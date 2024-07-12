Андрей Аршавин: «Не думаю, что у «Спартака» меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят»

Андрей Аршавин считает, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансам.

– С «Зенитом» реально конкурировать на трансферном рынке?

– Почему нет? « » может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита».

Они могут покупать игроков, которых хотят, – сказал заместитель генерального директора « » по спортивному развитию .

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