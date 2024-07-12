Андрей Аршавин: «Не думаю, что у «Спартака» меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят»
Андрей Аршавин считает, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансам.
– С «Зенитом» реально конкурировать на трансферном рынке?
– Почему нет? «Спартак» может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита».
Они могут покупать игроков, которых хотят, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.
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Тут вон некоторые любят вопрошать, когда Спартак покупал игроков за такие деньги как Малком и Халк. Но дело то в том, что с Малкомом и Халком Зенит а) играл и зарабатывал в ЕК, б) выгодно их со временем продал. Тут же можно вслед за первым вопросом задать и второй - когда Спартак продавал игроков за такие деньги как Малком и Халк?
В 21 веке Спартак всю дорогу имеет бюджет в тройке. Был и первым по бюджету, крайне редко опускался ниже второй позиции в этом зачёте. А по результатам у них всё грустно. Трофей раз в 10 лет. Так что деньги у Спартака есть, и деньги большие, а вот ума ими грамотно распорядиться нет.
Деньги и еще раз деньги и легкие чемпионства в чемпионате
Даже Аршавин уходит от ответов на вопрос почему бразильцы не попросились в Европу после начала СВО
Всем все понятно
40 штук!!!
покажите хотя бы одного)))
ну и сколько заработали на продажах кралов и прочих?
Дальше общаться не стоит
Сопоставь с титулами.
Ежегодный бюджет ниже в полтора-два раза.
Трансферный бюджет пропорционально ниже. Другое дело, что покупают часто не пойми кого, но это другая история.
А денег у Спартака стабильно меньше Зенита. По крайней мере, пока. Может, Лукойл что-то поменяет?
Лазович 5 - Партизан свободный агент
Бухаров 12 - Рубин свободный агент
Лукович 7 - просто ушёл)
Мамаана 16 - свободный агент
Ригони 9 млн - 100 тыщ.
Бруно Алвеш 22 - 5,5 в Фенер
Хави Гарсия 16,8 - 1.5 в Бетис
закуп 95 млн
выхлоп 6 млн
Эффективней надо работать!
Эффективней надо работать!