и дед что нибудь запихал и даже не одного пусть и шального.
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Ответ Вырви Глаз
Так Мартинес у руля и на этом можно дискуссию завершать. Бельгийцы с ним прям один в один были , мягкотелые пешеходы
я вчера такой вопрос задавал, когда новость выдали о том,что мартинес получает большую ЗП)) за что он получает))
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Ответ mj23.net
Ну так Фигу обладатель ЗМ. А эти просто хорошие игроки, и может чуть больше.
Фигу , Эйсебио и Рон лучшие игроки в истории Португалии
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Ответ Хабиб Алонсо
Рон глубокий заложник своих амбиций. Если взять всех 40летних напов в истории, то он будет смотреться достойно, в золотом топе. Но это не значит что достойно относительно актуальных соперников европейского уровня и что можно теперь каждый матч играть по 120 минут как раньше. Либо Рон руинит концовку своей карьеры. Либо подстраивается под реалии. Я не имею ввиду уход из сборной. В том то и дело что не стоит этого делать теперь уже. Надо дотянуть до ЧМ и выходить на замены и не экономить силы. Ну и с психикой поработать, явно личность размывается. Месси не выходит из головы. Если решит эти проблемы то может принести огромную пользу сборной даже на ЧМ. Вообще не понимаю почему он еще этого не сделал. У него ведь есть опыт основательного смена стиля игры на рубеже 13 и 14 годов.
Квальярелла в 40 лет затащил гонку бомбардиров против 36 летнего Роналду. Будучи в клубе, где состав дешевле 10 раз. То есть, 40 летний Квальярелла минимум в 5 раз круче 40летнего Роналду, раз умудрился того замыкальщика и пенальтиста обойти, будучи на 4 года старше него, и не красивее
+1
-1
0
Ответ Митрандир цвета хаки
Квальярелла в 40 лет затащил гонку бомбардиров против 36 летнего Роналду. Будучи в клубе, где состав дешевле 10 раз. То есть, 40 летний Квальярелла минимум в 5 раз круче 40летнего Роналду, раз умудрился того замыкальщика и пенальтиста обойти, будучи на 4 года старше него, и не красивее
Куальярелла намного красивее Кринжиану ))
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Ответ Базовая База
До Фигу в прайме не дотягивает никто из этой троицы, тут согласен. Но прямо-таки "переоценен", как по мне, только Леау.
Леау то это действительно дубоватый и немного прямолинейный какой-то.
Может бежать - вот как курица с отрубленой головой,Дембеле так тоже делает ,еще не в обиду ребята ,Мудрик тоже такой твердолобый. Все они могут тупо бежать по бровке далеко за пределы поля пока их кто нибудь не окликнет что поле закончилось.
0
0
0
Ответ S100 Winner
И что было бы без него? Лишь ужасный пенальти в штангу молодого и дорогущего Феликса помешал португальцам наверняка пройти в полуфинал. Случись это, большинство называло бы их выступление хорошим и результативным. Ну а сам Роналду свои удары чётко реализовал в двух сериях пенальти подряд, причём ответственно и хлоднокровно бил первым, к нему вопросов на этом Евро минимум, учитывая, какой трусливый и слабоатакующий стиль проповедует Мартинес
Португалов можно отнести к французам и англичанам по жидкой игре.
Словению прошли скрипя булками. И с французами неимоверно захватывающе "зарубились".
Из этой 3-ки шары досталось только последним в виде сетки, шального 11-ти метрового и замен еще от стратега Саута (гуляют видео что игроки на камень-ножницы спорили кто выйдет)
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Ответ Капибарбер
Рамуш 3 гола в плей-офф ЧМ, Рональду 0 голов 😂
Сколько забил Роналду Швейцарии?
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Даже такая легенда как Фигу уже неприкрыто высказывает недовольство шапито, который устроил Кринж. Он то, своим телом 16 летнего и умом 8ми летки ехал на турнир, внушив себе что как в добрые времена забьет пару пенок, и его партнеры затащат это тело в финал, а прибрать все внимание и славу, цыган уже давно мастак. Но бравая плакса ожидаемо села в лужу.
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Р-он,не напрягать больше фанатов, уйди по мужскому, достойно!
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У того или тех кто несет ответственность нет яиц, эта сборная могла бы достичь большего
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Порой кажется, что фанатки Роналду пребывают в каком-то другом мире. Где их кумир до ЕВРО был главным претендентом и грозился у них завоевать всё и вся, ведь он наколотил против бедуинов 50 голов. Они утверждали что ЕВРО сильнейший турнир, чтобы при случае выигрыша ихнему кумиру вручили ЗМ. Даже после того, как их кумир обделался по всем фронтам, став самым худшим по реализации, и когда опозорился на весь мир, плача что не забил гол, прямо походу игры - фанатки все ещё продолжают оправдывать кумира, говоря плохое про его партнеров🥹 на самом деле - быть фанатом/фанаткой клубники - это боль и испытание. Надо перенастроить свой мозг так, чтобы ловить шизоидные убеждения что гель на что-то способен на поле, кроме замыкать и пенальти
+1
-1
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Здесь оправдывают жидкий обсер Рональду👍
+4
-4
0
И что было бы без него? Лишь ужасный пенальти в штангу молодого и дорогущего Феликса помешал португальцам наверняка пройти в полуфинал. Случись это, большинство называло бы их выступление хорошим и результативным. Ну а сам Роналду свои удары чётко реализовал в двух сериях пенальти подряд, причём ответственно и хлоднокровно бил первым, к нему вопросов на этом Евро минимум, учитывая, какой трусливый и слабоатакующий стиль проповедует Мартинес
+14
-14
0
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