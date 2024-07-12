Андрей Аршавин: «Не думаю, что у «Спартака» меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин считает, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансам.

– С «Зенитом» реально конкурировать на трансферном рынке?

– Почему нет? «Спартак» может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита».

Они могут покупать игроков, которых хотят, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

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78 комментариев
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Спартак - далеко не бедный клуб по меркам РПЛ, это факт. Но не надо настолько бредить. У любого клуба в России финансов меньше, чем у Зенита. Это не плохо и не хорошо, просто факт.
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Кроме тех, которых хочет Зенит.
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В комментариях прекрасный пример того, как у нас люди вообще не выкупают за новости на спортсру. Аршавин - вообще один их самых адекватных персонажей на ТВ, любой кто смотрит эти аналитические передачи это знает. Он может ответить серьезно, часто иронизирует, в том числе, когда задают очередной вопрос про Зенит или трансферы. Спортсру - как сайт, который накручивает трафик за счет политоты и вырванных из контекста цитат, просто дробит фразы из интервью ярких персонажей и выкладывает по 10 раз поочередно. То, что в комментариях кузьмичи на полном серьезе начали поливать Аршавина и сравнивать с Мостовым - уморительно и грустно
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Ответ Atolik
Андрей проснись! Газпром, пол страны работает. Какой Лукойл?
то есть в луке ойле никто не работает?))
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Здесь и сейчас у Зенита денег больше. Это связано и с богатым владельцем и с тем, что Зенит тратит деньги гораздо эффективнее.

Тут вон некоторые любят вопрошать, когда Спартак покупал игроков за такие деньги как Малком и Халк. Но дело то в том, что с Малкомом и Халком Зенит а) играл и зарабатывал в ЕК, б) выгодно их со временем продал. Тут же можно вслед за первым вопросом задать и второй - когда Спартак продавал игроков за такие деньги как Малком и Халк?

В 21 веке Спартак всю дорогу имеет бюджет в тройке. Был и первым по бюджету, крайне редко опускался ниже второй позиции в этом зачёте. А по результатам у них всё грустно. Трофей раз в 10 лет. Так что деньги у Спартака есть, и деньги большие, а вот ума ими грамотно распорядиться нет.
+12
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как-то много стало Аршавина в последнее время в инфо-поле
+17
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Ответ fussballer
Кроме тех, которых хочет Зенит.
А почему игроки не хотят в Спартак и хотят в ФК Зенит? Только ли в деньгах дело? И если только в них как так получается, что Спартак чемпион по агентским тратам 3 сезона подряд?
+24
-20
+4
Ответ SMART789
А почему игроки не хотят в Спартак и хотят в ФК Зенит? Только ли в деньгах дело? И если только в них как так получается, что Спартак чемпион по агентским тратам 3 сезона подряд?
За стрелочку хотят играть.
+9
-5
+4
Ответ SMART789
А почему игроки не хотят в Спартак и хотят в ФК Зенит? Только ли в деньгах дело? И если только в них как так получается, что Спартак чемпион по агентским тратам 3 сезона подряд?
Не нужно наивность включать
Деньги и еще раз деньги и легкие чемпионства в чемпионате
Даже Аршавин уходит от ответов на вопрос почему бразильцы не попросились в Европу после начала СВО
Всем все понятно
+7
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Ответ alschafer2014
И поэтому Халк, Данни, Витсель и Тимощук перешли в Спартак.
сколько Халков можно было купить на более лярда потраченных при Федуне?
40 штук!!!
покажите хотя бы одного)))
+8
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Как там Угальде, готов к сезону?)
+3
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Вот не думаю, что они хотели Угальде, а не Холанда
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Ответ alschafer2014
А вам не приходила мысль, что Спартак пытался не просто купить игроков, а потом и заработать на них. Поэтому много и промахов. А купить Халка - и дать огромную личку - много ума не надо.
Много заработали?
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Ответ alschafer2014
А вам не приходила мысль, что Спартак пытался не просто купить игроков, а потом и заработать на них. Поэтому много и промахов. А купить Халка - и дать огромную личку - много ума не надо.
это вызывает улыбку)
ну и сколько заработали на продажах кралов и прочих?
+1
0
+1
Ответ SMART789
Ну т.е. в обоих клубах деньги Но в зените еще титулы Верно Согласен Садись, пять
Сову на глобус натянул
Дальше общаться не стоит
+2
-1
+1
Ответ SMART789
А почему игроки не хотят в Спартак и хотят в ФК Зенит? Только ли в деньгах дело? И если только в них как так получается, что Спартак чемпион по агентским тратам 3 сезона подряд?
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2024/03/31/1028986-agentam
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Ответ kalc1976@list.ru
Розина 7,2 - Сиена свободный агент Лазович 5 - Партизан свободный агент Бухаров 12 - Рубин свободный агент Лукович 7 - просто ушёл) Мамаана 16 - свободный агент Ригони 9 млн - 100 тыщ. Бруно Алвеш 22 - 5,5 в Фенер Хави Гарсия 16,8 - 1.5 в Бетис закуп 95 млн выхлоп 6 млн Эффективней надо работать!
Всякое бывает. Даже Розину вспомнил. =)
Сопоставь с титулами.
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Ответ alschafer2014
И поэтому Халк, Данни, Витсель и Тимощук перешли в Спартак.
Так они вроде и не собирались карьеру заканчивать на тот момент
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+1
Андрей парень с юмором, подкинет лëгкую подлянку в адрес лучшего клуба всех времëн, и потом посмеивается читая возмущëнные комменты оскорблëнных до глубины души почитателей Спартака.
+6
-5
+1
Как-то Дюша разговорился совсем. Деньги в чужих карманах - это хорошо, но связи в АП - у одного клуба, и это не "Спартак".
+2
-1
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Плохо, что Аршавин так редко думает...
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почему люди разбирающиеся в футболе несут чушь? что непонятного здесь? Спартак может позволить купить таких же игроков, как и Зенит. разница в том, что если трансфер неудачный именно клуб Зенит ничего не теряет, а в случае Спартака теряет и клуб и его спонсор
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спартак могут покупать кого хотят, а хотят они угальде, медин и бабичей )))
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Ну и в чем он не прав?
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Хмм. Нет.
Ежегодный бюджет ниже в полтора-два раза.
Трансферный бюджет пропорционально ниже. Другое дело, что покупают часто не пойми кого, но это другая история.
А денег у Спартака стабильно меньше Зенита. По крайней мере, пока. Может, Лукойл что-то поменяет?
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Ответ Артём Гармаев
Не трудно быть адекватным среди «экспертов» Матч ТВ
Тем не менее, мало у кого это получается
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Ответ Святой Патрик
Это за какой срок? А почему бы не сравнить общее количество трансферов? А то покупают кучу не пойми кого, разумеется результата не добиваются, сливают за бесценок. Эффективней надо работать!
Розина 7,2 - Сиена свободный агент
Лазович 5 - Партизан свободный агент
Бухаров 12 - Рубин свободный агент
Лукович 7 - просто ушёл)
Мамаана 16 - свободный агент
Ригони 9 млн - 100 тыщ.
Бруно Алвеш 22 - 5,5 в Фенер
Хави Гарсия 16,8 - 1.5 в Бетис

закуп 95 млн

выхлоп 6 млн
Эффективней надо работать!
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Ответ Святой Патрик
Всякое бывает. Даже Розину вспомнил. =) Сопоставь с титулами.
Всякое бывает , отмазка про титулы ?

Эффективней надо работать!
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Ответ Святой Патрик
Всякое бывает. Даже Розину вспомнил. =) Сопоставь с титулами.
Это я много кого не вспомнил еще.
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Ответ Святой Патрик
Всякое бывает. Даже Розину вспомнил. =) Сопоставь с титулами.
А то вы быстро все забываете , эффективные.
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